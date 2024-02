Confira o Guia do All-Star Game da NBA 2024

O All-Star Game da NBA 2024 acontece neste domingo, mas o Jumper Brasil preparou um guia completo sobre todos os eventos que começam nesta sexta-feira. Aqui, você fica sabendo os horários, quem participa, os vencedores do passado e muito mais. Então, vamos lá.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Primeiro evento: Stephen Curry x Sabrina Ionescu

Dois dos melhores arremessadores de todos os tempos vão disputar o primeiro evento do All-Star Weekend: Stephen Curry e Sabrina Ionescu. Será um torneio de três pontos, mas com diferenças.

Publicidade

Enquanto Curry vai arremessar da linha de três da NBA, Ionescu fará os seus da linha da WNBA, um pouco mais próxima da cesta. No entanto, ainda tem o fato de que cada um vai disputar o torneio com a bola que utiliza em sua competição.

Segundo evento: Jogo das Celebridades

Time Shannon Jogadores Função Micah Parsons jogador da NFL Conor Daly piloto Quincy Isaiah ator Jewell Loyd jogadora da WNBA Kai Cenat streamer Dylan Wang ator Lilly Singh atriz Sir cantor Walker Hayes cantor Anuel AA cantor Técnico: Shannon Sharpe Assistente: 50 Cent Assistente: Peyton Manning

Publicidade

Time Stephen A. Jogadores Função Jennifer Hudson atriz e produtora Metta Sandiford-Artest ex-jogador da NBA Jack Ryan ex-jogador de streetball AJ McLean cantor C. J. Stroud jogador da NFL Kwame Onwuachi chef Natasha Cloud jogadora da WNBA Adam Blackstone músico Gianmarco Tamberi campeão Olímpico Técnico: Stephen A. Smith Assistant coach: Lil Wayne Assistant coach: A’ja Wilson

Terceiro evento: Jogo dos Calouros

Apesar de não contar apenas com calouros e segundanistas, o torneio ainda terá jogadores da G League. No total, 28 atletas foram divididos em quatro times. Enquanto o primeiro foi selecionado por Pau Gasol em um Draft, o segundo foi montado por Jalen Rose e Tamika Catchings fez o terceiro. Por fim, Detlef Schrempf ficou com os atletas da liga de desenvolvimento.

Nas últimas duas edições, Cade Cunningham e Jose Alvarado ficaram com o MVP. Enquanto Cunningham venceu em 2022, o jogador do New Orleans Pelicans ganhou em 2023.

Publicidade

Time Pau Pos. Jogador Time C Victor Wembanyama San Antonio Spurs F Brandon Miller Charlotte Hornets F Jaime Jaquez Jr. Miami Heat F Jabari Smith Jr. Houston Rockets G Brandin Podziemski Golden State Warriors G Cason Wallace Oklahoma City Thunder G Bilal Coulibaly Washington Wizards Técnico: Pau Gasol

Time Jalen Pos. Jogador Time C Chet Holmgren Oklahoma City Thunder F Dereck Lively II Dallas Mavericks F Jeremy Sochan San Antonio Spurs G Jalen Williams Oklahoma City Thunder G Bennedict Mathurin Indiana Pacers G Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers G Jordan Hawkins New Orleans Pelicans C Walker Kessler Utah Jazz Técnico: Jalen Rose

* Jeremy Sochan vai jogar no lugar de Shaedon Sharpe (lesão)

Publicidade

Time Tamika Pos. Player Team F Paolo Banchero Orlando Magic F Keegan Murray Sacramento Kings G Jaden Ivey Detroit Pistons G Dyson Daniels New Orleans Pelicans G Vince Williams Jr. Memphis Grizzlies G Scoot Henderson Portland Trail Blazers G Keyonte George Utah Jazz C Jalen Duren Detroit Pistons Técnica: Tamika Catchings

* Vince Williams será o substituto de Dyson Daniels, lesionado

Time Detlef Pos. Jogador Time F Izan Almansa G League Ignite F Matas Buzelis G League Ignite F Ron Holland G League Ignite F Tyler Smith G League Ignite F Oscar Tshiebwe Indiana Mad Ants F Emoni Bates Cleveland Charge G Mac McClung Osceola Magic G Alondes Williams Sioux Falls Skyforce Técnico: Detlef Schrempf

* Ron Holland está fora e Emoni Bates o substitui

Publicidade

Sábado, 17 de fevereiro

Horário: 22h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

All-Star Saturday

Primeiro evento: Skills Challenge

Time Pacers Pos. Jogadores Time G Tyrese Haliburton Indiana Pacers F Bennedict Mathurin Indiana Pacers C Myles Turner Indiana Pacers

Time Top Pick Pos. Jogadores Time F Paolo Banchero Orlando Magic G Anthony Edwards Minnesota Timberwolves F Victor Wembanyama San Antonio Spurs

Time All-Stars Pos. Jogadores Time F Scottie Barnes Toronto Raptors G Tyrese Maxey Philadelphia 76ers G Trae Young Atlanta Hawks

Segundo evento: Torneio de Três Pontos

Participantes

Publicidade

Pos. Jogador Time G Malik Beasley Milwaukee Bucks G Jalen Brunson New York Knicks G Tyrese Haliburton Indiana Pacers G Damian Lillard Milwaukee Bucks F Lauri Markkanen Utah Jazz G Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers C Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves G Trae Young Atlanta Hawks

Terceiro evento: Concurso de Enterradas

Paricipantes Pos. Jogador Time G Jaylen Brown Boston Celtics F Jaime Jaquez Jr. Miami Heat G Mac McClung Oscecola Magic* F Jacob Toppin New York Knicks

*G League

Domingo, 18 de fevereiro

Horário: 22h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

All-Star Game

Elencos do NBA All-Star Game 2024

Leste

* Trae Young substitui Joel Embiid (lesão)

** Scottie Barnes substitui Julius Randle (lesão)

Publicidade

Oeste

Mudança de formato

A 73ª edição do All-Star Game da NBA acontece em Indianapolis em 2024. A cidade que abriga o Indiana Pacers recebeu o jogo festivo pela última vez em 1985.

Mas para 2024 tem uma grande novidade: a volta da disputa tradicional entre Leste e Oeste. Nas últimas temporadas, capitães (os mais votados) das duas Conferências faziam uma espécie de Draft para selecionar os jogadores. No entanto, a liga decidiu retomar a disputa que fez tanto sucesso desde o seu início.

Publicidade

Mas é bom lembrar que não é um jogo competitivo. Trata-se de uma festa que marca a metade (um pouco depois) da temporada regular. Então, não espere uma partida acirrada, com muitas defesas, pois não vai acontecer.

Além de ser uma festa, a liga reúne os seus melhores jogadores da atual campanha. Tirando um caso ou outro, o melhor que a NBA possui estará em Indianapolis na noite de domingo.

Enquanto o Leste conta com quatro estreantes (Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Paolo Banchero e Scottie Barnes), o Oeste não tem nenhum. Mas ainda tem um detalhe: em 2024, LeBron James quebra o recorde com o maior número de participações (20).

Publicidade

A diferença de experiência entre Leste e Oeste no jogo festivo é enorme. Para os donos da casa, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard são os que possuem mais seleções (oito). Por outro lado, o Oeste conta com cinco jogadores que estiveram em nove ou mais edições.

E o Leste não terá Joel Embiid (que liderava a Corrida para o MVP) e Julius Randle, ambos por lesão. Enquanto isso, Trae Young e Barnes serão seus substitutos. O Oeste pode não contar com Kawhi Leonard, mas ele não terá susbtituto caso esteja fora do jogo.

Publicidade

As seleções

O 73º All-Star Game será disputado no dia 18 de fevereiro, às 22h (horário de Brasília). Indianápolis, casa do Indiana Pacers, será a sede do evento. Além disso, esta será a segunda vez que a cidade vai receber o Jogo das Estrelas. A primeira, aliás, foi em 1985. Na ocasião, o pivô Ralph Sampson, do Houston Rockets, foi eleito o MVP da partida festiva.

Liderada por Antetokounmpo, a equipe do Leste tem ainda Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Pacers) e Damian Lillard (Bucks). O Oeste, por sua vez, vai contar, além de LeBron, com Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Publicidade

Veterano de 21 temporadas na NBA, LeBron vai completar 20 participações no All-Star Game. Assim, com a seleção em 2024, ele se torna o recordista de presença no Jogo das Estrelas. Na sequência aparecem Kareem Abdul-Jabbar (19) e Kobe Bryant (18).

Os atletas votados foram classificados por posição, em cada conferência, dentro de cada um dos três grupos de votação: fãs, atletas e imprensa. Além disso, a pontuação foi calculada pela média de sua classificação ponderada dos votos dos fãs (50%), dos jogadores (25%) e da mídia (25%). Portanto, o voto popular teve um peso maior.

Publicidade

Os reservas

Uma semana após o anúncio dos titulares do All-Star Game 2024, a NBA divulgou nesta quinta-feira os 14 reservas de Leste e Oeste.

Então, é importante ressaltar que os reservas do All-Star Game 2024 da NBA tiveram os seguintes critérios: obrigatoriamente, foram dois armadores ou alas-armadores, três alas ou pivôs e dois de qualquer posição. Ou seja, seria impossível a liga indicar mais do que quatro guards entre os suplentes.

Publicidade

Enquanto para os titulares tem o voto dos torcedores, jogadores e imprensa, para os reservas apenas os 30 treinadores da liga puderam votar.

Isso explica, em partes, ausências como Jamal Murray e Domantas Sabonis pelo Oeste.

Por outro lado, o Minnesota Timberwolves, que liderou boa parte da temporada no Oeste, leva dois jogadores (Edwards e Towns). Ao mesmo tempo, De’Aaron Fox e Domantas Sabonis ficam de fora com o Sacramento Kings em quinto na Conferência. E isso custou nada menos que US$1.3 milhão ao pivô, filho da lenda Arvydas Sabonis.

Publicidade

Leste

Jalen Brunson

Tyrese Maxey

Donovan Mitchell

Jaylen Brown

Paolo Banchero

Julius Randle

Bam Adebayo

Oeste

Steph Curry

Devin Booker

Anthony Edwards

Paul George

Kawhi Leonard

Anthony Davis

Karl-Anthony Towns

Por fim, com as ausências de Joel Embiid e Julius Randle, o comissário Adam Silver selecionou Trae Young e Scottie Barnes para os seus lugares. Apesar de Embiid não jogar, ele foi eleito pela sétima vez consecutiva e se junta a LeBron James e Giannis Antetokounmpo com a mesma marca entre os jogadores em atividade.

Publicidade

Jogadores mais jovens da história do All-Star Game da NBA

Kobe Bryant (Los Angeles Lakers): 1998, 19 anos e 169 dias

LeBron James (Cleveland Cavaliers): 2005, 20 anos e 52 dias

Magic Johnson (Los Angeles Lakers): 1980, 20 anos e 173 dias

LaMelo Ball (Charlotte Hornets): 2022, 20 anos e 182 dias

Zion Williamson (New Orleans Pelicans): 2021, 20 anos e 244 dias

Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves): 1997, 20 anos e 266 dias

Isiah Thomas (Detroit Pistons): 1982, 20 anos e 276 dias

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): 2013, 20 anos e 331 dias

Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 2014, 20 anos e 342 dias

Shaquille O’Neal (Orlando Magic): 1993, 20 anos e 352 dias

Luka Doncic (Dallas Mavericks): 2020, 20 anos e 353 dias

Jogadores mais velhos da história do All-Star Game da NBA

Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers): 1989, 41 anos e 302 dias

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks): 2019, 40 anos e 243 dias

Michael Jordan (Washington Wizards): 2003, 39 anos e 357 dias

Tim Duncan (San Antonio Spurs): 2015, 38 anos e 296 dias

LeBron James* (Los Angeles Lakers): 2023, 38 anos e 51 dias

Steve Nash (Phoenix Suns): 2012, 38 anos e 19 dias

Publicidade

* LeBron James vai jogar o All-Star Game da NBA 2024 aos 39 anos e 50 dias

Você sabia?

