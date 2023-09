Confira como estão os elencos de todos os times da NBA antes da temporada

A temporada 2023/24 da NBA começa em menos de dois meses, então resolvemos listar como estão os elencos de todos os times até o momento. Muitas equipes já estão preparadas, mas outras ainda precisam definir pequenos detalhes. Apesar de ser possível alguma troca acontecer até lá, o mais provável é que os últimos agentes livres acertem seus destinos até a pré-temporada. Então, confira como estão até o momento.

Atlanta Hawks

Aparentemente, o Atlanta Hawks ainda quer mexer no elenco. Mas com menos de dois meses antes do início de 2023/24, parece pouco provável que algo aconteça até lá. Assim, caso a direção queira realmente realizar alguma troca, só deve ficar para a trade deadline. Ou seja, até fevereiro, o grupo é este. Por mais que a direção tenha interesse em negociar Clint Capela, não houve acordo com o Dallas Mavericks.

No momento, os times estão praticamente prontos para a próxima temporada da NBA, então os elencos deverão ter pequenos ajustes até lá. Claro, para a pré-temporada, chegam alguns jogadores que vão buscar as últimas vagas. Hoje, o Hawks possui dois atletas sob contrato two-way, mas a liga vai permitir que as equipes tenham três. Portanto, ainda tem mais um lugar deste tipo.

No mais, o Hawks trocou o titular John Collins para o Utah Jazz. Talvez, seja para dar mais tempo de quadra aos alas, como Saddiq Bey, Jalen Johnson e AJ Griffin. No entanto, pode ser que o técnico Quin Snyder utilize dois jogadores grandes no garrafão, algo que ele fazia muito no Jazz com Rudy Gobert e Derrick Favors. Em Atlanta, Onyeka Okongwu e Capela poderiam formar uma dupla para momentos específicos de formações mais altas.

Elenco

F* 41 Bey, Saddiq 2.01 m 98 kg G 13 Bogdanović, Bogdan 1.96 m 102 kg G 4 Bufkin, Kobe 1.96 m 88 kg C 15 Capela, Clint 2.08 m 116 kg F/C 24 Fernando, Bruno 2.08 m 109 kg F 14 Griffin, AJ 1.98 m 101 kg F 18 Gueye, Mouhamed 2.11 m 95 kg G/F 12 Hunter, De’Andre 2.03 m 100 kg F 1 Johnson, Jalen 2.03 m 99 kg F 8 Lundy, Seth (TW) 1.98 m) 100 kg G 25 Mathews, Garrison 1.98 m 98 kg G/F — Matthews, Wesley 1.96 m 100 kg — Mills, Patty 1.83 m 82 kg 5 Murray, Dejounte 1.96 m 82 kg F 0 Norris, Miles (TW) 2.08 m 100 kg F/C 17 Okongwu, Onyeka 2.06 m 109 kg G 11 Young, Trae 1.85 m 74 kg

* Posições: F (ala ou ala-pivô), G (armador ou ala-armador) e C (pivô)

Chegaram: Kobe Bufkin, Mouhamed Gueye, Seth Lundy, Wesley Matthews, Patty Mills, Miles Norris

Saíram: John Collins, Trent Forrest, Aaron Holiday, Vit Krejci, Tyrese Martin, Donovan Williams

Técnico: Quin Snyder

Boston Celtics

Apesar de Jayson Tatum tentar recrutar Damian Lillard, o Boston Celtics vai com o que tem para 2023/24. De acordo com o jornalista Marc J. Spears, da ESPN, Tatum tentou, sem sucesso, convencer Lillard a jogar pelo Celtics. Mas alguns times, como o de Massachusetts, não precisam de tantas mudanças em seus elencos para a próxima temporada da NBA. Vale lembrar que Boston foi às finais de Conferência em cinco das últimas sete campanhas.

No entanto, o Celtics perdeu Marcus Smart na troca por Kristaps Porzingis. Embora Porzingis seja um excelente defensor, existem dúvidas em relação ao seu físico. O letão não joga 70 partidas ou mais em uma temporada desde o seu ano de estreia, em 2015/16. Ou seja, se já havia a preocupação sobre Robert Williams na posição, agora são dois. Além disso, Smart era importantíssimo na defesa do perímetro, mas tinha papel ainda mais importante como “comandante” do elenco.

De qualquer forma, o Celtics fez outras contratações pontuais, olhando para o arremesso de três e a versatilidade de seus jogadores. Para um grupo que já vinha vencendo, quanto mais talento, melhores são as chances de brigar novamente pelo título.

Elenco

G/F — Banton, Dalano 2.01 m 93 kg F 12 Brissett, Oshae 2.01 m 95 kg G 13 Brogdon, Malcolm 1.93 m 104 kg G/F 7 Brown, Jaylen 1.98 m 101 kg G 20 Davison, JD (TW) 1.85 m 88 kg F 30 Hauser, Sam 2.01 m 98 kg F/C 42 Horford, Al 2.06 m 109 kg F/C 40 Kornet, Luke 2.18 m 113 kg F — Mykhailiuk, Svi 2.01 m 93 kg F/C 8 Porziņģis, Kristaps 2.21 m 109 kg G 11 Pritchard, Payton 1.85 m 88 kg G/F — Scrubb, Jay (TW) 1.96 m 100 kg F 0 Tatum, Jayson 2.03 m 95 kg G/F 27 Walsh, Jordan 2.01 m 93 kg G 9 White, Derrick 1.93 m 86 kg F/C 44 Williams, Robert III 2.06 m 108 kg

Chegaram:Svi Mykhailiuk, Dalano Banton, Oshae Brissett, Kristaps Porzingis, Jay Scrubb, Jordan Walsh

Saíram:Justin Champagnie, Danilo Gallinari, Blake Griffin, Mfiondu Kabengele, Mike Muscala, Marcus Smart, Grant Williams

Técnico: Joe Mazzulla

Brooklyn Nets

A melhor notícia que o Brooklyn Nets poderia ter é sobre a saúde de Ben Simmons. De acordo com o próprio atleta, ele está bem e será titular na próxima temporada. O Nets já conta com um armador em Spencer Dinwiddie, mas existe a chance de Simmons ficar mesmo com a vaga no quinteto inicial. Enquanto isso, será um ano de afirmação para Mikal Bridges como o principal cestinha. É fato que ele pode dar um salto em 2023/24 e virar um All-Star, mas depende muito como Brooklyn vai se organizar ofensivamente.

Nic Claxton é outro que deve crescer ainda mais de produção, enquanto o Nets conta com os ótimos defensores Royce O’Neale e Dorian Finney-Smith. Por fim, Cam Johnson pode ser a segunda opção ofensiva. Se a ideia é ter Simmons como armador e se ele repetir suas atuações dos tempos de Philadelphia 76ers, é bom guardar um lugar para a equipe na briga pelos playoffs. Enquanto isso, Dinwiddie viria do banco para carregar o time na pontuação, ao lado de Cam Thomas e Lonnie Walker.

Mas o Nets fez boas e subestimadas contratações: Trendon Watford e Dennis Smith. Enquanto o primeiro estava esquecido no Portland Trail Blazers, Smith é sinônimo de defesa e organização ofensiva. É uma miniatura de Ben Simmons, guardando proporções, claro.

O Nets pode ainda não estar pronto para disputar algo grande, mas deu passos largos em uma semi-renovação de elenco. Saíram os medalhões Kevin Durant e Kyrie Irving, mas o grupo é bom o bastante para crescer de produção nos próximos anos. Tudo o que Brooklyn não precisa ter, agora, é pressa.

Elenco

F/C 7 Bazley, Darius 2.06 m 98 kg G/F 1 Bridges, Mikal 1.98 m 95 kg G 13 Brooks, Armoni (TW) 1.91 m 88 kg F/C 33 Claxton, Nic 2.11 m 98 kg F 21 Clowney, Noah 2.08 m 95 kg G 26 Dinwiddie, Spencer 1.96 m 98 kg F 28 Finney-Smith, Dorian 2.01 m 100 kg F 2 Johnson, Cameron 2.03 m 95 kg F 00 O’Neale, Royce 1.98 m 103 kg F/C 20 Sharpe, Day’Ron 2.11 m 120 kg G/F 10 Simmons, Ben 2.11 m 109 kg G 4 Smith, Dennis Jr. 1.88 m 93 kg G 24 Thomas, Cam 1.91 m 95 kg G/F 8 Walker, Lonnie IV 1.93 m 93 kg F 9 Watford, Trendon 2.03 m 108 kg F 0 Whitehead, Dariq 2.01 m 100 kg F 22 Wilson, Jalen (TW) 2.03 m 102 kg

Chegaram: Darius Bazley, Armoni Brooks, Noah Clowney, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, Trendon Watford, Dariq Whitehead, Jalen Wilson

Saíram:Seth Curry, David Duke Jr., RaiQuan Gray, Joe Harris, Patty Mills, Dru Smith, Edmond Sumner, Yuta Watanabe

Técnico: Jacque Vaughn

Charlotte Hornets

A história do Draft mostra, claramente, que não se deve passar talento. Mas o Charlotte Hornets optou por não selecionar Scoot Henderson. Assim, foi de Brandon Miller, já que a equipe tinha LaMelo Ball. Escolha ousada, mas Miller é um bom jogador, no fim das contas. O Hornets fez algumas movimentações na offseason, como a volta de Miles Bridges e a extensão de PJ Washington. Então, tudo leva a crer que Gordon Hayward está “na pista” para trocas.

Publicidade

Seja como for, o Hornets é um dos times que “pedem” por elencos mais fortes para a próxima temporada da NBA. Hoje, pelo menos no papel, não parece ter um grupo tão forte para brigar por algo. Então, se a ideia for de reformulação, é possível imaginar que Terry Rozier seja outro na lista de negociações. A busca deve ser por uma equipe mais jovem e talentosa, pensando no futuro. Para isso, Charlotte possui peças para começar a pensar em algo.

No garrafão, o Hornets conta com boas e verdadeiras promessas, como Mark Williams e Nick Richards. Aliás, após a troca de Mason Plumlee fez com que os jovens ganhassem mais espaço no elenco. Portanto, é algo para observar na próxima temporada.

Elenco

G 17 Bailey, Amari (TW) 1.96 m 84 kg G 1 Ball, LaMelo 2.01 m 82 kg F — Black, Leaky (TW) 2.06 m 95 kg G 2 Bouknight, James 1.93 m 86 kg F 0 Bridges, Miles 2.01 m 102 kg F 20 Hayward, Gordon 2.01 m 102 kg F/C 23 Jones, Kai 2.11 m 100 kg F 11 Martin, Cody 1.98 m 93 kg G 7 McGowens, Bryce 2.01 m 81 kg G/F 24 Miller, Brandon 2.06 m 91 kg C 46 Nnaji, James 2.11 m 113 kg G — Ntilikina, Frank 1.93 m 91 kg C 4 Richards, Nick 2.13 m 111 kg G 3 Rozier, Terry 1.85 m 86 kg G 00 Smith, Nick Jr. 1.96 m 84 kg F 21 Thor, JT 2.06 m 92 kg F 25 Washington, P. J. 2.01 m 104 kg C 5 Williams, Mark 2.13 m 110 kg

Chegaram: Amari Bailey, Leaky Black, Miles Bridges, R.J. Hunter, Brandon Miller, Frank Ntilikina, Tre Scott, Nick Smith Jr.

Saíram: Svi Mykhailiuk, Kelly Oubre, Kobi Simmons, Dennis Smith Jr., Xavier Sneed.

Técnico: Steve Clifford

Chicago Bulls

É a última tentativa. De acordo com o pivô Nikola Vucevic, o Chicago Bulls não tem mais margem para erro. Portanto, a temporada 2023/24 deve ser a última antes de uma implosão no elenco. A direção ainda acredita no grupo, então toda a pressão vai para DeMar DeRozan e Zach LaVine. Se a coisa não funcionar até fevereiro, espere por trocas na trade deadline. Entretanto, se o grupo corresponder e ficar na zona de playoffs, é provável que a diretoria vai apostar no que tem.

O Bulls mostrou evolução na segunda metade da última campanha, especialmente por parte de LaVine. No entanto, quem dava segurança a ele (Patrick Beverley) foi embora para o Philadelphia 76ers. Beverley avisou, logo em sua chegada, que o astro teria toda a liberdade para jogar mais solto e o resultado foi visto em quadra. Mas sem ele, Chicago optou por Jevon Carter, um ótimo defensor e ainda melhor arremessador que Bev.

Mas falando em defesa, o Bulls conta com vários especialistas no assunto: Alex Caruso, Patrick Williams, Torrey Craig… Não será fácil para o adversário pontuar contra eles. No papel, Chicago parece melhor e mais “encorpado”. O que vai acontecer em quadra, o papo é outro.

Elenco

G 2 Ball, Lonzo 1.98 m 86 kg F — Bitim, Onuralp (TW) 1.98 m 98 kg G 5 Carter, Jevon 1.85 m 91 kg G 6 Caruso, Alex 1.96 m 84 kg F — Craig, Torrey 2.01 m 100 kg G/F 11 DeRozan, DeMar 1.98 m 100 kg G 12 Dosunmu, Ayo 1.93 m 91 kg C 3 Drummond, Andre 2.11 m 127 kg G 22 Jones, Carlik 1.83 m 79 kg G/F 8 LaVine, Zach 1.96 m 91 kg F 34 Lewis, Justin (TW) 2.03 m 107 kg F 13 Phillips, Julian 2.03 m 90 kg F — Sanogo, Adama (TW) 2.06 m 111 kg F 32 Taylor, Terry 1.96 m 104 kg G/F 25 Terry, Dalen 2.01 m 88 kg C 9 Vučević, Nikola 2.08 m 118 kg G 0 White, Coby 1.96 m 88 kg F 44 Williams, Patrick 2.01 m 98 kg

Chegaram: Onuralp Bitim, Jevon Carter, Torrey Craig, Julian Phillips, Adama Sanogo, Terry Taylor

Saíram: Patrick Beverley, Javonte Green, Carlik Jones, Derrick Jones Jr., Marko Simonovic

Técnico: Billy Donovan

Cleveland Cavaliers

O grupo que o Cleveland Cavaliers vinha montando nos últimos anos deu resultado. Então, chegou Donovan Mitchell e a equipe foi aos playoffs pela primeira vez sem LeBron James desde 1997/98. Portanto, a ideia é de sequência, certo? Bem, depende. No caso do Cavs, a eliminação para o New York Knicks não caiu bem e rumores de trocas começaram a surgir. Mitchell era intocável, mas perder para o Knicks teve todo esse efeito e, do nada, ele já estava aparecendo em boatos aqui e ali. Jarrett Allen, idem.

E nem é tanto pela derrota, mas pela forma que aconteceu. No entanto, ficou por isso mesmo.

A direção fez boas contratações, como Max Strus e Georges Niang e selecionou Emoni Bates no Draft para ser two-way, em princípio. Outro jogador sob o mesmo contrato é Isaiah Mobley, que brilhou na Summer League. Apesar de seu irmão mais famoso ser titular e um dos melhores defensores da liga, Isaiah simplesmente não tinha basquete para estar na NBA. Mas um ano se passou e ele evoluiu bastante.

Mas o Cavs tem um problema. Ricky Rubio pediu afastamento do esporte e sequer representou a Espanha no Mundial. Existe a chance de ele se aposentar em definitivo. Enquanto isso, Ty Jerome deve ganhar oportunidades como o reserva de Darius Garland.

Elenco

C 31 Allen, Jarrett 2.06 m 110 kg G/F 21 Bates, Emoni (TW) 2.06 m 86 kg G 10 Garland, Darius 1.85 m 87 kg G 2 Jerome, Ty 1.96 m 88 kg C 30 Jones, Damian 2.11 m 111 kg G/F 3 LeVert, Caris 1.98 m 93 kg G 5 Merrill, Sam 1.93 m 93 kg G 45 Mitchell, Donovan 1.85 m 98 kg F/C 4 Mobley, Evan 2.11 m 98 kg F 15 Mobley, Isaiah (TW) 2.03 m 108 kg F — Nance, Pete 2.11 m 104 kg F 20 Niang, Georges 2.01 m 104 kg G/F 35 Okoro, Isaac 1.96 m 102 kg G 40 Porter, Craig Jr. (TW) 1.88 m 84 kg G 13 Rubio, Ricky 1.91 m 86 kg G/F 1 Strus, Max 1.96 m 98 kg F 32 Wade, Dean 2.06 m 103 kg

Chegaram: Emoni Bates, Ty Jerome, Damian Jones, Georges Niang, Craig Porter Jr., Max Strus

Saíram: Mamadi Diakite, Danny Green, Robin Lopez, Sam Merrill, Raul Neto, Cedi Osman, Lamar Stevens, Dylan Windler

Técnico: JB Bickerstaff

Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks era um daqueles times que precisavam mexer nos elencos para a próxima temporada da NBA. Após um ano de muitas expectativas, o Mavs frustrou muita gente. Mas como imaginar que um finalista de Conferência jogaria tão mal no ano seguinte? Bem, aconteceu com o Mavericks. E a situação piorou quando Kyrie Irving chegou, já que Dorian Finney-Smith (um dos melhores defensores) foi na negociação.

Mas os problemas de Dallas começaram bem antes do início da temporada, quando o assistente Igor Kokoškov foi embora. Assim, Jason Kidd ficou sem o seu principal coordenador e as coisas não funcionaram. Depois, sem bons pivôs, o time falhou bastante no setor. Ofensivamente, Christian Wood era uma ótima opção, mas defensivamente… Talvez, seja por isso que ele ainda não arrumou um lugar para a temporada 2023/24.

No entanto, a direção entendeu o recado. Chegaram Richaun Holmes (Sacramento Kings), Grant Williams (Boston Celtics) e Dante Exum (Barcelona). No Draft, a equipe foi bem em Olivier-Maxence Propsper e Dereck Lively. Enquanto o primeiro é um excelente defensor e lembra muito Finney-Smith, Lively é um pivô ainda cru no ataque, mas muito bom no outro lado da quadra. Ou seja, se um dos problemas era defesa, parece que não tem mais.

Ainda faltam alguns cortes a serem feitos, mas o time é claramente melhor. Agora, Luka Doncic vai poder liderar um time de bons talentos. Seth Curry, por exemplo, está de volta. A diretoria não quis abrir mão dos promissores Jaden Hardy e Josh Green na troca por Clint Capela. Então, o que se espera é um Mavs bastante competitivo.

Elenco

F — Brown, Greg III 2.03 m 93 kg G 30 Curry, Seth 1.85 m 84 kg G/F 77 Dončić, Luka 2.01 m 104 kg G 0 Exum, Dante 1.96 m 97 kg G/F 8 Green, Josh 2.01 m 91 kg G/F 10 Hardaway, Tim Jr. 1.96 m 93 kg G 1 Hardy, Jaden 1.91 m 90 kg F/C 20 Holmes, Richaun 2.03 m 107 kg G 11 Irving, Kyrie 1.88 m 88 kg F 55 Jones, Derrick Jr. 1.98 m 95 kg F 42 Kleber, Maxi 2.08 m 109 kg G 9 Lawson, A. J. (TW) 1.98 m 81 kg C 2 Lively, Dereck II 2.16 m 104 kg G 14 Miles, Mike Jr. (TW) 1.88 m 88 kg F/C 7 Powell, Dwight 2.08 m 109 kg F 18 Prosper, Olivier-Maxence 2.03 m 104 kg G — Walker, Jordan 1.80 m 77 kg G/F — Wieskamp, Joe 1.98 m 93 kg F 3 Williams, Grant 1.98 m 107 kg

Chegaram: Greg Brown, Seth Curry, Dante Exum, Richaun Holmes, Derrick Jones Jr., Dereck Lively II, Mike Miles Jr., Olivier-Maxence Prosper, Joe Wieskamp, Grant Williams

Saíram: Davis Bertans, Reggie Bullock, Justin Holiday, JaVale McGee, Markieff Morris, Frank Ntilikina, Theo Pinson, Christian Wood, McKinley Wright.

Técnico: Jason Kidd

Denver Nuggets

Campeão na última temporada, o Denver Nuggets chega sem grandes reforços para 2023/24. Mas uma equipe que acaba de vencer o título pode ter tomado algumas decisões estranhas. A primeira foi estender com os veteranos Reggie Jackson e DeAndre Jordan na primeira noite de agência livre. Depois, perdeu Bruce Brown para o Indiana Pacers. Tudo bem que seria difícil manter o jogador após a boa campanha, mas a direção não foi bem em geral.

De qualquer forma, no Draft, o Nuggets acertou em cheio no ala Hunter Tyson. Ele pode ganhar minutos importantes imediatamente, já que o experiente Jeff Green foi embora. Outro que tem chances enormes de crescer na equipe é Christian Braun, suprindo a ausência de Brown. Por fim, a base titular de Denver será a mesma que conquistou o título.

Elenco

G 0 Braun, Christian 1.98 m 100 kg G 5 Caldwell-Pope, Kentavious 1.96 m 93 kg F 31 Čančar, Vlatko 2.03 m 107 kg G — Franklin, Armaan 1.93 m 93 kg G — Funk, Andrew 1.96 m 91 kg G 21 Gillespie, Collin (TW) 1.91 m 88 kg F 50 Gordon, Aaron 2.03 m 107 kg G/F — Holiday, Justin 1.98 m 82 kg C 30 Huff, Jay (TW) 2.16 m 109 kg G 7 Jackson, Reggie 1.88 m 94 kg C 15 Jokić, Nikola 2.11 m 129 kg C 6 Jordan, DeAndre 2.11 m 120 kg F 11 Key, Braxton (TW) 2.03 m 102 kg G 27 Murray, Jamal 1.93 m 98 kg F/C 22 Nnaji, Zeke 2.06 m 109 kg G 24 Pickett, Jalen 1.93 m 92 kg F 1 Porter, Michael Jr. 2.08 m 99 kg F 3 Strawther, Julian 2.01 m 93 kg F 4 Tyson, Hunter 2.03 m 98 kg G/F 8 Watson, Peyton 2.01 m 91 kg

Chegaram: Justin Holiday, Jay Huff, Braxton Key, Jalen Pickett, Julian Strawther, Hunter Tyson

Saíram: Bruce Brown, Thomas Bryant, Jeff Green, Ish Smith, Jack White

Técnico: Mike Malone

Detroit Pistons

O Detroit Pistons, certamente, é um dos times da NBA que precisam fazer mudanças em seus elencos para a próxima temporada. Hoje, o Pistons conta com seis jogadores que podem fazer a armação. Então, com tantas peças no grupo com a mesma função, é provável que alguém vai “sobrar”. Apesar de ser óbvio que Cade Cunningham será o armador principal, outros atletas ficariam com pouco tempo de quadra ou nenhum. Alec Burks, Killian Hayes e Monte Morris, por exemplo, podem ser alguns deles.

Mas mesmo que nenhuma negociação aconteça até o início de 2023/24, será realmente difícil que os três acima tenham minutos consistentes. Com Cunningham totalmente recuperado de lesão, é impossível pensar que seus colegas de posição tenham espaço. Claro, Jaden Ivey deve ser o seu companheiro no quinteto titular. Mas depois disso, Burks pode fazer as duas funções (de Cunningham e Ivey). Enquanto isso, Hayes e Morris são jogadores mais de organização. Por fim, o calouro Ausar Thompson pode atuar como ala. Embora ele prefira jogar como um organizador, por conta de uma rotação tão pesada, é provável que ele seja alguém para jogar em diversas funções.

Publicidade

Elenco

F/C 35 Bagley, Marvin III 2.08 m 107 kg F 44 Bogdanović, Bojan 2.01 m 103 kg G/F — Burks, Alec 1.98 m 97 kg G 20 Cazalon, Malcolm (TW) 1.98 m 96 kg G 2 Cunningham, Cade 1.98 m 100 kg C 0 Duren, Jalen 2.11 m 113 kg G/F 31 Harris, Joe 1.98 m 100 kg G 7 Hayes, Killian 1.96 m 88 kg G 23 Ivey, Jaden 1.93 m 88 kg F 12 Livers, Isaiah 1.98 m 105 kg G 5 Morris, Monte 1.88 m 83 kg G/F 8 Rhoden, Jared (TW) 1.98 m 95 kg G 25 Sasser, Marcus 1.88 m 88 kg F/C 28 Stewart, Isaiah 2.03 m 113 kg G/F 9 Thompson, Ausar 2.01 m 93 kg C 13 Wiseman, James 2.13 m 109 kg

Chegaram: Malcolm Cazalon, Joe Harris, Monte Morris, Marcus Sasser, Zavier Simpson, Ausar Thompson

Saíram: Hamidou Diallo, R.J. Hampton, Cory Joseph, Rodney McGruder, Eugene Omoruyi

Técnico: Monty Williams

Golden State Warriors

O Golden State Warriors vem de uma temporada estranha, mas quer voltar a brigar pelo título. Sem Andrew Wiggins em boa parte da campanha, o time californiano sofreu fora de casa. Nos playoffs, um sufoco. A eliminação para o Los Angeles Lakers foi a “pá de cal” na sequência de Jordan Poole na equipe. O Warriors o trocou por um jogador veterano, mas extremamente capaz de vencer.

Chris Paul não é jovem como Poole, não pontua como ele, mas defende muito mais e sabe organizar um ataque como ninguém na NBA. Tem prazo de validade e seu físico não é o mesmo de outros tempos, mas ainda é um jogador espetacular. A dúvida está em relação a sua posição. Se ele será titular ou não, só Steve Kerr pode responder. E devemos saber sobre a situação apenas na pré-temporada. Vale lembrar que ele jamais começou um jogo no banco durante a carreira.

Ainda existe uma dúvida, mas mais por conta da direção. Aliás, da nova diretoria. Saiu Bob Myers e assumiu Mike Dunleavy. Agora, Dunleavy terá de entender como lidar com o contrato de Klay Thompson. Ídolo, o veterano já não conseguiu defender tão bem como antes e não teve um grande desempenho nos playoffs.

Enquanto isso, Stephen Curry segue, aos 35 anos, como se tivesse dez a menos. O astro é o melhor arremessador de todos os tempos e Kerr vai explorar ainda mais seu lado ofensivo com Paul ao seu lado. Por fim, o brasileiro Gui Santos tem chances de entrar no elenco para a próxima temporada.

Elenco

G 30 Curry, Stephen 1.88 m 84 kg F 23 Green, Draymond 1.98 m 104 kg F/C 32 Jackson-Davis, Trayce 2.06 m 111 kg C 36 Johnson, Jayce 2.13 m 111 kg G 1 Joseph, Cory 1.91 m 91 kg F 00 Kuminga, Jonathan 2.01 m 102 kg F/C 5 Looney, Kevon 2.06 m 101 kg G 4 Moody, Moses 1.96 m 96 kg G 3 Paul, Chris 1.83 m 79 kg G/F 0 Payton, Gary II 1.88 m 88 kg G 2 Podziemski, Brandin 1.96 m 93 kg G/F 25 Quiñones, Lester (TW) 1.93 m 94 kg F/C 9 Šarić, Dario 2.08 m 102 kg G/F 11 Thompson, Klay 1.98 m 100 kg F 22 Wiggins, Andrew 2.01 m 89 kg

Chegaram: Trayce Jackson-Davis, Cory Joseph, Chris Paul, Brandin Podziemski, Jerome Robinson, Dario Saric

Saíram: Patrick Baldwin Jr., Donte DiVincenzo, JaMychal Green, Andre Iguodala, Ty Jerome, Anthony Lamb, Jordan Poole, Ryan Rollins

Técnico: Steve Kerr

Leia mais

Houston Rockets

Muitas mudanças. O Houston Rockets tinha espaço em sua folha salarial e, assim, conseguiu melhorar o elenco. Chegaram Dillon Brooks, Jeff Green, Jock Landale e, principalmente, Fred VanVleet. No Draft, o Rockets foi bem em Amen Thompson e Cam Whitmore. Tudo isso, juntando aos que ficaram, como Jalen Green, Kevin Porter, Alperen Sengun e, claro, Jabari Smith.

Aliás, espere por uma grande evolução de Smith na próxima temporada. O ala-pivô já mostrou melhora no seu jogo na segunda metade de 2022/23. Na Summer League, por exemplo, ele parecia um adulto perto de crianças.

O Rockets vem mais forte para 2023/24, mas se é suficiente para brigar por alguma coisa, o papo é outro. O fato é que existe uma melhora significativa em seu elenco e tem um treinador que sabe o que faz. Ime Udoka, inclusive, vetou a chegada de James Harden. O astro sinalizou que queria retornar ao time, mas o novo técnico não quis mexer com o ambiente e seus jovens jogadores.

Elenco

G/F 9 Brooks, Dillon 1.98 m 102 kg F — Days, Darius (TW) 2.01 m 111 kg F 17 Eason, Tari 2.03 m 98 kg G 4 Green, Jalen 1.93 m 84 kg F — Green, Jeff 2.03 m 107 kg G/F — Hinton, Nate 1.96 m 95 kg G — Holiday, Aaron 1.83 m 84 kg G 12 Hudgins, Trevor (TW) 1.83 m 82 kg C — Landale, Jock 2.11 m 116 kg G/F — Mayer, Matthew 2.06 m 102 kg F — Obiesie, Joshua 1.98 m 86 kg G 3 Porter, Kevin Jr. 1.93 m 92 kg F — Samuels, Jermaine (TW) 2.01 m 104 kg C 28 Şengün, Alperen 2.11 m 110 kg F 10 Smith, Jabari Jr. 2.11 m 100 kg F 8 Tate, Jae’Sean 1.96 m 104 kg G/F 1 Thompson, Amen 2.01 m 91 kg G 5 VanVleet, Fred 1.85 m 89 kg F 7 Whitmore, Cam 2.01 m 104 kg G/F — Williams, Jeenathan 1.96 m 93 kg

Chegaram: Dillon Brooks, Jeff Green, Nate Hinton, Aaron Holiday, Jock Landale, Jermaine Samuels, Amen Thompson, Fred VanVleet, Cam Whitmore, Jeenathan Williams

Saíram: D.J. Augustin, Willie Cauley-Stein, Josh Christopher (MEM), Usman Garuba, Frank Kaminsky, Boban Marjanovic, K.J. Martin Jr., Daishen Nix, TyTy Washington

Técnico: Ime Udoka

Indiana Pacers

O Indiana Pacers conta com ótimas reposições para todos os setores. Mas o problema está aí. A rotação está lotada demais. Para a armação, por exemplo, são três armadores que poderiam ser titulares em alguns times. Enquanto Tyrese Haliburton é, claramente, o melhor deles, TJ McConnell e Andrew Nembhard dividem o resto dos minutos. Mas a situação é pior nas alas ou alas-pivôs.

Bruce Brown deve jogar muito tempo como ala-armador, então minimiza o problema. No momento, são oito jogadores para 96 minutos. Ou seja, o Pacers terá de se movimentar. Talvez, até mesmo antes do início da temporada. Já no garrafão, a equipe tem Myles Turner, um pivô desejado por mais de meia liga.

O Pacers tem muitos jogadores talentosos e pode brigar por playoffs na próxima temporada. Aliás, a equipe já o fazia na última campanha, mas Haliburton se machucou e o time caiu de produção.

Elenco

G 11 Brown, Bruce 1.93 m 92 kg G 0 Haliburton, Tyrese 1.96 m 84 kg G 24 Hield, Buddy 1.93 m 100 kg F 22 Jackson, Isaiah 2.08 m 93 kg G 8 King, Mojave 1.96 m 88 kg G/F 00 Mathurin, Bennedict 1.98 m 95 kg G/F 10 Brown, Kendall (TW) 2.01 m 93 kg G 9 McConnell, T. J. 1.85 m 86 kg G 2 Nembhard, Andrew 1.91 m 87 kg G/F 23 Nesmith, Aaron 1.96 m 98 kg F 13 Nwora, Jordan 2.06 m 102 kg G 26 Sheppard, Ben 1.98 m 86 kg F/C 25 Smith, Jalen 2.08 m 98 kg C 27 Theis, Daniel 2.06 m 111 kg F 1 Toppin, Obi 2.06 m 100 kg C 44 Tshiebwe, Oscar (TW) 2.06 m 118 kg C 33 Turner, Myles 2.11 m 113 kg F 5 Walker, Jarace 2.03 m 109 kg G 21 Wong, Isaiah (TW) 1.93 m 84 kg

Chegaram: Bruce Brown, Ben Sheppard, Obi Toppin, Oscar Tshiebwe, Jarace Walker, Isaiah Wong

Saíram: Oshae Brissett, Chris Duarte, George Hill, James Johnson, Gabe York

Técnico: Rick Carlisle

Los Angeles Clippers

A “janela” de título do Los Angeles Clippers está chegando ao fim. É fato que Kawhi Leonard e Paul George são os grandes astros, mas eles se machucam demais. O elenco é muito forte, cheio de peças de reposição. Por enquanto, existe um plano para ter James Harden. Embora pareça mais por parte do jogador do Philadelphia 76ers do que pelo Clippers, se Harden realmente chegar, o time se torna ainda mais candidato ao título.

Harden ainda é um grande nome na liga, mas sua ida ao Clippers não o coloca como o grande nome da equipe. E é algo que ele sente que é. De acordo com a jornalista Rachel Nichols, o armador entende que é um jogador de calibre de MVP.

Mas como ele não chegou ainda, o negócio é pensar naqueles que lá estão. O Clippers renovou com Russell Westbrook para 2023/24, enquanto o time parece viver os últimos momentos de caras como Nicolas Batum e Robert Covington. Por fim, o KJ Martin chegou em troca com o Houston Rockets.

Hoje, o Clippers é forte o suficiente para brigar, mas pode ser ainda melhor. Vamos aguardar.

Elenco

G/F 33 Batum, Nicolas 2.03 m 104 kg G 4 Boston, Brandon Jr. 1.98 m 85 kg G/F 21 Brown, Kobe 2.03 m 113 kg G/F 7 Coffey, Amir 2.01 m 95 kg F 23 Covington, Robert 2.01 m 95 kg C 25 Diabaté, Moussa (TW) 2.08 m 95 kg G/F 13 George, Paul 2.03 m 100 kg G 5 Hyland, Bones 1.88 m 78 kg F 2 Leonard, Kawhi 2.01 m 102 kg G/F 14 Mann, Terance 1.96 m 98 kg F 6 Martin, Kenyon Jr. 2.01 m 98 kg F 11 Miller, Jordan (TW) 2.01 m 88 kg F 8 Morris, Marcus Sr. 2.03 m 99 kg C 44 Plumlee, Mason 2.13 m 115 kg G 24 Powell, Norman 1.93 m 98 kg G 1 Preston, Jason 1.91 m 82 kg G 0 Westbrook, Russell 1.91 m 91 kg C 40 Zubac, Ivica 2.13 m 109 kg

Chegaram: Kobe Brown, K.J. Martin Jr., Jordan Miller

Saíram: Eric Gordon, Xavier Moon

Técnico: Tyronn Lue

Los Angeles Lakers

Se teve um time que fez uma boa agência livre foi o Los Angeles Lakers. Apesar de não conseguir um Kyrie Irving para chamar de seu, LeBron James terá bons companheiros para a próxma temporada. Chegaram jogadores como Taurean Prince, Gabe Vincent e Cam Reddish. Enquanto isso, a equipe estendeu os contratos de Austin Reaves, D’Angelo Russell e Rui Hachimura. Depois, o time ainda prorrogou o acordo de Anthony Davis. Ou seja, o Lakers está praticamente pronto para começar a temporada 2023/24.

O time californiano era o 13° no Oeste antes de realizar trocas na última trade deadline. Como resultado, o Lakers se classificou aos playoffs via play-in. Assim, bateu Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, mas parou no Denver Nuggets. Agora, o elenco parece ainda melhor, ao menos no papel.

O técnico Darvin Ham ainda não definiu entre Vincent e Russell para saber quem vai ser o armador titular, mas o certo é que Reaves estará ao seu lado como ala-armador. Ainda existe a chance de a equipe ir atrás de um jogador para o garrafão e Christian Wood seria o alvo. No entanto, só consegue se Wood aceitar um valor bem menor por um ano com um contrato mínimo para veterano.

Ah, LeBron vai voltar a usar a camisa 23.

Elenco

F/C 14 Castleton, Colin (TW) 2.11 m 113 kg G/F 10 Christie, Max 1.98 m 86 kg F/C 3 Davis, Anthony 2.08 m 115 kg F 17 Fudge, Alex (TW) 2.06 m 91 kg F 28 Hachimura, Rui 2.03 m 104 kg F/C 11 Hayes, Jaxson 2.13 m 98 kg G 55 Hodge, D’Moi (TW) 1.93 m 84 kg G 0 Hood-Schifino, Jalen 1.98 m 98 kg F 23 James, LeBron 2.06 m 113 kg F 21 Lewis, Maxwell 2.01 m 88 kg F 12 Prince, Taurean 1.98 m 98 kg G 15 Reaves, Austin 1.96 m 89 kg G/F 5 Reddish, Cam 2.01 m 98 kg G 1 Russell, D’Angelo 1.93 m 88 kg F 2 Vanderbilt, Jarred 2.03 m 97 kg G 7 Vincent, Gabe 1.91 m 88 kg

Chegaram: Colin Castleton, Alex Fudge, Jaxson Hayes, D’Moi Hodge, Jalen Hood-Schifino, Maxwell Lewis, Taurean Prince, Cam Reddish, Gabe Vincent

Saíram: Mo Bamba, Malik Beasley, Troy Brown, Wenyen Gabriel, Shaquille Harrison, Scotty Pippen Jr., Dennis Schröder, Cole Swider, Tristan Thompson, Lonnie Walker

Técnico: Darvin Ham

Memphis Grizzlies

A direção do Memphis Grizzlies agiu rápido após a suspensão de Ja Morant e fechou troca por Marcus Smart. Apesar de o Grizzlies ficar sem Morant, o time sequer cogitou renovar com Dillon Brooks. Então, é possível que Desmond Bane atue como um ala quando Morant retornar às quadras. Enquanto isso, o garrafão será formado mais uma vez por Jaren Jackson Jr e Steven Adams.

Outro jogador que chegou foi o veterano Derrick Rose, que estava no New York Knicks. Mas Rose, que jogou pela Universidade de Memphis, estará em casa e deverá ter muitos minutos enquanto Morant estiver fora. No mais, o elenco é basicamente o mesmo da última campanha. Vale lembrar que o Grizzlies terminou em segundo no Oeste em cada um dos últimos dois anos.

Não há dúvidas de que o técnico Taylor Jenkins consiga tirar o máximo de seus jogadores. Em 2021/22, por exemplo, Morant ficou diversos jogos fora e o time foi bem. Na última temporada, quem perdeu muitos jogos no começo foi Jackson. Então, Jenkins sabe bem o que fazer.

Elenco

C 4 Adams, Steven 2.11 m 120 kg F/C 7 Aldama, Santi 2.13 m 98 kg G/F 22 Bane, Desmond 1.96 m 98 kg G/F 44 Biberović, Tarik 2.01 m 99 kg G — Christopher, Josh 1.93 m 98 kg F/C 15 Clarke, Brandon 2.03 m 98 kg G 0 Gilyard, Jacob (TW) 1.75 m 73 kg F/C 45 Jackson, G. G. 2.06 m 95 kg F/C 13 Jackson, Jaren Jr. 2.08 m 110 kg G/F 10 Kennard, Luke 1.96 m 93 kg G/F 46 Konchar, John 1.96 m 95 kg F 3 LaRavia, Jake 2.01 m 107 kg F/C 6 Lofton, Kenneth Jr. 1.98 m 125 kg G 12 Morant, Ja 1.88 m 79 kg F 21 Roddy, David 1.93 m 116 kg G 23 Rose, Derrick 1.91 m 91 kg G 36 Smart, Marcus 1.93 m 100 kg F/C 2 Tillman, Xavier Sr. 2.01 m 111 kg F — Todd, Isaiah 2.06 m 99 kg G/F 5 Williams, Vince Jr. (TW) 1.93 m 93 kg F 8 Williams, Ziaire 2.06 m 84 kg

Chegaram: Josh Christopher, Derrick Rose, Marcus Smart, Isaiah Todd

Saíram: Dillon Brooks, Tyus Jones

Técnico: Taylor Jenkins

Miami Heat

Vice na última temporada, o Miami Heat segue aguradando por Damian Lillard. Apesar de a negociação estar demorando muito, é pouco provável que o armador siga no Portland Trail Blazers. O Heat, de qualquer forma, tem um grande elenco. Perdeu algumas peças importantes, mas chegaram peças que podem ajudar bastante. Josh Richardson, por exemplo, está de volta. Ótimo defensor, Richardson pode contribuir até na organização ofensiva. No Draft, Miami foi de Jaime Jaquez, um jogador pronto para ajudar imediatamente.

O fato é que nada deve acontecer até a situação de Lillard se resolver. Seja como for, o time é muito forte. Tudo bem que o Heat teve uma temporada apenas mediana, mas quando a coisa apertou, a equipe foi batendo cada um de seus oponentes, exceto o Denver Nuggets.

Com Bam Adebayo e Jimmy Butler, o Heat tem o que precisa para seguir competindo como ou sem Lillard.

Elenco

F/C 13 Adebayo, Bam 2.06 m 116 kg G — Bouyea, Jamaree (TW) 1.88 m 82 kg C — Bryant, Thomas 2.08 m 112 kg F 22 Butler, Jimmy 2.01 m 104 kg F 8 Cain, Jamal (TW) 2.01 m 87 kg G/F — Champagnie, Justin 2.01 m 93 kg G — Daniels, Caleb 1.93 m 95 kg G 14 Herro, Tyler 1.96 m 88 kg F 24 Highsmith, Haywood 1.96 m 100 kg G/F 11 Jaquez, Jaime Jr. 2.01 m 102 kg F 5 Jović, Nikola 2.08 m 93 kg F/C 42 Love, Kevin 2.03 m 114 kg G 7 Lowry, Kyle 1.83 m 89 kg F 16 Martin, Caleb 1.96 m 93 kg F — Peterson, Drew 2.03 m 87 kg G/F — Richardson, Josh 1.98 m 91 kg G/F 55 Robinson, Duncan 2.01 m 98 kg F/C 25 Robinson, Orlando 2.08 m 107 kg G 9 Smith, Dru (TW) 1.91 m 92 kg F — Swider, Cole 2.06 m 100 kg G — Williams, Alondes 1.93 m 95 kg

Chegaram: Jamaree Bouyea, Thomas Bryant, Justin Champagnie, Jaime Jaquez Jr., Josh Richardson, Dru Smith, Cole Swider, Alondes Williams

Saíram: Udonis Haslem, Victor Oladipo, Max Strus, Gabe Vincent, Omer Yurtseven, Cody Zeller

Técnico: Erik Spoelstra

Milwaukee Bucks

A eliminação na primeira rodada dos playoffs caiu como uma bomba no Milwaukee Bucks. Primeiro, o técnico Mike Budenholzer caiu. Assumiu o assistente Adrian Griffin. Nas negociações durante a agência livre, o time conseguiu manter Khris Middleton e Brook Lopez, mas por pouco não perde o segundo para o Houston Rockets. Ainda existe a esperança no elenco, mas tem um certo prazo de validade.

Quase todos os titulares possuem contrato até 2024/25, então tem uma “janela” para o Bucks voltar a brigar pelo título. Campeão de 2021, Milwaukee aposta suas fichas em Giannis Antetokounmpo, mas o grego parece um pouco insatisfeito com a atual situação. De acordo com o próprio ídolo, ele não vai renovar seu contrato enquanto não ter certeza que todo mundo “esteja na mesma página”. Portanto, é melhor aguardar.

Já o pivô Bobby Portis, que está no Mundial de Basquete com a seleção dos EUA, deu uma “cartão de boas-vindas” ao novo técnico. Segundo Portis, quem manda no Bucks são os próprios jogadores. Então, boa sorte ao torcedor, pois nos bastidores existem problemas sérios.

Elenco

G 12 Allen, Grayson 1.93 m 90 kg F 34 Antetokounmpo, Giannis 2.13 m 110 kg F 43 Antetokounmpo, Thanasis 2.01 m 99 kg G/F 5 Beasley, Malik 1.93 m 85 kg F 0 Beauchamp, MarJon 2.01 m 90 kg G 24 Connaughton, Pat 1.96 m 95 kg F 99 Crowder, Jae 1.98 m 107 kg G 20 Green, A. J. 1.96 m 86 kg G 21 Holiday, Jrue 1.96 m 93 kg G 44 Jackson, Andre Jr. 1.98 m 95 kg F 15 Livingston, Chris 1.98 m 100 kg C 11 Lopez, Brook 2.16 m 128 kg C 42 Lopez, Robin 2.13 m 127 kg F 22 Middleton, Khris 2.01 m 101 kg G 18 Moore, Omari (TW) 1.98 m 88 kg F/C 9 Portis, Bobby 2.11 m 113 kg G 23 Washington, TyTy Jr. (TW) 1.91 m 88 kg G 28 Wigginton, Lindell (TW) 1.85 m 86 kg

Chegaram: Malik Beasley, Andre Jackson Jr., Chris Livingston, Robin Lopez, Omari Moore, TyTy Washington

Saíram: Jevon Carter, Goran Dragic, Joe Ingles, Meyers Leonard, Wesley Matthews

Técnico: Adrian Griffin

Minnesota Timberwolves

O Minnesota Timberwolves esperava muito mais na última temporada, mas a formação com dois jogadores grandes não parece a melhor. Por enquanto, o técnico Chris Finch vai utilizar Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert no quinteto titular. Isso, até que a direção desfaça a bobagem que fez na offseason de 2022. De qualquer forma, o bastão já está nas mãos de Anthony Edwards. Apesar de jovem, Edwards está evoluindo o suficiente para se credenciar a prêmios da temporada. Portanto, tudo o que acontecer no Timberwolves no futuro precisa passar por ele.

Mas o time conta com outros ótimos jogadores, como o veterano Mike Conley e o espetacular defensor Jaden McDaniels. Aliás, McDaniels brigou pelo prêmio de melhor no quesito na última temporada. E o elenco ainda tem Kyle Anderson, o novato Leonard Miller (muito bom) e Naz Reid.

Talvez, seja necessário pensar em algo envolvendo a armação. Conley não é jovem e vem caindo de produção a cada temporada. Nada que não estivesse previsto, mas é importante deixar Edwards feliz. Mercado pequeno sem um time competitivo? Já vimos esse filme várias vezes.

Elenco

G 9 Alexander-Walker, Nickeil 1.96 m 93 kg F 1 Anderson, Kyle 2.06 m 104 kg G/F 23 Brown, Troy Jr. 2.01 m 98 kg G 0 Clark, Jaylen (TW) 1.96 m 93 kg G 10 Conley, Mike Jr. 1.85 m 79 kg G 5 Edwards, Anthony 1.93 m 102 kg F/C 55 Garza, Luka (TW) 2.08 m 110 kg C 27 Gobert, Rudy 2.16 m 117 kg F 3 McDaniels, Jaden 2.06 m 84 kg G 6 McLaughlin, Jordan 1.80 m 84 kg F 33 Miller, Leonard 2.11 m 100 kg G/F 18 Milton, Shake 1.96 m 93 kg F 8 Minott, Josh 2.03 m 93 kg G/F 7 Moore, Wendell Jr. 1.96 m 97 kg F/C 11 Reid, Naz 2.06 m 120 kg F/C 32 Towns, Karl-Anthony 2.13 m 112 kg

Chegaram: Troy Brown, Jaylen Clark, Leonard Miller, Shake Milton

Saíram: Nathan Knight, Jaylen Nowell, Taurean Prince, Austin Rivers, Matt Ryan.

Técnico: Chris Finch

New Orleans Pelicans

Após muitas especulações sobre o futuro de Zion Williamson, o New Orleans Pelicans ainda vai insistir no astro. O problema dele gira em torno de seu físico. Embora seja muito forte, Williamson não consegue ter uma sequência de jogos por conta de lesões. Mas David Griffin acredita no que tem em seu elenco. Então, a equipe apenas se reforçou no Draft para deixar o grupo ainda mais qualificado.

E olha que tem um Jordan Hawkins muito talentoso para aparecer aos poucos. Mas o fato é que o Pelicans tem uma base jovem muito forte. Dyson Daniels (precisa melhorar o arremesso), Trey Murphy, EJ Liddell e Herb Jones fazem parte do futuro, mas já são realidade. Enquanto isso, Brandon Ingram é outro que precisa ficar mais em quadra. As contusões atrapalharam o sucesso de New Orleans, que chegou a liderar o Oeste em 2022/23.

O pivô Jonas Valanciunas pode sair em breve. Seu nome está sempre nos recentes rumores, então ele mesmo entende que faz parte do negócio. A ideia da direção seria Jarrett Allen, do Cleveland Cavaliers.

Por fim, talvez uma troca envolvendo CJ McCollum seja o ideal. Ter um armador de ofício seria muito importante para elevar os talentos de Williamson e Ingram. Mas da forma que o técnico Willie Green monta o jogo, McCollum não precisa tanto assim da bola. De qualquer forma, é algo que a equipe pode explorar durante a temporada.

Elenco

G 15 Alvarado, Jose 1.83 m 81 kg G 11 Daniels, Dyson 2.01 m 90 kg G 24 Hawkins, Jordan 1.96 m 86 kg F 14 Ingram, Brandon 2.03 m 86 kg F 5 Jones, Herbert 2.01 m 93 kg G 13 Lewis, Kira Jr. 1.85 m 77 kg F 32 Liddell, E. J. 2.01 m 109 kg F 8 Marshall, Naji 2.01 m 100 kg G 3 McCollum, CJ 1.91 m 86 kg F 25 Murphy, Trey III 2.03 m 93 kg F/C 22 Nance, Larry Jr. 2.03 m 111 kg G 0 Seabron, Dereon (TW) 1.96 m 82 kg C 17 Valančiūnas, Jonas 2.11 m 120 kg F 1 Williamson, Zion 1.98 m 129 kg F/C 40 Zeller, Cody 2.11 m 109 kg

Chegaram: Jordan Hawkins, Cody Zeller

Saíram: Jaxson Hayes, Willy Hernangómez, Josh Richardson, Garrett Temple

Técnico: Willie Green

New York Knicks

O New York Knicks superou o Cleveland Cavaliers nos playoffs, mas caiu diante do Miami Heat na semifinal de Conferência. No entanto, a equipe mostrou que poderia fazer mais se tivesse um pouco mais de ajuda em determinadas posições. Então, a diretoria fechou com Donte DiVincenzo, que pode fazer em múltiplas funções, algo que o técnico Tom Thibodeau gosta. Mas o Knicks ainda tem coisa para fazer no elenco.

Evan Fournier, por exemplo, tem situação indefinida após passar uma temporada esquecido no banco. Derrick Rose já foi embora, assim como Obi Toppin. Talvez, seja o caso de iniciar o processo de trocas mais importantes, como RJ Barrett. No momento, a diretoria ainda acredita muito em seu jogo, mas a evolução que se esperava ainda não chegou. Por fim, o Knicks ainda tem de cortar três jogadores para fechar seu elenco para a próxima campanha. Entre os mais indicados, obviamente, está Fournir. Mas como o francês vem de boa participação no Mundial de Basquete com sua seleção, existe a chance de atrair o interesse de alguns times.

Elenco

G/F 9 Barrett, RJ 1.98 m 97 kg G 11 Brunson, Jalen 1.88 m 86 kg G 0 DiVincenzo, Donte 1.93 m 92 kg G/F 13 Fournier, Evan 1.98 m 93 kg G 6 Grimes, Quentin 1.96 m 93 kg G 3 Hart, Josh 1.93 m 98 kg F/C 55 Hartenstein, Isaiah 2.13 m 113 kg G/F 8 Jeffries, DaQuan 1.96 m 102 kg F/C — Knight, Nathan (TW) 2.03 m 115 kg G — Martin, Jaylen (TW) 1.98 m 98 kg G 2 McBride, Miles 1.88 m 91 kg G — Noel, Obadiah 1.93 m 84 kg G 5 Quickley, Immanuel 1.88 m 86 kg F 30 Randle, Julius 2.03 m 113 kg C 23 Robinson, Mitchell 2.13 m 109 kg F 18 Roby, Isaiah 2.03 m 104 kg C 45 Sims, Jericho 2.06 m 113 kg C — Skapintsev, Dmytro 2.16 m 98 kg F — Toppin, Jacob 2.06 m 93 kg G 44 Washington, Duane Jr. 1.91 m 89 kg G/F — Windler, Dylan (TW) 1.98 m 89 kg

Chegaram: Donte DiVincenzo, Nathan Knight, Jaylen Martin, Dylan Windler

Saíram: DaQuan Jeffries, Trevor Keels, Derrick Rose, Obi Toppin

Técnico: Tom Thibodeau

Oklahoma City Thunder

O grande time do futuro parece estar cada vez mais próximo de “acontecer”. Após vários anos em reformulação de elenco, o Oklahoma City Thunder parece pronto para começar a brigar por playoffs. Aliás, na última temporada, a equipe já foi ao play-in. Agora, com Chet Holmgren totalmente recuperado de lesão, as chances favorecem ao Thunder em um crescimento de produção.

Tudo passa pela dupla Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander, mas Jalen Williams mostrou que pode ser ainda mais importante. No mais, o Thunder trouxe Vasilije Micic, sonho antigo que estava na Europa, além de Davis Bertans (ex-Dallas Mavericks) e Victor Oladipo (ex-Miami Heat). No Draft, Cason Wallace foi uma boa escolha pensando no futuro.

De qualquer forma, o Thunder ainda precisa fazer vários cortes para fechar o elenco que vai disputar a temporada 2023/24 da NBA. Seja como for, a ideia é de classificação sem grandes sustos, provando que a equipe está no caminho certo.

Elenco

F 44 Bertāns, Dāvis 2.08 m 102 kg F 13 Dieng, Ousmane 2.08 m 93 kg G/F 5 Dort, Luguentz 1.91 m 98 kg G 3 Giddey, Josh 2.03 m 93 kg G 2 Gilgeous-Alexander, Shai 1.98 m 82 kg F/C 7 Holmgren, Chet 2.16 m 88 kg G 11 Joe, Isaiah 1.93 m 75 kg G 18 Johnson, Keyontae (TW) 1.96 m 108 kg G 23 Mann, Tre 1.96 m 86 kg G 29 Micić, Vasilije 1.96 m 92 kg G — Oladipo, Victor 1.91 m 97 kg F 17 Pokuševski, Aleksej 2.13 m 86 kg F 50 Robinson-Earl, Jeremiah 2.06 m 104 kg C 30 Sarr, Olivier (TW) 2.11 m 109 kg G 22 Wallace, Cason 1.93 m 88 kg G/F 12 Waters, Lindy III (TW) 1.98 m 98 kg F — White, Jack 2.01 m 102 kg G 21 Wiggins, Aaron 1.98 m 91 kg G/F 8 Williams, Jalen 1.96 m 96 kg F/C 6 Williams, Jaylin 2.08 m 109 kg G/F 34 Williams, Kenrich 1.98 m 95 kg

Chegaram: Davis Bertans, Keyontae Johnson, Vasilije Micic, Victor Oladipo, Cason Wallace, Jack White

Saíram: Jared Butler, Dario Saric

Técnico: Mark Daigneault

Orlando Magic

Ainda não é o momento de falar em playoffs, mas o Orlando Magic começa a dar passos largos para deixar a reconstrução de lado. Em breve, se tudo correr bem, o Magic deve começar a brigar por playoffs, por conta de uma ótima base jovem. No entanto, o Draft foi estranho. Primeiro, por selecionar um armador (Anthony Black) para um elenco que já conta com Cole Anthony e Markelle Fultz. Depois, Jett Howard não era exatamente o que a equipe precisava.

De qualquer forma, tudo vai passar por Paolo Banchero. Em franca evolução, o ala-pivô, primeira escolha do Draft de 2022, deve produzir números suficientes para colocar seu nome na briga pelo All-Star Game. Outro que mostrou que sabe jogar basquete foi o alemão Franz Wagner. O ala pode ajudar na organização e pontuar com muita facilidade. O jogo fica mais fácil quando Wagner está com a bola nas mãos.

Uma boa contratação, mas fora dos padrões pela idade foi Joe Ingles, que estava no Milwaukee Bucks. Ótimo arremessador, Ingles também ajuda na armação de jogadas ofensivas.

Como citamos, ainda não é a hora de pensar em playoffs, mas isso não deve demorar muito.

Elenco

G 50 Anthony, Cole 1.91 m 84 kg F 5 Banchero, Paolo 2.08 m 113 kg G 0 Black, Anthony 2.01 m 91 kg C 35 Bitadze, Goga 2.11 m 113 kg C 34 Carter, Wendell Jr. 2.08 m 122 kg G 20 Fultz, Markelle 1.93 m 95 kg G 14 Harris, Gary 1.93 m 95 kg G 8 Harris, Kevon (TW) 1.98 m 98 kg F 2 Houstan, Caleb 2.03 m 93 kg F 13 Howard, Jett 2.03 m 98 kg G/F 7 Ingles, Joe 2.06 m 100 kg F 1 Isaac, Jonathan 2.08 m 104 kg G — McClung, Mac 1.88 m 84 kg F 3 Okeke, Chuma 2.03 m 104 kg F 25 Schofield, Admiral (TW) 1.96 m 109 kg G 4 Suggs, Jalen 1.96 m 93 kg F 22 Wagner, Franz 2.08 m 100 kg F/C 21 Wagner, Moritz 2.11 m 111 kg

Chegaram: Anthony Black, Jett Howard, Joe Ingles, Mac McClung, Miye Oni, Trevelin Queen

Saíram: Bol Bol, Michael Carter-Williams, Jay Scrubb

Técnico: Jamahl Mosley

Philadelphia 76ers

Bem, a situação no Philadelphia 76ers parece estar bem difícil. Após James Harden se rebelar contra o presidente da equipe, Daryl Morey, o que se espera é um final pouco feliz para a equipe. Enquanto Harden quer sair o mais rápido possível, a direção sequer estaria procurando parceiros para uma troca. Harden quer o Los Angeles Clippers, mas o time californiano pouco ofereceu por ele. Lembra muito sua situação no Houston Rockets, então o negócio é esperar pelo pior.

