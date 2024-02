Confira todas as trocas da trade deadline 2024 da NBA

Bem-vindo ao balcão de negócios do Jumper Brasil. Aqui, você fica sabendo de todas as trocas que acontecem na trade deadline 2024 da NBA. As equipes podem negociar até às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira.

Muitas equipes devem fazer negociações, apesar de poucas trocas terem acontecido nos dias anteriores. Enquanto isso, o Jumper Brasil listou alguns jogadores que podem sair.

Entre os principais alvos do mercado está o armador Dejounte Murray, mas o técnico Quin Snyder tenta barrar a troca. Por outro lado, times como Philadelphia 76ers, New York Knicks e Golden State Warriors devem ser ativos. Enquanto o Knicks precisa de um movimento para realmente entrar na briga pelo título da NBA, Warriors e 76ers terão de encarar a realidade.

O Jumper Brasil vai fazer uma live no dia 8, a partir das 15h.

Portanto, confira todas as trocas da trade deadline da NBA até aqui. Assim que uma negociação acontecer, a matéria será atualizada.

30/12

Knicks e Raptors fazem troca centrada em OG Anunoby

23/01

Em troca, Heat recebe Terry Rozier do Hornets

01/02

Rockets e Grizzlies fazem troca envolvendo Steven Adams

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira)

