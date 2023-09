Confira as universidades que revelaram mais jogadores campeões da NBA

O basquete universitário é um grande sucesso nos Estados Unidos. Mas, afinal, quais são as universidades que mais revelaram jogadores campeões da NBA? Vamos apresentar aqui as faculdades que tem mais vencedores da liga em sua história. Isso é apenas uma parte do estudo feito pelo site Fadeaway World, que concluiu que 203 instituições tiveram ao menos um jogador que faturou o título da NBA.

O Draft da NBA é muito diferente, por exemplo, do que o que acontece na NFL. De duração curta, em pouco mais de três horas, sabemos quem são todas as 60 escolhas. No entanto, apesar da liga ser o grande produto mundial de basquete, a NCAA é um grande sucesso nos EUA. Sobretudo, pela sua estrutura.

Para se ter uma noção, jogos do Final Four ou do mata-mata em geral da liga universitária têm uma audiência maior do que a própria NBA nos Estados Unidos. A importância do jogo único, onde é vencer ou ir pra casa. Então, a adoração dos estadunidenses aos esportes das faculdades contribui muito para isso.

No entanto, existem programas que são melhores, mais tradicionais ou mais famosos que outros? Sim. Apesar de mais de 20o universidades já terem revelado jogadores campeões da NBA, somente 26 delas tem ao menos dez jogadores que conseguiram o feito, por exemplo. Por fim, 73 das 206 faculdades têm cinco atletas campeões. Ou seja, uma porcentagem de apenas 35.4% do total.

O exemplo mais recente é Jamal Murray. Campeão com o Denver Nuggets na última temporada, ele veio de Kentucky. Assim, aumentou a conta de sua faculdade que agora é a terceira isolada no ranking. Além disso, outro atleta que veio de uma universidade forte foi Aaron Gordon. Mas menos badalada do que a do companheiro. Afinal, ele se tornou o 21ª jogador a conquistar um título da NBA vindo da Universidade do Arizona.

Inclusive, nesse meio tempo, Christian Braun também foi campeão. O novado veio da Universidade do Kansas. Também sendo o 21ª nome da instituição a triunfar na NBA.

Então, confira as 20 instituições que revelaram mais nomes que foram campeões da liga:

1. UCLA e UNC: 37 jogadores

3. Kentucky: 26 jogadores

4. Ohio State e San Francisco: 25 jogadores

6. Arizona e Kansas: 21 jogadores

8. Holy Cross e Michigan State: 17 jogadores

10. Texas: 16 jogadores

11. Flórida e Oregon State: 15 jogadores

13. Minnesota: 14 jogadores

14. Iowa e Michigan: 13 jogadores

16. Louisville e NYU: 12 jogadores

18. Alabama, Oregon e Providence: 11 jogadores