Insatisfeito, Harden pode frustrar os planos do novo técnico de Philadelphia, Nick Nurse. Afinal, Nurse deixou o Toronto Raptors em busca de uma equipe com potencial de título, com Joel Embiid e o armador. Agora, ele vê uma situação difícil de se ajustar, enquanto Embiid é quem pode começar a ficar incomodado.

Mas a diretoria fez movimentos estranhos na offseason ao fechar com vários jogadores para serem reservas de Embiid, no máximo. Estendeu com Paul Reed, Montrezl Harrell e contratou Mo Bamba. Algo errado não está certo. De qualquer forma, o Sixers está em uma situação bem difícil e pode ser ainda pior.

Elenco

C 7 Bamba, Mo 2.13 m 105 kg G 22 Beverley, Patrick 1.85 m 82 kg G — Council, Ricky IV (TW) 1.98 m 93 kg F/C 21 Embiid, Joel 2.13 m 127 kg G 1 Harden, James 1.96 m 100 kg F/C 5 Harrell, Montrezl 2.01 m 109 kg F 12 Harris, Tobias 2.03 m 103 kg F 25 House, Danuel 1.98 m 100 kg G/F 30 Korkmaz, Furkan 2.01 m 92 kg G 0 Maxey, Tyrese 1.88 m 91 kg G 8 Melton, De’Anthony 1.88 m 91 kg F/C — Petrušev, Filip 2.11 m 106 kg F/C 44 Reed, Paul 2.06 m 95 kg G — Smart, Javonte 1.93 m 93 kg G — Smith, Terquavion (TW) 1.93 m 88 kg G 11 Springer, Jaden 1.91 m 92 kg F — Tubelis, Ąžuolas (TW) 2.11 m 111 kg F 17 Tucker, P. J. 1.96 m 111 kg

Chegaram: Mo Bamba, Patrick Beverley, Ricky Council IV, Filip Petrusev, Javonte Smart, Terquavion Smith, Azuolas Tubelis

Saíram: Dewayne Dedmon, Louis King, Mac McClung, Jalen McDaniels, Shake Milton, Georges Niang

Técnico: Nick Nurse

Phoenix Suns

É agora ou nunca. A direção do Phoenix Suns se movimentou muito bem na offseason. Primeiro, com Bradley Beal. Depois, com diversos jogadores úteis e com capacidade para o arremesso do perímetro, o que fez muita falta nos playoffs contra o Denver Nuggets. Sem um armador de fato, espera-se que Beal seja o organizador primário, enquanto Devin Booker e Kevin Durant ajudam na função.

Do banco, o Suns ainda terá caras como Eric Gordon (sonho antigo), Keita Bates-Diop (muito bom defensor), Bol Bol e Jordan Goodwin. Ou seja, a ideia de Phoenix é brigar pelo título nas próximas duas ou três temporadas. Depois, vai depender do andamento da carreira de Durant, se ele consegue ter performances no mais alto nível a longo prazo.

Por enquanto, Deandre Ayton fica. Mas com o novo técnico Frank Vogel, especialista em defesa, espera-se uma evolução do pivô.

Elenco

C 22 Ayton, Deandre 2.13 m 113 kg F/C — Azubuike, Udoka (TW) 2.11 m 122 kg F 21 Bates-Diop, Keita 2.03 m 104 kg G 3 Beal, Bradley 1.93 m 94 kg F/C 11 Bol, Bol 2.18 m 100 kg G 1 Booker, Devin 1.96 m 93 kg F 20 Camara, Toumani 2.03 m 100 kg F 35 Durant, Kevin 2.08 m 109 kg F/C 14 Eubanks, Drew 2.08 m 111 kg G 0 Goodwin, Jordan 1.91 m 91 kg G 23 Gordon, Eric 1.91 m 98 kg G/F 10 Lee, Damion 1.96 m 95 kg G 38 Lee, Saben (TW) 1.88 m 83 kg F/C 4 Metu, Chimezie 2.06 m 102 kg G 2 Okogie, Josh 1.93 m 97 kg F 12 Wainright, Ish 1.96 m 113 kg G/F 18 Watanabe, Yuta 2.03 m 98 kg

Chegaram: Udoka Azubuike, Keita Bates-Diop, Bradley Beal, Bol Bol, Toumani Camara, Drew Eubanks, Jordan Goodwin, Eric Gordon, Chimezie Metu, Yuta Watanabe

Saíram: Darius Bazley, Bismack Biyombo, Torrey Craig, Jock Landale, Chris Paul, Cameron Payne, Terrence Ross, Landry Shamet, T.J. Warren

Técnico: Frank Vogel

Portland Trail Blazers

Damian Lillard está jogador do Portland Trail Blazers. Está, porque “é” ficou forte demais. Lillard pediu troca após vários e vários anos tentando se manter na equipe, mesmo com campanhas ruins. Agora, ele quer ser campeão e já definiu seu destino: o Miami Heat. É bem verdade que a negociação demora muito para acontecer, mas existe a chance de algo acontecer antes do início da próxima temporada.

Lillard avisou que, para ficar, o Blazers deveria trocar sua escolha. Ele simplesmente não aguenta mais reformulação no elenco. Mas a diretoria manteve e selecionou Scoot Henderson. Além disso, não conseguiu contratar Draymond Green e deu um contrato pesado para Jerami Grant. Então, sua paciência esgotou e, agora, ele quer o Heat.

Por mais que o elenco tenha jogadores promissores, como Kris Murray e Shaedon Sharpe, o Blazers não vai competir por coisa alguma no momento. Então, é aguardar a troca. Só precisamos saber quando, porque até a notícia já está pronta.

Elenco

C 41 Badji, Ibou (TW) 2.16 m 109 kg C — Brown, Moses 2.18 m 111 kg F 21 Butler, John Jr. (TW) 2.13 m 86 kg F 9 Grant, Jerami 2.03 m 95 kg G 00 Henderson, Scoot 1.88 m 88 kg G 6 Johnson, Keon 1.91 m 84 kg G 0 Lillard, Damian 1.88 m 88 kg G/F 10 Little, Nassir 1.96 m 100 kg F 8 Murray, Kris 2.03 m 100 kg C 27 Nurkić, Jusuf 2.13 m 132 kg G 72 Rupert, Rayan 1.98 m 93 kg G 17 Sharpe, Shaedon 1.96 m 91 kg G 1 Simons, Anfernee 1.91 m 82 kg G 4 Thybulle, Matisse 1.96 m 91 kg F 34 Walker, Jabari 2.01 m 95 kg

Chegaram: Moses Brown, Ashton Hagans, Scoot Henderson, Kris Murray, Rayan Rupert

Saíram: Drew Eubanks, Kevin Knox, Cam Reddish, Trendon Watford, Jeenathan Williams, Justise Winslow

Técnico: Chauncey Billups

Sacramento Kings

Finalmente, o Sacramento Kings voltou aos playoffs. A demora foi tão grande que o time teve ótimos jogadores que já nem fazem mais parte da NBA, como DeMarcus Cousins. Mas o Kings montou um time competitivo a partir da troca entre Tyrese Haliburton e Domantas Sabonis. Foi aquele tipo de negociação que agradou todo mundo. Claro, ainda não é suficiente para o título, mas só de enfrentar de igual para igual o Golden State Warriors nos mata-matas, já é um alento para o sofrido torcedor.

A base é exatamente a mesma da última temporada, mas com as chegadas de Chris Duarte, Nerlens Noel e Sasha Vezenkov. A tendência é que o Kings continue na zona dos playoffs, apesar de que vários times do Oeste estão bem melhores em relação ao último ano.

Elenco

F 40 Barnes, Harrison 2.03 m 102 kg G 3 Duarte, Chris 1.96 m 86 kg F 17 Edwards, Kessler 2.01 m 92 kg G 23 Ellis, Keon (TW) 1.91 m 76 kg G 5 Fox, De’Aaron 1.91 m 84 kg G/F 9 Huerter, Kevin 2.01 m 90 kg G 20 Jones, Colby 1.98 m 94 kg C 25 Len, Alex 2.18 m 113 kg F 41 Lyles, Trey 2.06 m 106 kg G 15 Mitchell, Davion 1.83 m 92 kg G 0 Monk, Malik 1.91 m 91 kg F 13 Murray, Keegan 2.03 m 98 kg F/C — Noel, Nerlens 2.08 m 100 kg C 88 Queta, Neemias 2.13 m 112 kg F/C 10 Sabonis, Domantas 2.16 m 109 kg F 18 Slawson, Jalen (TW) 2.01 m 98 kg F 7 Vezenkov, Sasha 2.06 m 102 kg

Chegaram: Chris Duarte, Colby Jones, Skal Labissiere, Nerlens Noel, Jalen Slawson, Sasha Vezenkov

Saíram: Terence Davis, Matthew Dellavedova, P.J. Dozier, Richaun Holmes, Chimezie Metu

Técnico: Mike Brown

San Antonio Spurs

Obviamente, o elenco do San Antonio Spurs não é para brigar por nada ainda, mas a adição de Victor Wembanyama tende a ser um imã para bons jogadores. Foi assim com diversos astros e é o que acontece quando um atleta atinge um certo patamar. Acontece que Wembanyama já chega em um nível de estrela, mesmo não sendo. Tal nível fica por conta da atenção que a mídia proporciona. Afinal, a NBA jamais viu algum prospecto com tanto talento em tanta altura.

Pode ser um problema, pois seu físico ainda não é “sustentável” na liga diante de jogadores mais fortes e mais pesados. Mas o fato é que talento existe ali. Deve ser uma temporada de “reconhecimento de terreno”. Wembanyama precisa entender como funciona o jogo, como as marcações dos árbitros acontecem, perceber o quanto será o alvo de adversários. Tudo isso pode levar tempo. Então, o Spurs não tem exatamente pressa. Não é como Tim Duncan, que chegou em um time que tinha David Robinson e outros jogadores de qualidade. Aqui, o francês chega sem nenhum astro por perto, apesar de Keldon Johnson ser muito bom.

Portanto, a temporada 2023/24 é de mera transição, adaptação e reformulação até que Wembanyama esteja pronto para liderar de fato.

Elenco

F 26 Barlow, Dominick (TW) 2.06 m 98 kg F/C 28 Bassey, Charles 2.06 m 104 kg C 92 Birch, Khem 2.03 m 106 kg G/F 22 Branham, Malaki 1.93 m 82 kg G/F — Bullock, Reggie 1.98 m 93 kg G/F 30 Champagnie, Julian 2.01 m 98 kg G/F 25 Cissoko, Sidy 1.98 m 99 kg F/C 23 Collins, Zach 2.11 m 113 kg G 4 Graham, Devonte’ 1.85 m 88 kg G/F 3 Johnson, Keldon 1.96 m 100 kg G 33 Jones, Tre 1.85 m 84 kg F/C 54 Mamukelashvili, Sandro 2.08 m 109 kg F 17 McDermott, Doug 1.98 m 102 kg F — Osman, Cedi 2.01 m 104 kg G — Payne, Cameron 1.85 m 83 kg G 11 Rice, Sir’Jabari (TW) 1.93 m 82 kg F 10 Sochan, Jeremy 2.03 m 104 kg G/F 24 Vassell, Devin 1.96 m 91 kg F/C 1 Wembanyama, Victor 2.26 m 95 kg G 14 Wesley, Blake 1.93 m 84 kg

Chegaram: Reggie Bullock, Sidy Cissoko, Cedi Osman, Cameron Payne, Sir’Jabari Rice, Victor Wembanyama

Saíram: Keita Bates-Diop, Gorgui Dieng, Romeo Langford

Técnico: Gregg Popovich

Toronto Raptors

Não dá para negar que o Toronto Raptors possui um elenco talentoso. Ao mesmo tempo, a direção encara seus jogadores como se fossem 15 Michael Jordans, tamanha a dificuldade de negociação. Os atletas são bons, mas existe um teto em cada um deles (óbvio). E tal teto, talvez, seja muito mais baixo do que a gente imagina. Mas o Raptors entra na temporada 2023/24 da NBA sem ter exatamente um rumo.

Pascal Siakam é o grande nome, após a ida de Fred VanVleet para o Houston Rockets. Depois, OG Anunoby e Scottie Barnes aparecem como os futuros “caras da franquia”. Aliás, Barnes é o futuro e presente. Por enquanto, parece que ele vai fazer a função de armador, mas é bom lembrar que o time contratou Dennis Schroder. Além dele, Toronto fechou com o bom Javon Freeman-Liberty, que estava na G-League.

Jalen McDaniels é um acerto na offseason, assim como o arremessador Gradey Dick no Draft. O fato é que o Raptors está “trocando de pneu com o carro andando”. É uma reformulação, mas não é. Saiu o técnico Nick Nurse e chegou Darko Rajakovic para o seu lugar. Agora, se ele vai conseguir extrair o melhor de cada atleta, é algo que precisamos observar mais de perto no começo de seu trabalho.

Elenco

F/C 5 Achiuwa, Precious 2.06 m 102 kg F 3 Anunoby, O.G. 2.01 m 105 kg F 4 Barnes, Scottie 2.03 m 102 kg F/C 25 Boucher, Chris 2.06 m 98 kg G/F 1 Dick, Gradey 2.01 m 93 kg G 20 Dowtin, Jeff 1.91 m 80 kg G 22 Flynn, Malachi 1.85 m 79 kg G 00 Freeman-Liberty, Javon (TW) 1.93 m 82 kg F — Gueye, Mouhamadou 2.06 m 95 kg F 8 Harper, Ron Jr. (TW) 2.01 m 111 kg C 35 Koloko, Christian 2.13 m 104 kg F 2 McDaniels, Jalen 2.06 m 93 kg G 24 Nowell, Markquis (TW) 1.73 m 73 kg F — Obanor, Kevin 2.03 m 107 kg F 32 Porter, Otto Jr. 2.03 m 90 kg C 19 Poeltl, Jakob 2.16 m 111 kg G 17 Schröder, Dennis 1.85 m 78 kg F 43 Siakam, Pascal 2.06 m 104 kg G/F — Temple, Garrett 1.98 m 88 kg G 33 Trent, Gary Jr. 1.96 m 95 kg F/C 21 Young, Thaddeus 2.06 m 107 kg

Chegaram: Gradey Dick, Javon Freeman-Liberty, Jalen McDaniels, Markquis Nowell, Dennis Schröder, Garrett Temple

Saíram: Dalano Banton, Will Barton, Fred VanVleet, Joe Wieskamp

Técnico: Darko Rajaković

Utah Jazz

O que era bom, ficou ainda melhor. Sim, o elenco do Utah Jazz é promissor, mas já existem peças ali que podem ganhar mais importância na próxima campanha. O Jazz se manteve na zona de playoffs durante boa parte da temporada 2022/23, mas caiu com o tempo. Na offseason, a direção entregou um pacote de Gatorade, um chiclete mascado e uma foto de Happy Gilmore para o Atlanta Hawks e pegou John Collins.

Apesar de todos os problemas no Hawks, Collins é um excelente jogador, com capacidade para produzir 20 pontos e dez rebotes em qualquer noite. Aliás, ele o fez durante uma temporada em Atlanta, mas perdeu espaço. Ao lado de Walker Kessler e Lauri Markkanen, o atleta deve formar um dos melhores trios jovens (ou quase isso) da liga.

O Jazz ainda selecionou o ótimo Keyonte George, que já chega pedindo passagem para assumir a titularidade na armação. Claro, existem outros jogadores em sua frente, mas é questão de tempo. Outro que fica é o bom defensor Kris Dunn, que estendeu o contrato após curto período na equipe.

Utah é um time a se observar de perto na próxima temporada.

Elenco

G 30 Agbaji, Ochai 1.96 m 98 kg G 00 Clarkson, Jordan 1.96 m 88 kg F/C 20 Collins, John 2.06 m 103 kg G 11 Dunn, Kris 1.91 m 93 kg F 16 Fontecchio, Simone 2.01 m 95 kg G 3 George, Keyonte 1.93 m 84 kg F 10 Hauser, Joey (TW) 2.06 m 104 kg F/C 0 Hendricks, Taylor 2.08 m 98 kg G 5 Horton-Tucker, Talen 1.93 m 106 kg G 33 Juzang, Johnny (TW) 1.98 m 95 kg F/C 24 Kessler, Walker 2.13 m 111 kg F 23 Markkanen, Lauri 2.13 m 109 kg F/C 41 Olynyk, Kelly 2.11 m 109 kg F/C 25 Potter, Micah (TW) 2.08 m 112 kg F 19 Šamanić, Luka 2.08 m 103 kg F 8 Sensabaugh, Brice 1.98 m 107 kg G 2 Sexton, Collin 1.88 m 86 kg C — Yurtseven, Ömer 2.11 m 125 kg

Chegaram: John Collins, Keyonte George, Joey Hauser, Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh, Omer Yurtseven

Saíram: Udoka Azubuike, Vernon Carey Jr., Rudy Gay, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson

Técnico: Will Hardy

Washington Wizards

Parecia que o Washington Wizards ia entrar em liquidação e trocar todo mundo. Bem, até negociou Bradley Beal e Kristaps Porzingis, mas chegaram jogadores interessantes, como Jordan Poole e Tyus Jones. Além disso, manteve Kyle Kuzma, recebeu o veterano Danilo Gallinari e selecionou Bilal Coulibaly. Ou seja, o Wizards também será legal de acompanhar.

Daniel Gafford, Deni Avdija e Corey Kispert devem aparecer mais, enquanto o técnico Wes Unseld Jr tenta projetar a equipe para o futuro.

Claro, o Wizards não briga por nada, mas deverá ser um time para observar jovens talentos.

Elenco

F 8 Avdija, Deni 2.06 m 95 kg F 7 Baldwin, Patrick Jr. 2.06 m 98 kg G — Butler, Jared (TW) 1.91 m 88 kg F 12 Cooks, Xavier 2.03 m 83 kg F 0 Coulibaly, Bilal 1.98 m 88 kg G 1 Davis, Johnny 1.93 m 88 kg C 21 Gafford, Daniel 2.08 m 106 kg F 88 Gallinari, Danilo 2.08 m 107 kg F 16 Gill, Anthony 2.03 m 104 kg G 5 Jones, Tyus 1.88 m 89 kg F 24 Kispert, Corey 1.98 m 102 kg F 33 Kuzma, Kyle 2.06 m 100 kg F/C 35 Muscala, Mike 2.11 m 109 kg F — Omoruyi, Eugene (TW) 1.98 m 107 kg G 13 Poole, Jordan 1.93 m 88 kg G 9 Rollins, Ryan 1.93 m 82 kg G 20 Shamet, Landry 1.93 m 86 kg F/C 00 Vukčević, Tristan 2.13 m 101 kg G 55 Wright, Delon 1.96 m 84 kg

Chegaram: Patrick Baldwin Jr., Jared Butler, Bilal Coulibaly, Danilo Gallinari, Tyus Jones, Mike Muscala, Eugene Omoruyi, Jordan Poole, Ryan Rollins, Landry Shamet

Saíram: Bradley Beal, Taj Gibson, Jordan Goodwin, Jay Huff, Quenton Jackson, Monte Morris, Kendrick Nunn, Kristaps Porzingis, Isaiah Todd

Técnico: Wes Unseld Jr.