Entre 1984 e 1993, o All-Star Weekend da NBA contava com um jogo entre lendas? Apesar de durar apenas dez edições, a partida contava com 20 jogadores, sendo dez de cada lado. Na primeira delas, por exemplo, atuaram nomes como Pete Maravich, Oscar Robertson, John Havlicek, Rick Berry, Jerry West e Bob Pettit. No entanto, a partida não aconteceu mais de 1994 em diante.

Publicidade

Na edição do NBA All-Star Game de 2024, LeBron James terá 20 participações e vai ampliar o seu recorde. Mas ele também lidera o evento em pontos (426), é o terceiro em assistências (110), o sexto em rebotes (110) e segundo em cestas de três (41).

Os sete primeiros vencedores do prêmio de MVP do Rising Stars (Jogo dos Calouros) foram ao All-Star Game no futuro. No entanto, a sequência parou quando Jason Richardson venceu em 2002. Agora, acontece justamente o contrário. Desde 2017, ninguém eleito como o melhor do evento dos novatos participou do Jogo das Estrelas. O último foi Zach LaVine, em 2016.

Publicidade

O Skills Challange era disputado individualmente até 2021, quando Domantas Sabonis venceu. Mas desde 2022, o evento mudou e fez uma mescla com o Shooting Stars. Até então, contava com um jogador atual, um que se aposentou e uma jogadora da WNBA. Mas acabou em 2015 e ficou sem disputa similar até o ano retrasado. O primeiro vencedor, em 2004, tinha Magic Johnson como ex-jogador, Derek Fisher (jogava pela equipe) e Lisa Leslie (WNBA). Agora, o Skills Challenge tem três times com três jogadores cada, mas apenas da NBA.

Em 2024, será a primeira vez que Stephen Curry não vai começar um All-Star Game como titular.

Leia mais

O All-Star Game de 1992 não acabou em seu tempo normal. Foi a última participação de Magic Johnson no evento, pois havia se aposentado naquele ano. O Oeste vencia por 150 a 113 e a partida estava terminando. Então, Johnson acertou de três faltando cerca de 14 segundos e não teve mais jogo. Ele foi eleito o MVP.

Publicidade

Damian Lillard e Karl-Anthony Towns, vencedores do Torneio de Três Pontos em 2023 e 2022 respectivamente vão se enfrentar em 2024. Mas entre os oito que vão disputar a edição deste ano, apenas Jalen Brunson não participou de nenhuma edição.

Mac McClung foi o primeiro não jogador da NBA a vencer o Concurso de Enterradas, mas ele está de volta para 2024. Embora McClung tenha jogado duas partidas antes (por Chicago Bulls e Los Angeles Lakers), ele representou o Philadelphia 76ers no ano passado, por onde atuou no fim de 2022/23. No entanto, para a nova disputa, ele vai enfrentar Jaylen Brown, Jaime Jaquez e Jacob Toppin. Aliás, Jacob é irmão de Obi Toppin, vencedor de 2022.

Publicidade

O Brasil terá um representante nos eventos oficiais. Embora não seja da NBA, Mãozinha vai disputar o Concurso de Enterradas da G League no sábado, às 14h (horário de Brasília).

Em 2003, Michael Jordan participou do All-Star Game da NBA pela última vez, mas um fato curioso aconteceu. Ele não tinha os votos suficientes e ficou fora do time titular. No entanto, Vince Carter abriu mão de começar o jogo e Jordan entrou em seu lugar.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA