Confira os jogadores da NBA entre os semifinalistas da Copa do Mundo de Basquete

Vinte e seis jogadores da NBA estão entre os semifinalistas da Copa do Mundo de Basquete. Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Sérvia definem na sexta-feira quem vai para a final do torneio. Mas das quatro seleções, obviamente a dos EUA é quem conta com mais atletas da liga (12). Enquanto isso, o Canadá possui sete, Alemanha tem quatro e a Sérvia soma três.

Alemanha

A seleção alemã chega às semifinais da Copa do Mundo com seis jogadores da NBA. No entanto, Franz Wagner (Orlando Magic) sofreu uma lesão no começo da competição e desfalcou a equipe em quatro partidas. Ele possui médias de 13.0 pontos, 7.0 rebotes e 3.0 assistências, mas tem um aproveitamento de apenas 20% nos arremessos do perímetro. Wagner foi um dos destaques do Magic na última temporada, apesar de apenas completar a sua segunda campanha na liga.

O cestinha dos alemães é o armador Dennis Schroder. Ex-Los Angeles Lakers, Schroder fechou na agência livre com o Toronto Raptors. Embora possua médias de 18.0 pontos e 6.3 assistências no Mundial, o atleta “amassou o aro” nas quartas, diante da Letônia: quatro acertos em 26 tentativas.

Publicidade

Irmão de Franz, Moritz Wagner também é seu companheiro no Orlando Magic. Menos habilidoso, o pivô faz 12.8 pontos e 5.7 rebotes no torneio. Em cinco temporadas na NBA, Moe já passou por Los Angeles Lakers, Washington Wizards e Boston Celtics, antes de chegar ao Magic em 2020/21.

Por fim, outro pivô. Daniel Theis, hoje no Indiana Pacers, foi peça importante no Boston Celtics em sua primeira passagem pela equipe. Na Alemanha, ele produz 10.7 pontos e 5.3 rebotes. Curiosamente, Theis vem regredindo no aproveitamento do arremesso de três. Ele chegou a acertar 38.8% em 2018/19, mas converteu somente 18.2% pelo Pacers. Na Copa do Mundo, ele errou as cinco tentativas.

Publicidade

Canadá

São sete jogadores canadenses que atuam na NBA e estão nas semifinais da Copa do Mundo. O principal deles é Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. All-Star na última temporada, o armador vem sendo um dos principais destaques do Mundial. Com médias de 25.0 pontos, 7.2 rebotes, 5.0 assistências e 1.7 roubo de bola, Gilgeous-Alexander é sério candidato ao MVP do torneio.

RJ Barrett, do New York Knicks, vem sendo inconstante nos arremessos. Contra o Brasil, por exemplo, ele converteu somente uma das oito tentativas. Mas no geral, Barrett faz um bom papel pelo Canadá, com 14.7 pontos e 5.0 rebotes.

“Amado” pela torcida adversária, Dillon Brooks está de casa nova e vai defender o Houston Rockets na próxima temporada da NBA. Brooks passou as primeiras seis temporadas de sua carreira no Memphis Grizzlies. No entanto, para 2023/24, a direção deu um basta e não quis estender seu contrato. Faz 11.0 pontos e acerta surpreendentes 55.6% dos arremessos de três na Copa do Mundo.

Publicidade

Leia mais

Kelly Olynyk é um veterano na NBA, com passagens por cinco equipes. Foram quatro anos no Boston Celtics, três anos e meio no Miami Heat, além de uma temporada por Detroit Pistons, Utah Jazz e meia no Houston Rockets. Com contrato até o fim de 2023/24, ele segue no Jazz. No Mundial, Olynyk possui médias de 11.2 pontos, 5.3 rebotes, mas ainda acerta 36.4% do perímetro.

Primo de Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker prometia muito no início de carreira na NBA, mas vem sendo quase exclusivamente reserva. Hoje, ele está no Minnesota Timberwolves, onde vai disputar sua segunda temporada pela equipe. Ele faz 10.0 pontos e acerta 40.5% do perímetro na competição.

Publicidade

Enquanto isso, Dwight Powell segue no Dallas Mavericks. Criticado pela defesa, o pivô passou meia temporada no Boston Celtics (2014/15). Desde então, ele está no Mavs. Na offseason, ele estendeu seu contrato, para a surpresa de muitos. Produz 5.3 pontos e 4.2 rebotes no torneio.

Publicidade

Já Lu Dort, é companheiro de Gilgeous-Alexander no Thunder. Ótimo defensor, Dort joga como ala, apesar de ter apenas 1,90 metro. Em quatro jogos na Copa do Mundo, ele faz 8.8 pontos e 4.3 rebotes.

