Confira os tênis dos jogadores da NBA para a nova temporada

Mais uma temporada, mais tênis diferentes. A NBA é conhecida por muitas coisas, e os tênis que os jogadores usam durante o período de jogos na liga são, definitivamente, mais um atrativo. Por conta disso, marcas patrocinam e fecham contratos de exclusividade, buscando estar ao lado das peças mais cruciais para o sucesso do melhor basquete do mundo. Assim, o Jumper Brasil separou alguns dos melhores tênis de jogadores disponíveis para a nova temporada da NBA.

Aaron Gordon

Utilizando um tênis colorido da própria linha de calçados, Aaron Gordon apareceu com um AG 4.0 JIMI: EGRET/BLACK. O sneaker está disponível no site da 361º por US$100.

Keon Ellis

Já Keon Ellis, jogador do Sacramento Kings, apareceu com um tênis azul com detalhes em amarelo e verde, mostrando todo o bom gosto, mas o contraste com as cores da própria equipe. A sorte dele é que, pelo menos, ele pode ousar nos calçados sem ter um torcedor pegando, literalmente, no pé.

Publicidade

Adama Sanogo

Adama Sanogo, do Chicago Bulls, pode ser desconhecido para você, mas esses tênis não podem passar despercebidos, viu? A combinação de tons de rosa é incrível e forma um sneaker bonito, simples e, aparentemente, bastante confortável.

Stephen Curry

Não sou a maior entendedora de tênis, além de Converse All-Star (risos), mas sei que o “Brinquedinho Assassino” está usando um sneaker da própria coleção com a Under Armour. Cinza, salmão e amarelo são as cores que compõem um dos tênis mais simples e legais da NBA.

Publicidade

Moses Moody

Ainda falando de Golden State Warriors, o ala-armador Moses Moody surgiu com um belo tênis em tons de azul, roxo e branco. Seria este um novo mood na NBA: calçados coloridos, confortáveis e estéticamente agradáveis? Se for, ele acertou nessa!

Leia mais

Kevin Huerter

Quem não gosta do pretinho clássico? Este tem roxo, ok! Mas, que combinação mais legal é preto+roxo, com um toque de laranja na sola e cinza claro ao redor e no símbolo da Nike? Huerter, do Sacramento Kings, usou e, ainda mais legal é que o Patrick Williams, do Chicago Bulls, também utilizou o modelo diante do Denver Nuggets.

Publicidade

Desmond Bane

De primeira parece feio, eu admito. Mas, olhando direitinho, as cores formam uma boa combinação. Esse roxo na língua, cadarços em linhas horizontais vinho, cinza, vermelho etc., e o laranja nas outras partes parecem estar em perfeita harmonia nesse carnaval.

Donte Divincenzo

Simples e muito bonito, eu, definitivamente, compraria este modelo. Donte Divincenzo, do New York Knicks, acertou em cheio em utilizar um tênis branco com detalhes “de raio” em estruturas dentadas, e até parece uma escama de peixe na lateral, não é mesmo?, mas realmente muito agradável.

Publicidade

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, escolheu um tênis completamente rosa, no melhor estilo “outubro rosa” e as campanhas contra o câncer de mama. O motivo, entretanto, é que a filhinha dele nasceu exatamente um mês atrás, no dia 16 de setembro, como ele bem anunciou via redes sociais.

LaMelo Ball

Por fim, o tênis mais legal de todos os jogadores da NBA para essa temporada escolhido por mim, é claro! Então, LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, acertou em cheio nesse reboliço colorido, parecendo muito com a versão do Patrick Estrela, do desenho Bob Sponja, da coleção do Kyrie Irving com a Nike em 2019.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA