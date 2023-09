Conheça 15 filhos de ex-jogadores que podem estar na NBA nas próximas temporadas

O Jumper Brasil separou 15 filhos de ex-jogadores (incluindo um nome ativo) que devem estar na NBA nas próximas temporadas. Apesar de só um deles ser projetado como uma escolha de loteria no Draft, nesse meio tempo, é sempre curioso ver quais lendas terão seus filhos jogando na liga em breve. Para se ter uma ideia, 34 atletas que estão sob contrato na NBA são filhos de ex-jogadores.

E isto não é uma tendência apenas atualmente. Mais de 100 nomes da história da liga são filhos de outros jogadores que já atuaram nela em algum momento. Ou seja, isso sempre aconteceu e tem aumentado ainda mais. Nomes famosos de todos os tempos, como Kobe Bryant, Stephen Curry e outros, são oriundos da relação de pai e filho jogadores. Confira, então, 15 novos candidatos que devem aumentar o número nos próximos anos.

D.J Rodman (Dennis Rodman)

O filho do lendário ala-pivô vai atuar por USC na temporada do College em 2023/24. O anúncio, inclusive, veio pouco depois da confirmação de que Bronny James jogaria por lá. No entanto, Rodman já é um universitário veterano, tendo atuado por três anos na universidade de Washington State. Jogando como ala, ele vem de sua melhor campanha na faculdade, com 9.6 pontos e 5.8 rebotes de média.

Ele está em seu último ano elegível na faculdade e provavelmente, estará no Draft de 2024. Porém, não há grande otimismo sobre ser uma escolha além da segunda rodada.

Andrej Stojakovic (Peja Stojakovic)

Filho do campeão da NBA pelo Dallas Mavericks e All-Star pelo Sacramento Kings, Stojakovic deve ter futuro. Aos 19 anos, o jovem está ingressando no College, onde defenderá Stanford. Em seu último ano de high-school teve números expressivos: 24.1 pontos e 49% dos arremessos de quadra, um aproveitamento alto para um ala-armador.

Ele foi um dos jogadores All-American do McDonald’s Game. Um jogo festivo e que reúne muitos dos melhores jogadores das escolas dos EUA.

D.J Wagner (Dajuan Wagner)

O filho do ex-jogador do Cleveland Cavaliers, é o grande prospecto desta lista. Aos 18 anos, ele defenderá a universidade de Kentucky em 2023/24. MVP do All-American McDonald’s Game neste ano, o ala-armador é projetado na loteria do ano que vem. No ensino médio, ele foi o melhor jogador em New Jersey, em todos os anos. Sua escola, Camden High, venceu 94 das 99 partidas no período.

Além disso, seu avô também jogou na liga. Milt Wagner foi campeão em 1988 com o Los Angeles Lakers. Ou seja, filhos, pais e avós, uma família de jogadores da NBA, uma marca para as próximas temporadas.

Mason Miller (Mike Miller)

Filho do bicampeão da liga e famoso arremessador de três pontos, o ala Mason Miller está jogando pela faculdade de Creighton. Apesar de sua minutagem bem curta em 2022/23, quando foi calouro, ele deve ganhar um papel mais importante para 2023/24 no College.

Apesar de ter atuado por apenas nove minutos por noite na universidade, Miller tem uma característica marcante da família: 37.5% nas bolas triplas no último ano. E as previsões apontam para que a eficiência cresça ainda mais no quesito. Não há certeza sobre qual será o Draft do jovem, mas ele deve entrar na liga nos próximos anos.

Jameer Nelson Jr (Jameer Nelson)

Filho do All-Star e finalista da liga com o Orlando Magic, Jameer Nelson Jr é um grande pontuador e deve chegar a liga em breve. Em 2022/23, ele atuou por Delaware e foi um dos principais armadores do basquete universitário. Suas médias foram de 20.6 pontos, 4.6 rebotes e 3.6 assistências.

Ele vai atuar por Texas Christian (TCU) em 2023/24. Se formando neste ano, e já veterano na faculdade, Nelson deve estar no Draft no ano que vem, mas sem previsão de ser uma das mais altas escolhas por conta da idade.

Jamal Mashburn Jr. (Jamal Mashburn)

Jamal Mashburn foi All-Star e All-NBA na liga durante seu auge. Seu filho deve entrar na NBA como um veterano da universidade. Mashburn Jr passou pela faculdade de Minnesota, não tendo grande espaço como calouro. Entrentanto, seu papel cresceu demais em New Mexico, onde se tornou relevante e um dos grandes combo guards do College.

Mas a idade não vai permitir que ele seja uma das primeiras escolhas do recrutamento. Após não conseguir levar a equipe para o torneio nacional da NCAA, com algumas atuações abaixo da média, ele escolheu voltar para mais um ano universitário em 2023/24, buscando finalizar o desenvolvimento de seu jogo.

Ashton Hardaway (Penny Hardaway)

Além de ser um dos filhos de um dos melhores jogadores dos anos 90 da NBA, Ashton Hardaway tem uma curiosidade ainda mais divertida para as próximas temporadas. Penny é seu técnico na universidade de Memphis. O futuro do jovem é bem interessante, especialmente no ataque.

Bom construtor e sobretudo, arremessador. Então, será interessante ver essa dinâmica entre pai e filho para os fãs de basquete universitário, no ano que vem.

Leia mais!

Jabri Abdur-Rahim (Shareef Abdur-Rahim)

Incluindo uma presença no jogo das estrelas, Shareef Abdur-Rahim teve uma carreira bem sólida na NBA. No entanto, as lesões foram um grande problema, fazendo com que ele se aposentasse de forma prematura. Seu filho, Jabri, não empolgou tanto em seu primeiro ano de College na Virginia. Porém, com maior espaço espera-se que seu jogo se desenvolva na Geórgia, como aconteceu em 2021/22 e 2022/23.

