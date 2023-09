Confira as últimas novidades sobre a troca de Damian Lillard na NBA

De acordo com diversas fontes da NBA, a troca de Damian Lillard nunca esteve tão próxima. Enfim, a novela pode estar acabando. São vários os nomes que apresentam informações afirmando que o negócio está avançando. Nunca houve um otimismo tão grande como agora. Afinal, vai acontecer mesmo?

O jornalista, Brian Windhorst da ESPN, comentou sobre o assunto na manhã dessa quinta-feira (21). De acordo com ele, o Portland Trail Blazers está começando a ter pressa.

“Nesse momento, Portland quer que a situação não se arraste ainda mais. Então, eles tentam negociar de maneira rápida. Estão fazendo isso agora. Muito mais do que nas últimas semanas. As tentativas são em prol de resolver a questão, antes dos treinos para a pré-temporada”, contou.

Publicidade

O nome mais conceituado do canal, também falou sobre o tema. Adrian Wojnarowski disse que o Miami Heat desafiou a franquia do Oregon.

“O Heat quer Damian Lillard. No entanto, o deseja pelo menor custo possível. A direção entende que Portland não tem poder nenhum nesse momento. Até se arriscaram. A equipe desafiou o Blazers a testar o mercado e encontrar uma oferta melhor. Portanto, Miami está muito confiante que vai ter sucesso”, ressaltou Woj.

Publicidade

Aaron J. Fentress do jornal The Oregonian, divulgou então, uma notícia sobre o mesmo tópico nesta quinta. Segundo ele, Portland não obteve sucesso em sua busca com outros times. Quase que uma resposta ao que foi informado pelo insider da ESPN.

Leia mais!

Damian Lillard explica que não ficou ofendido por escolha de Scoot Henderson

Pedidos de troca de astros fazem mal à NBA?

NBA 2K24 se torna o pior jogo da história após avaliação de usuários

Publicidade

“O Blazers tenta dialogar com outras equipes. Entretanto, as ofertas não estão impressionando. Não há nada grande nesse sentido. Mas acontece que os times estão receosos em negociar”, explicou.

Ou seja, o desejo de Damian Lillard por Miami afastou outros postulantes na troca por ele na NBA. Isso é dito desde que a troca foi solicitada pelo astro.

Publicidade

Danny Marang, dono do portal 1080 The Fan, que cobre os times de esporte da cidade de Portland, foi ainda mais longe. Segundo ele, as conversas estão mais quentes.

“As discussões estão em andamento. Várias fontes próximas vieram até mim para falar sobre isso nos últimos dias. Acho que estamos perto da conclusão. Tudo vai se resolver antes de 2 de outubro. Data em que os treinos vão começar. Está esquentando”, ressaltou.

Publicidade

Portanto, são falas que casam com o que Brian Windhorst falou na ESPN. Fontes nacionais ou locais estão chegando a um certo consenso. A troca parece estar próxima de acontecer.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA