Confira os grupos e a tabela da Copa da NBA

A tabela de todos os grupos da nova Copa da NBA foi anunciada na terça-feira (15), durante o programa do canal ESPN, NBA Today. O torneio também vai contar para temporada regular de 2023/24. A disputa acontece entre os dias 3 de novembro e 9 de Dezembro, enquanto a final será realizada em Las Vegas. Por fim, datas e horários dos quatro jogos de cada equipe na fase de grupos foram anunciados.

Primeiro, os seis grupos terão cinco equipes de cada Conferência. Houve um sorteio que dividiu os 15 times em três potes, baseados na ordem de classificação da temporada 2022/23. Ou seja, o pote principal teve os times que ficaram em primeiro, segundo e terceiro em sua Conferências (fase regular) e assim por diante. O sorteio das chaves ocorreu há pouco mais de um mês.

Aqui, estão todas os grupos e a tabela da primeira fase da Copa da NBA, assim como o horário dos jogos.

Leste

Grupo A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers e Detroit Pistons

03/11: Cavaliers x Pacers em Indiana, 20h

10/11: 76ers x Pistons em Detroit, 21h

14/11: Hawks x Pistons em Detroit, 21h e Pacers x 76ers, na Philadelphia, 21h

17/11: 76ers x Hawks em Atlanta, 21h30 e Pistons x Cavaliers, em Cleveland, 21h30

21/11: Cavaliers x 76ers na Philadelphia, 21h30 e Pacers x Hawks, em Atlanta, 21h30

24/11: Pistons x Pacers em Indiana, 22h

28/11: Hawks x Cavaliers em Cleveland, 21h30

Grupo forte com o envolvido em polêmicas 76ers como cabeça de chave principal. Tendo a companhia de times como Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, o reforçado Indiana Pacers, e por fim, o jovem Detroit Pistons.

Grupo B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards e Charlotte Hornets

03/11: Knicks x Bucks em Milwaukee, 20h30 e Wizards x Heat, em Miami, 21h

10/11: Hornets x Wizards em Washington, 21h

14/11: Heat x Hornets em Charlotte, 21h

17/11: Bucks x Hornets em Charlotte, 21h e Knicks x Wizards em Washington, 21h

24/11: Heat x Knicks em New York, 21h30 e Wizards x Bucks em Milwaukee, 22h

28/11: Bucks x Heat em Miami, 21h30 e Hornets x Knicks em New York, 21h30

Grupo de reencontros com três grandes forças: Knicks e Heat vão reeditar seu confronto na segunda rodada do Leste, enquanto tem o Milwaukee Bucks como o principal time. Bucks e Miami também se encontraram nos playoffs, assim como em 2020 e 2021. Washington Wizards e Charlotte Hornets, além disso, também marcam presença.

Grupo C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Orlando Magic

03/11: Nets x Bulls em Chicago, 21h

10/11: Nets x Celtics em Boston, 21h30

14/11: Magic x Nets no Brooklyn, 21h30

17/11: Celtics x Raptors em Toronto, 21h30 e Magic x Bulls em Chicago, 22h

21/11: Raptors x Magic em Orlando, 21h

24/11: Celtics x Magic em Orlando, 16h30 e Bulls x Raptors em Toronto, 21h30

28/11: Bulls x Celtics, em Boston, 21h30 e Raptors x Nets no Brooklyn, 21h30

O Boston Celtics é o favorito para esta chave, mas todos os outros quatro times devem competir em 2023/24, o que torna esta chave ainda mais disputada. Reencontro entre Chicago Bulls e Toronto Raptors, que se enfrentaram no play-in, por exemplo. Além disso, presença de um Orlando Magic cada vez mais competitivo e do promissor Brooklyn Nets.

Oeste

Grupo A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Portland Trai-Blazers

03/11: Grizzlies x Blazers em Portland, 23h

10/11: Jazz x Grizzlies em Memphis, 22h e Lakers x Suns em Phoenix, 00h

14/11: Blazers x Jazz em Utah, 23h e Grizzlies x Lakers em Los Angeles, 00h30

17/11: Suns x Jazz em Utah, 00h e Lakers x Blazers em Portland, 00h

21/11: Blazers x Suns em Phoenix, 23h e Jazz x Lakers em Los Angeles, 00h

24/11: Suns x Grizzlies em Memphis, 19h

LeBron James e Kevin Durant estão no mesmo grupo, que terá três dos favoritos no Oeste com Grizzlies, Lakers e Suns. O Jazz mostrou força em 2022/23, enquanto o Blazers ainda vive a novela Damian Lillard,.

Grupo B: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks e Houston Rockets

03/11: Mavericks x Nuggets em Denver, 23h

10/11: Pelicans x Rockets em Houston, 22h e Clippers x Mavericks em Dallas, 22h30

14/11: Mavericks x Pelicans em New Orleans, 22h e Clippers x Nuggets em Denver, 00h

17/11: Nuggets x Pelicans em New Orleans, 22h e Rockets x Clippers em Los Angeles, 00h30

24/11: Nuggets x Rockets em Houston, 22h e Pelicans x Clippers em Los Angeles, 00h30

28/11: Rockets x Mavericks em Dallas, 22h30

Grupo forte com os atuais campeões e outros quatro times que devem competir em 2023/24. Clássico texano com Mavericks e Rockets, em um grupo que reúne grandes nomes como por exemplo: Nikola Jokic, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Zion Williamson, Kyrie Irving, Paul George, Jamal Murray, Brandon Ingram e Jalen Green.

Grupo C: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs

03/11: Warriors x Thunder em Oklahoma City, 21h

10/11: Timberwolves x Spurs em San Antonio, 22h e Thunder x Kings em Sacramento, 00h

14/11: Spurs x Thunder em Oklahoma City, 21h e Timberwolves x Warriors em San Francisco, 00h

17/11: Kings x Spurs em San Antonio, 21h30

24/11: Kings x Timberwolves em Minnesota, 22h e Spurs x Warriors em San Francisco, 00h

28/11: Thunder x Timberwolves em Minnesota, 22h e Warriors x Kings em Sacramento, 00h

Outra chave quente, com três times do alto escalão do Oeste em sobretudo, com dois núcleos jovens incríveis. Além disso, muitos reencontros, como o de Kings e Warriors que se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs, em grande série de sete jogos. Assim como Timberwolves e Thunder que se enfrentaram no play-in. Victor Wembanyama está neste grupo e teremos, enfim, o confronto aguardado com o outro calouro, Chet Holmgren.

Formato

Se classificam: os líderes de cada grupo, enquanto as duas melhores campanhas de cada Conferência, fora os primeiros, avançam como Wild Cards. O formato lembra muito o da NFL, liga de Futebol Americano e campeonato com mais audiência nos EUA. Por fim, tem um confronto de “mata” das quartas de final até a decisão, lembrando a Copa do Mundo de futebol. Com a tabela dos grupos enfim anunciadas, a Copa da NBA ganhou forma.

Jogos únicos

Os jogos de quartas de final vão acontecer em 4 e 5 de dezembro. Como resultado, os times de melhor campanha jogam em casa nestes confrontos, que seguem valendo para a temporada regular.

Depois, os quatro times que avançam e fazem um Final Four em Las Vegas, ao estilo NCAA. O formato também é sucesso em audiência nos EUA. Enquanto isso, as datas serão: 7 de dezembro nas semifinais e 9 de dezembro para a grande final. Exceto ao jogo decisivo, todas as partidas anunciadas pela tabela dos grupos da Copa da NBA, serão válidas pela fase regular da temporada 2023/24.

Por fim, os times que chegarem às finais da Copa NBA serão os únicos que disputarão um jogo a mais. A maior parte dos argumentos contrários a realização de um torneio vinham nesse sentido, foi o aumento do número de jogos.

Premiação

A NBA terá, além do troféu de campeão, um prêmio em dinheiro que será distribuído entre os jogadores do time vencedor. A competição também premiará um MVP, além de os times ideais do campeonato. Mas ainda existe um fator diferente do comum da liga: os prêmios vão contabilizar a temporada regular e jogos eliminatórios.

Ainda, as premiações em dinheiro são: US$500 mil para os jogadores do time campeão. Quem perder na final leva US$200 mil. Enquanto isso, os que param nas semifinais ganham US$100 mil e US$50 mil aos que caírem nas quartas.

O comissário Adam Silver coloca, enfim, em prática sua visão de uma “Copa europeia” para a NBA.

“Este é um conceito que vem rondando nosso escritório há 15 anos. Achamos que era uma oportunidade perfeita para uma liga global como a NBA. É, acima de tudo, um ajuste perfeito para o nosso jogo”, explicou o comissário. “Novas tradições levam tempo, mas as inovações são vistas em todos os esportes”.

