Confira o guia da temporada 2023/24 do NBB

Vem aí a temporada 2023/24 do NBB, e o Jumper Brasil preparou um guia especial sobre a principal competição de basquete do país. Esta será a maior edição da história do torneio, com 19 participantes. Clubes tradicionais como Botafogo, Mogi e Vasco estão de volta à elite do basquete nacional.

A temporada será inaugurada oficialmente no dia 21 de outubro, com a reedição da última final. Assim, Franca vai receber o São Paulo no Ginásio Pedrocão. A bola vai subir a partir das 18h (horário de Brasília), com transmissão da TV Cultura.

Mas, em razão do amistoso do Flamengo contra o Orlando Magic, da NBA, no dia 20 de outubro, duas partidas foram antecipadas. Dessa forma, o primeiro jogo da 16ª edição do NBB será entre Flamengo e Minas, nesta sexta-feira (13). Dois dias depois, o rubro-negro recebe o Pato Basquete. Ambos os duelos vão ocorrer no Maracanãzinho.

Franca é o atual bicampeão nacional. Na edição passada, a equipe do interior paulista bateu o São Paulo, após cinco jogos. O ala-pivô Lucas Dias, alias, foi eleito o MVP da competição. Recentemente, o time francano conquistou o Mundial de Clubes.

Desde a sua primeira edição, o NBB teve apenas cinco campeões diferentes. O Flamengo é o recordista de títulos, com sete. Na sequência aparecem Brasília (3), Franca (2), Bauru e Paulistano (um título cada).

No entanto, o NBB perdeu a chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A entidade retirou o título de competição oficial por causa de disputas judiciais com a Liga Nacional de Basquete (LNB). Desse modo, os times brasileiros estão fora das competições sul-americanas.

Onde assistir a temporada 2023/24 do NBB

ESPN e SporTV seguirão exibindo jogos do NBB para a TV por assinatura.

A TV Cultura segue como parceira nas transmissões para a TV aberta.

Por fim, diversos jogos serão exibidos no YouTube do NBB, UOL, Café Belgrado, GOAT e Jumper Brasil.

Clubes participantes

Bauru

Botafogo

Brasília

Caxias do Sul

Cerrado

Corinthians

Flamengo

Fortaleza Basquete Cearense

Franca

Minas Tênis Clube

Mogi

Pato Basquete

Paulistano

Pinheiros

São José

São Paulo

União Corinthians

Unifacisa

Vasco

Guia da temporada 2023/24 do NBB – Raio-x das 19 equipes

Bauru (SP)

Ginásio: Panela de Pressão (2.000)

Títulos do NBB: 1 (2017)

Posição em 2022/23: sétimo lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Larry Taylor (EUA), Dontrell Brite (EUA), Gemadinha

Alas: Alex Garcia, Pedro Mendonça, Gustavo Santana

Pivôs: Anderson Rodrigues, Felipe Cardoso, João Ramos

Técnico: Guerrinha

Botafogo (RJ)

Ginásio: Oscar Zelaya (850)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: não disputou

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Ramiro Santiago (ARG), Patrick Carioca, Jamaal Smith (EUA)

Alas: Isaac Thornton (EUA), Luan

Pivôs: Bebeto

Técnico: Miguel Palmier

Brasília (DF)

Ginásio: Arena BRB Nilson Nelson (16.000)

Títulos do NBB: 3 (2010, 2011 e 2012)

Posição em 2022/23: 16º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Deryk Ramos, Gabriel Vilarinho

Alas: Thomas Cooper (EUA), Gui Bento, Arthur

Pivôs: Pedrão

Técnico: Dedé Barbosa

Caxias do Sul (RS)

Ginásio: Centro Esportivo do Sesi (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: 11º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Alejandro Konsztadt (ARG), Kenny Dawkins (EUA), Gabrielzinho, Elias

Alas: Rafa Oliveira, Wesley Mogi, Léo Cravero

Pivôs: Vini Chagas, Wesley Sena, Diego Conceição

Técnico: Rodrigo Barbosa

Cerrado (DF)

Ginásio: Asceb (1.100)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: 17º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores Davi Rossetto, Buiú, Motta

Alas: Grantham Gillard (EUA), Gui Santos, Jonathan, Daniel Von Haydin

Pivôs: William Green (EUA), Andrezão, Tiago, Maicon Douglas

Técnico: Regis Marrelli

Corinthians (SP)

Ginásio: Wlamir Marques (7.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: oitavo lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Elinho, Gabi Campos, Gabriel Landeira

Alas: Cauê Borges, Pedro Nunes, Daniel, Isaac

Pivôs: Léo Demétrio, Rafael Hettsheimeir, Lucas Cauê, Kauan

Técnico: Silvio Santander (ARG)

Flamengo

Ginásios: Tijuca Tênis Clube (4.000) e Maracanãzinho (11.800)

Títulos do NBB: 7 (2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2021)

Posição em 2022/23: terceiro lugar

Ambição: brigar pelo título

Projeção de Rotação

Armadores: Franco Balbi (ARG), Scott Machado

Alas: Didi Louzada, Gui Deodato, Loku Cuello (ARG), Emanuel

Pivôs: Gabriel Jaú, Olivinha, Marko Filipovity (HUN), Maique

Técnico: Gustavo de Conti

Fortaleza Basquete Cearense (CE)

Ginásio: Centro de Formação Olímpica do Nordeste (17.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: 14º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Sebastián Orresta (ARG), Cassiano

Alas: Dexter McClanahan (EUA), William Buford (EUA), Eddy, Fernando Salsamendi

Pivôs: Douglas Nunes, Eden Ewing (EUA), Felipe Queirós

Técnico: Flávio Espiga

Franca (SP)

Ginásio: Pedrocão (7.000)

Títulos do NBB: 2 (2022 e 2023)

Posição em 2022/23: campeão

Ambição: brigar pelo título

Projeção de Rotação

Armadores: Heissler Guillent (VEN), Santiago Scala (ARG)

Alas: David Jackson (EUA), Jhonatan, Zu Junior

Pivôs: Lucas Dias, Márcio, Wesley

Técnico: Helinho

Minas Tênis Clube (MG)

Ginásio: Arena UniBH (4.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: quarto lugar

Ambição: ficar entre os quatro melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Franco Baralle (ARG), Nicolás Copello (ARG)

Alas: Danilo Fuzaro, Chuzito González (ARG), Felipe Vezaro

Pivôs: Rafael Mineiro, Renan Lenz, Alexandre Paranhos, Gemerson

Técnico: Léo Costa

Mogi (SP)

Ginásio: Hugo Ramos (5.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: não disputou

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Lucas Lacerda, Guilherme Lessa, Vitinho

Alas: Shamell Stallworth (EUA), Vinicius Pastor, Gustavinho

Pivôs: Lukas Josuel, Lupa, Chris Ware (EUA)

Técnico: Fernando Penna

Pato Basquete (PR)

Ginásio: do Sesi (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: 12º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Nate Barnes (EUA), Arthur Pecos

Alas: José Santiago Materán (VEN), Fabrício Veríssimo, Danilo Penteado, Michel

Pivôs: Guilherme Magna, Du Sommer, Gabriel Novaes, Matheus Bonfim

Técnico: Jece Leite

Paulistano (SP)

Ginásio: Antônio Prado Júnior (1.500)

Títulos do NBB: 1 (2018)

Posição em 2022/23: quinto lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Vitinho, Santiago Ferreyra (ARG)

Alas: Kevin Crescenzi (EUA), Anderson Barbosa, Lucas Atauri, Gui Abreu, Henrique Seixas

Pivôs: Lucas Dória, Victão, Ruan, Brunão

Técnico: Demétrius Ferracciú

Pinheiros (SP)

Ginásio: Henrique Villaboim (824)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: sexto lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Felipe Ruivo, Adyel Borges, Tico Faria

Alas: Mike Simms (EUA), Jonas Buffat, Jimmy, Guilherme Omena

Pivôs: Agapy Santos, Federico Aguerre (ARG), Lisandro Rasio (ARG), Sasa Borovnjak (SER)

Técnico: David Pelosini

São José (SP)