Jogando cerca de 18 minutos de média em seus dois últimos anos, ele entra em seu ano final na faculdade. A expectativa é que se consolide como um possível nome de segunda rodada para o Draft de 2024.

Larry Hughes Jr. (Larry Hughes)

O pai do jovem prospecto da universidade de St. Louis foi um dos bons coadjuvantes do jogo nos anos 2000. Algumas ótimas parcerias com Gilbert Arenas no Washington Wizards e LeBron James no Cleveland Cavaliers. No entanto, o filho ainda assim não conseguiu o mesmo status, ao menos na faculdade.

Jogando apenas 8.7 minutos por partida, ele precisará aumentar seu protagonismo para estar em algum dos recrutamentos futuros.

Bobby Hurley Jr. (Bobby Hurley)

Bobby Hurley teve uma grande carreira na NCAA, jogando por Duke nos anos 90. Mas um acidente trágico evitou que a história fosse um pouco maior. A sétima escolha do recrutamento de 1993 sofreu graves lesões após uma batida de carro, que colocaram até mesmo a sua vida em perigo. Sua carreira na NBA durou apenas cinco anos.

Atualmente, ele treina seu filho em Arizona State. Entretanto, o jovem não tem tido muito espaço trabalhando com o pai. Atuou em apenas 12 oportunidades em dois anos. Será que ele obtém mais minutos em 2023/24?

Jace e Jett Howard (Juwan Howard)

Os dois filhos do bicampeão e All-Star em 1996, Juwan Howard, devem atuar na liga. Um deles acabou de entrar. Mesmo que com algumas críticas nesse meio tempo, Jett Howard foi a escolha 11 do Orlando Magic no recrutamento de 2023.

O irmão Jace, entretanto, ainda luta para ganhar mais espaço em Michigan State, onde é treinado justamente pelo pai. Sua minutagem tem sido baixa (cerca de 7.8 por jogo). O objetivo, agora, é ganhar mais minutos do papai em 2023/24 para aumentar suas chances no recrutamento.

Ryan Mutombo (Dikembe Mutombo)

Dikembe Mutombo dispensa apresentações, afinal é um dos melhores pivôs defensivos de todos os tempos. Mas seu filho, Ryan, ainda caminha a passos mais lentos, apesar de semelhanças físicas com seu pai. Com 2,18m de altura e alguns bons instintos defensivos que ainda assim, estão acompanhados de uma dose de inconsistência.

Seu espaço, inclusive, diminuiu após um primeiro ano sólido como reserva na mesma universidade em que Dikembe atuou, Georgetown. Só esteve em 12 confrontos em 2022/23, mas ainda é visto com otimismo, sobretudo pelos atributos físicos. Tenta se consolidar como um jogador de segunda rodada para 2024 ou 2025.

Jaelen House (Eddie House)

Eddie House não foi um jogador marcante na liga. Entretanto, seu filho Jaelen é um jogador universitário interessante. Após passar pelo Arizona State, ele virou companheiro de outro dos filhos de ex-jogadores da NBA nesta lista, Jamal Mashburn Jr, para as próximas duas temporadas da NCAA, em New Mexico.

Ele é bem sólido, razoável defensor, bom arremessador e com médias amplas em vários quesitos. O ponto é que abraçou a carreira de quatro anos no College, o que vai evitar que ele seja uma das escolhas mais badaladas do próximo Draft. Seu pai, apesar de ser coadjuvante, foi campeão da NBA em 2008 com o Boston Celtics.

Bronny James (LeBron James)

Apesar de não ser uma escolha de loteria garantida, Bronny James tem crescido nas projeções enquanto seu recrutamento se aproxima em 2024. Mas esta foi uma offseason assustadora. O jovem, que vai defender a universidade de USC na próxima temporada, sofreu uma parada cardíaca.

Mas as recentes notícias foram muito positivas. De acordo com Shams Charania, do The Athletic, apesar de todo o problema, não deve haver impedimento para que filho de LeBron atue profissionalmente.

Super atlético e com um crescimento latente em várias áreas de seu jogo, ele é um calouro super atrativo para (esperamos) o próximo Draft. Além disso, o time que o selecionar pode acabar pegando o próprio LeBron James, que quer jogar com o filho antes de se aposentar.

Trayce Jackson-Davis (Dale Davis)

Por fim, um dos dois jogadores da lista que já estão na NBA. 57ª pick do recrutamento de 2023, Jackson-Davis é filho do ala-pivô, Dale Davis que teve uma sólida carreira de 17 anos na liga e foi All-Star no Indiana Pacers. A família está conectada com Indianapolis. Afinal, o filho foi um veterano na universidade do estado, sendo um dos melhores pivôs de toda a NCAA.

Caiu muito no Draft, justamente pela presença nos quatro anos da faculdade. Ou seja, é considerado um prospecto velho. Mas sendo uma máquina de duplos-duplos, sólido defensivamente e até com alguma visão de quadra, ele pode ter sido um verdadeiro achado para o Golden State Warriors.

Na Summer League de 2023, ele já agradou. Médias de 18 pontos e dez rebotes, que lhe garantiram um acordo de quatro anos com a franquia.

Um último destaque

Cameron Boozer, filho do ótimo ala-pivô, Carlos Boozer, é projetado como a primeira escolha do Draft em 2025. No entanto, ele não entrou na lista já que ainda não está na NCAA. Ele estuda propostas para entrar na liga no futuro.

Um dos filhos de um dos jogadores mais famosos que recentemente se aposentaram da NBA, também deve ter destaque nas próximas temporadas. Kiyan Anthony, cria do ídolo do New York Knicks, Carmelo Anthony.

