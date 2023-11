Confira a classificação da temporada 2023/24 da NBA

Após quase duas semanas de campanha, apenas uma equipe está invicta até o momento: o Boston Celtics. O time de Massachusetts lidera a classificação na Conferência Leste da temporada 2023/24 da NBA com cinco vitórias em cinco jogos. Enquanto isso, o Denver Nuggets é o melhor do Oeste, com seis triunfos em sete partidas. Assim como o Celtics, o Nuggets vinha sem derrotas até recentemente, mas os atuais campeões perderam para o Minnesota Timberwolves. Por fim, o Dallas Mavericks, que tinha retrospecto perfeito, caiu diante justamente de Denver, na última sexta-feira.

No Leste, o Philadelphia 76ers é o segundo, enquanto Atlanta Hawks e Orlando Magic dividem a terceira posição com quatro vitórias e duas derrotas. Depois, vem o Milwaukee Bucks com três triunfos em cinco jgoos. Brooklyn Nets e Indiana Pacers ocupam a sexta posição. Miami Heat e New York Knicks, por outro lado, estão muito atrás na classificação do Leste da NBA na temporada 2023/24. As duas equipes estão com duas vitórias em seis embates.

No Oeste, por outro lado, o Dallas Mavericks venceu o Charlotte Hornets na noite de domingo e segue na cola do Nuggets. O Golden State Warriors é o terceiro, mas perdeu fora de casa para o Cleveland Cavaliers na rodada. O San Antonio Spurs desperdiçou uma liderança de 22 pontos e perdeu para o Toronto Raptors. Assim, o time tinha a chance de se igualar ao New Orleans Pelicans, mas falhou no último quarto e na prorrogação. No entanto, o Memphis Grizzlies obteve a sua primeira vitória na temporada 2023/24 da NBA ao superar o Portland Trail Blazers. Apesar de vencer, o Grizzlies segue em último no Oeste.

Nesta segunda-feira, 12 jogos vão movimentar a rodada. Confira os destaques:

James Harden vai fazer sua estreia pelo Los Angeles Clippers diante do New York Knicks

Golden State Warriors tenta reabilitação contra o Detroit Pistons em dias consecutivos de jogos, então o time californiano pode ter desfalques

Invicto, o Boston Celtics encara o Minnesota Timberwolves fora de casa

O Miami Heat recebe o Los Angeles Lakers, enquanto as duas equipes fazem campanhas irregulares

O campeão Denver Nuggets enfrenta o New Orleans Pelicans em casa

