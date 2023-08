“Contrato de Anthony Davis com o Lakers é um absurdo”, afirma jornalista

A extensão do contrato de Anthony Davis com o Los Angeles Lakers não agradou ao analista Stephen A. Smith, da ESPN. Em entrevista no último episódio do Podcast P, do ala do Los Angeles Clippers, Paul George, o jornalista afirmou que não daria um contrato tão valioso ao astro. Sobretudo por conta de suas lesões.

“Olha, eu amo ele. Que isso fique claro. É um grande jogador. Conversei com o pai dele durante os playoffs, ele é uma ótima pessoa. Mas US$62 milhões? Deixa eu dizer uma coisa. O seu talento vale ouro, mas sua consistência, no entanto, não. Eu não te daria esse contrato se fosse o Lakers. Me desculpe”, disparou Smith.

“Em um dia, ele aparece e é o craque do time. Mas, no outro, vai ficar fora do jogo lesionado, ou com um desempenho pior. Por exemplo, veja o desempenho dele na pós-temporada. Contra o Warriors foram 30 pontos no jogo um. Caiu para 11 no outro. Isso aconteceu novamente contra o Nuggets. Então, é um valor que não compensa”, completou.

Publicidade

Renovação de Davis

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro Anthony Davis aceitou a extensão de seu contrato com o Los Angeles Lakers. Agora, o pivô vai receber US$270 milhões até a temporada 2027/28. Então, ele se tornou elegível para estender os dois anos que já tinha. Assim, Davis terá o maior salário da NBA, com uma média de US$62 milhões anuais.

Leia mais!

Agora, Anthony Davis, que acumulava cerca de US$84 milhões a receber até 2024/25, renovou seu contrato com o Lakers por US$186 milhões e mais três anos. Enquanto isso, LeBron James tem uma opção em seu acordo e pode deixar o time ao fim da próxima temporada.

Publicidade

A partir de 2025/26, Davis vai receber US$57.6 milhões, enquanto terá US$62.2 milhões no ano seguinte. Por fim, vai ganhar US$66.8 milhões em sua última temporada, o que representará cerca de 34% do teto salarial da equipe.

Davis será o primeiro jogador da história da NBA a receber mais de US$60 milhões anuais em uma única temporada. Antes mesmo até do que Jaylen Brown, que vai receber US$61.6 milhões em 2027/28, dentro de seu acordo milionário de US$300 milhões, o primeiro também na história da NBA nesse quesito. Os contratos chegam em um momento de viés de alta econômica da NBA, que prevê um aumento de 10% ao ano no teto salarial.

Publicidade

Histórico de lesões

O pivô foi fundamental na campanha do Lakers em 2022/23, com médias de 25.9 pontos, 12.5 rebotes e dois tocos, em 34 minutos por jogo. Nos playoffs, além disso, teve 22.6 pontos, 14.1 rebotes e 3.1 bloqueios atuando por 38 minutos por noite.

Já o histórico de lesões do atleta nunca foi dos melhores. Mas há uma queda grande desde sua saída do New Orleans Pelicans até a chegada ao Lakers. Ele atuou em 479 jogos de 587 possíveis no Pelicans, atingindo um aproveitamento de 81.6%, contando também a fase regular e os playoffs em seus sete anos na franquia.

Publicidade

Em Los Angeles foi campeão, mas participou de 236 jogos de 35o possíveis. Portanto, 67.4% no período. Entre as temporadas 2020/21 e 2021/22, Anthony Davis teve um índice próximo dos 50%, entrando em quadra em 79 e ficou de fora de 81 partidas, enquanto LeBron James realizou 107 jogos e deixou de atuar em outros 53.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol