Confira as camisas da NBA que já foram lançadas para a temporada 2023/24

A temporada 2023/24 da NBA começa em pouco mais de um mês e dez equipes, por enquanto, terão novas camisas. Hoje, mostramos quais são e como estão. Embora muitos times deixem para apresentar uniformes com a proximidade dos jogos, alguns já divulgaram. Os modelos variam, mas poucos realmente ganharam elogios. Confira.

Brooklyn Nets

O modelo City que o Brooklyn Nets vai utilizar é um tanto diferente, então é melhor não estranhar. O San Antonio Spurs já usou algo similar, mas era com outra temática. De acordo com o artista Brian Donnelly, a ideia era passar longe do minimalista que usou na campanha anterior. Bem, ele conseguiu.

Charlotte Hornets

Sem grandes mudanças, o Charlotte Hornets vai utilizar uma camisa bem similar a dos últimos anos.

“Nós estamos felizes em introduzir o novo uniforme da edição clássica, fazendo parte da celebração dos 35 anos do Charlotte Hornets”, afirmou Fred Whitfield, presidente da equipe. “Em sua história, o Hornets foi reconhecido por seu desenho nos uniformes, mas queremos que nossos torcedores estejam empolgados para verem as camisas que usamos entre 1997 e 2002”.

Houston Rockets

Sem muitas explicações, o Houston Rockets confirmou que vai utilizar a camisa preta como modelo Statement. Mas a única coisa que parece certa é que o atual dono deste número não deve voltar a jogar pela equipe.

Indiana Pacers

Embora não seja oficial, este seria um uniforme do Indiana Pacers para a próxima temporada. De acordo com o site Basketball Jerseys Archive, o modelo é o City, da Nike. Apesar de a foto não ser exatamente boa, o Pacers deve utilizar a camisa em determinados jogos. Em 2022/23, por exemplo, Indiana usou o City Edition em apenas sete partidas.

Los Angeles Lakers

Mas se teve uma das camisas que o público não gostou para a temporada 2023/24 da NBA foi a do Los Angeles Lakers. Nós até mostramos ela, que lembra bastante a do Toronto Raptors. Talvez, a grande mudança fique mais por conta do número de LeBron James, que deixou o 6 para voltar ao 23. Então, se for comprar um uniforme dele, procure pelo número antigo, que utilizou no título de 2019/20.

Minnesota Timberwolves

A apresentação da nova camisa do Minnesota Timberwolves ganhou até clipe no Youtube. É um modelo City, com diversos detalhes no uniforme em geral.

New Orleans Pelicans

Sem grandes detalhes, o New Orleans Pelicans terá uma camisa mais “minimalista” para 2023/24 no modelo Statement. Abaixo, o armador Jose Alvarado mostra o uniforme, enquanto aponta para o absoluto nada (ou para uma outra câmera).

Orlando Magic

Mas entre as camisas que foram apresentadas até o momento para a temporada 2023/24 da NBA, a do Orlando Magic ganhou mais adeptos. Não que seja exatamente uma novidade, mas o Magic vai usar um uniforme que os fãs gostavam bastante no início dos anos 2000. A equipe até fez um anúncio legal em suas redes sociais. Depois, Jalen Suggs publicou uma foto com alguns ídolos antigos, como Nick Anderson, Bo Outlaw e Hedo Turkoglu.

Phoenix Suns

O Phoenix Suns mudou todos os seus uniformes para a próxima temporada da NBA. Nas redes sociais, a equipe divulgou os modelos Association e Icon. A ideia lembra um pouco a camisa de 1992, misturando com algo de 2013.

Sacramento Kings

O Kings, por outro lado, resolveu retirar o roxo de seus uniformes. Não totalmente, mas a ideia é usar mais preto e branco, como o vídeo de lançamento mostra.

