Confira os jogadores da NBA mais famosos nas redes sociais na temporada

Com a rodada especial de Natal se aproximando, a liga divulgou os dez jogadores da NBA mais famosos nas redes sociais na atual temporada. Entre velhos e novos nomes, a lista de 2023/24 é de fato interessante. Afinal, traz um panorama dos jogadores mais acompanhados pelo público.

Portanto, vamos falar de alguns destaques feitos pelo ranking da liga.

LeBron ainda no topo

São mais de 20 anos na NBA, mas mesmo com todas as novidades e novos grandes atletas que entraram na liga nos últimos anos, LeBron James ainda é o líder. Ele é um dos três jogadores que superam a marca de 300 milhões de visualizações, um dos dois a superar 500 milhões, e o único acima dos 550 milhões.

Em 2023/24, o ala ainda assim segue com um nível de jogo elevado, liderando o Los Angeles Lakers ao título da Copa da NBA e sendo o MVP do novo torneio.

Velhas caras

Stephen Curry, Kevin Durant e James Harden, do mesmo modo, seguem por mais um ano no ranking. Com uma legião de fãs, o trio de jogadores continua como um dos mais famosos na nova temporada da NBA.

O armador do Golden State Warriors tem sido um líder solitário de uma campanha da franquia que, no entanto, ainda não engrenou. O ala do Phoenix Suns está na mesma situação, porém, com um companheiro mais sólido ao lado, em Devin Booker.

O armador do Los Angeles Clippers, por sua vez, teve dificuldades no começo de sua campanha pelo time. Entretanto, a fase melhorou nos últimos jogos, e a equipe emendou uma sequência de nove vitórias recentes, com Harden sendo impactante ao lado de Kawhi Leonard e Paul George.

Por fim, Curry é o terceiro, Durant o quarto e Harden o oitavo da lista.

Calouros insanos

Victor Wembanyama e Chet Holmgren têm tido jogos fantásticos em suas primeiras temporadas na NBA.

O francês, aliás, é o único jogador a superar as 500 milhões de visualizações ao lado de LeBron James. Portanto, é o segundo jogador do ranking, à frente de outros astros como Curry e Durant. O atleta, portanto, é uma máquina de engajamento ao entrar na liga.

Holmgren vem um pouco abaixo, mas só de estar no top-10 já ostenta uma marca impressionante. Ele é o nono do ranking, superando as 100 milhões de visualizações. Além disso, tem sido muito impactante na rotação de Oklahoma, que deve disputar os playoffs.

Os pivôs de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder devem fazer, então, uma das corridas mais disputadas pelo prêmio de Calouro do Ano que vimos nos últimos anos.

Novos donos

Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, Jayson Tatum do Boston Celtics e Luka Doncic do Dallas Mavericks também são presença na lista.

O grego completa o top-5 das maiores marcas de engajamento nas redes sociais, com mais de 250 milhões. Ele segue liderando sua franquia, que quer disputar mais um título, dessa vez ao lado de Damian Lillard.

Doncic, aliás, vem logo atrás no sexto posto. Um dos principais candidatos ao prêmio de MVP, o craque tem feito uma temporada fantástica para recolocar o Mavericks como um dos bons times da Conferência Oeste.

Tatum está um pouco abaixo, fechando o ranking no décimo posto. Por fim, ele é o melhor jogador da melhor campanha igualada da liga em 2023/24.

Sensação e ausências

Uma novidade na lista é o armador Tyrese Haliburton. Afinal, ele tem quebrado várias estatísticas históricas em assistências na campanha.

O novo astro liderou o Indiana Pacers à final da Copa da NBA, eliminando, aliás, Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo na campanha, além do MVP da NBA Joel Embiid, que não entrou no ranking.

Outra forte ausência é a do campeão e MVP das finais, Nikola Jokic do Denver Nuggets. O sérvio, que atuará contra o Warriors de Curry na rodada de Natal, não foi citado pela NBA. Então, dois dos melhores atletas da liga no cenário atual acabaram não sendo incluídos no ranking de jogadores mais famosos da NBA na temporada.

Confira o ranking:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 756 milhões

2. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 508 milhões

3. Stephen Curry (Golden State Warriors): 419 milhões

4. Kevin Durant (Phoenix Suns): 259 milhões

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 259 milhões

6. Luka Doncic (Dallas Mavericks): 199 milhões

7. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 146 milhões

8. James Harden (Los Angeles Clippers): 146 milhões

9. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): 122 milhões

10. Jayson Tatum (Boston Celtics): 118 milhões