Ginásio: Linneu de Moura (2.620)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: décimo lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Diego Figueredo (ARG), Augusto, Gabriel Caldeira, Felipe Gregate

Alas: Leonardo Lema (ARG), Pedro Chourio (VEN), Douglas Santos, Pedro, Vitor Narcizio

Pivôs: Arthur Bernardi, Renato Carbonari, Leal, Afonso

Técnico: Sebastián Figueredo (ARG)

São Paulo (SP)

Ginásio: do Morumbi (1.900)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: vice-campeão

Ambição: ficar entre os quatro melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Henrique Coelho, Corderro Bennett (EUA), Ricardo Fischer

Alas: Betinho, Malcolm Miller (EUA), Igor

Pivôs: Lucas Siewert, Vitor Faverani, Ansaloni, Raul

Técnico: Bruno Mortari

União Corinthians (RS)

Ginásio: Poliesportivo Arnão (5.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: 13º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Radovan Djokovic (SER), Arthur Costa

Alas: Enzo Ruiz (ARG), Duane Johnson (EUA), Luiz Machado

Pivôs: Kendall Stephens (EUA), André Coimbra, Malachias, Jamison, João César

Técnico: Rodrigo Silva

Unifacisa (PB)

Ginásio: Arena Unifacisa (2.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: nono lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Projeção de Rotação

Armadores: Trevor Gaskins (PAN), Facundo Corvalán (ARG), Vithinho

Alas: Matías Solanas (ARG), André Góes, Antônio

Pivôs: David Nesbitt (BAH), Guilherme Hubner, Gerson, Rafael Rachel

Técnico: César Guidetti

Vasco (RJ)

Ginásio: de São Januário (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2022/23: não disputou

Ambição: alcançar os playoffs

Projeção de Rotação

Armadores: Cauê Verzola, Eugeniusz, Alê

Alas: Humberto, Gustavo Basílio, Rafa Paulichi, Matheus Weber

Pivôs: Fabrício Russo, Thiago Mathias, Serjão, Tarek

Técnico: Léo Figueiró

Regulamento

A fase de classificação do NBB será realizada em dois turnos, com todos os times se enfrentando entre si. Os 16 melhores colocados avançam para os playoffs. As oitavas de final terão séries de três partidas.

Os playoffs das oitavas de final terão o seguinte emparceiramento:

Playoff 1 / Oitavas – primeiro colocado na fase de classificação x 16º colocado na fase de classificação

Playoff 2 / Oitavas – segundo colocado na fase de classificação x 15º colocado na fase de classificação

Playoff 3 / Oitavas – terceiro colocado na fase de classificação x 14º colocado na fase de classificação

Playoff 4 / Oitavas – quarto colocado na fase de classificação x 13º colocado na fase de classificação

Playoff 5 / Oitavas – quinto colocado na fase de classificação x 12º colocado na fase de classificação

Playoff 6 / Oitavas – sexto colocado na fase de classificação x 11º colocado na fase de classificação

Playoff 7 / Oitavas – sétimo colocado na fase de classificação x décimo colocado na fase de classificação

Playoff 8 / Oitavas – oitavo colocado na fase de classificação x nono colocado na fase de classificação

A partir das quartas, as séries de playoffs (incluindo a final) adotarão o formato melhor de cinco jogos.

Os playoffs das quartas de final terão o seguinte emparceiramento:

Playoff 1 / Quartas – vencedor do Playoff 1 / Oitavas x vencedor do Playoff 8/Oitavas

Playoff 2 / Quartas – vencedor do Playoff 2 / Oitavas x vencedor do Playoff 7/Oitavas

Playoff 3 / Quartas – vencedor do Playoff 3 / Oitavas x vencedor do Playoff 6/Oitavas

Playoff 4 / Quartas – vencedor do Playoff 4 / Oitavas x vencedor do Playoff 5/Oitavas

Os playoffs semifinais terão o seguinte emparceiramento:

Playoff 1/ Semifinais – vencedor do Playoff 1/Quartas x vencedor do Playoff 4/Quartas

Playoff 2/ Semifinais – vencedor do Playoff 2/Quartas x vencedor do Playoff 3/Quartas