EUA

Todos os 12 jogadores da seleção dos EUA na Copa do Mundo atuam na NBA. O cestinha da equipe é Anthony Edwards, que possui médias de 17.3 pontos e 4.0 rebotes em cerca de 23 minutos por partida. O jogador é o único representante do Minnesota Timberwolves na equipe americana. Enquanto isso, outro destaque vem sendo Mikal Bridges, do Brooklyn Nets. Aliás, o Nets conta ainda com o ala Cam Johnson no torneio.

Publicidade

Outra equipe a ceder dois jogadores para o time foi o New York Knicks, dos amigos de longa data Josh Hart e o armador Jalen Brunson. Eles jogavam juntos na Universidade de Villanova e, na última temporada, Hart chegou ao Knicks na trade deadline.

Agora, em termos de eficiência, o melhor jogador dos EUA vem sendo o armador Tyrese Haliburton. Apesar de reserva nos EUA, o jogador do Indiana Pacers faz 9.3 pontos, 5.0 assistências, 1.8 roubo de bola e ainda acerta 56% de três. Embora os números não sejam tão espetaculares como na NBA, o All-Star em 2022/23 atua por apenas 20 minutos por jogo na Copa do Mundo.

Publicidade

Outros países?

Mas se tem alguém fazendo acima do esperado é Austin Reaves, do Los Angeles Lakers. Apesar de ele quase jogar pela seleção da Alemanha, Reaves decidiu representar seu país. O jogador era um dos nomes mais especulados na offseason, mas estendeu seu contrato na primeira noite da agência livre e segue em Los Angeles.

Equanto Reaves esteve perto de defender a Alemanha, o ala-pivô Paolo Banchero, do Orlando Magic, ficou próximo de jogar pela Itália. Então, quando ele definiu que atuaria pela seleção dos EUA, dirigentes e técnico da Itália se revoltaram com sua atitude. Eles davam como certa a sua presença na equipe, mas não havia muito o que fazer.

Publicidade

Abaixo da média

Jogar de pivô na NBA é um tanto diferente do basquete FIBA. Então, Jarren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Walker Kessler (Utah Jazz) não estão conseguindo brilhar no Mundial. Talvez, seja pelo tempo de quadra. Mas eles não conseguem a imposição física que possuem na liga. Enquanto Jackson é mais um ala-pivô no Grizzlies, no Mundial ele vem sofrendo por seu estilo agressivo demais na defesa. Assim, ele vem cometendo muitas faltas. E como a regra exclui com cinco na Copa do Mundo, o jogador tem atuado por apenas 16 minutos.

Portis, que arremessa bem do perímetro na NBA, tem um aproveitamento pífio no Mundial: 14.3%. Por fim, Kessler quase não joga (6.7 minutos), mas é o suficiente para dar 1.3 toco por partida.

Mas tem um jogador que não é pivô e não vem agradando: Brandon Ingram. O astro do New Orleans Pelicans até perdeu a posição de titular e produz tímidos 5.7 pontos e 3.0 rebotes em 16 minutos.

Publicidade

Sérvia

Sem contar com o seu principal jogador, o duas vezes MVP e atual campeão da NBA Nikola Jokic, a Sérvia possui apenas três jogadores da liga na Copa do Mundo. O destaque fica por conta de Bogdan Bogdanovic, do Atlanta Hawks. Bogdanovic é outro candidato ao prêmio de melhor jogador do torneio. Ele faz 18.8 pontos, 4.8 assistências, 3.2 rebotes e 2.2 roubos de bola, enquanto acerta 37.2% do perímetro.

Mas seu sucesso é algo que ele mesmo esperava, até pela a ausência de Jokic. O ala-armador, que estendeu seu contrato com o Hawks em março, tornou-se peça fundamental na Sérvia.

Publicidade

Já Nikola Jovic, do Miami Heat, vem alternando jogos geniais com outros nem tanto assim. No torneio, ele faz 10.7 pontos, 3.2 assistências, mas vem se destacando no arremesso do perímetro: 45.5%.

Por fim, o jovem Filip Petrusev ainda não estreou pelo Philadelphia 76ers, mas já tem contrato para a próxima temporada. Escolha 50 do Draft de 2021, o atleta passou dois anos na Europa para desenvolver o seu jogo. Na Copa do Mundo, ele faz 9.8 pontos, 3.8 rebotes em apenas 13.3 minutos (quatro jogos).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Publicidade

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol