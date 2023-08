Agente garante que contrato no Brasil não afasta Gui Santos do Warriors

Gui Santos está em alta no Golden State Warriors e, assim, tem tudo para ser o próximo representante do Brasil na NBA. O ala foi um dos destaques da franquia, por exemplo, na Liga de Verão de Las Vegas. Então, por que ele ainda não está no elenco principal? O agente Arlem Lima, da empresa que cuida da carreira do jogador, revelou tratar-se de um plano cuidadoso da organização.

“O que as pessoas não entendem é que Golden State tem uma forma diferente de trabalhar. Eles gostam de colocar o atleta na G League para o desenvolvimento. A evolução do Gui na última temporada, para resumir, é absurda. Ele evoluiu muito não só tecnicamente, mas também fisicamente. Portanto, é um processo. E o Gui entende isso”, explicou Lima, em entrevista ao podcast Cara dos Sports.

Uma explicação que ganhou força sobre a ausência de Santos no Warriors é uma pendência contratual. Ele ainda teria contrato com o 123 Minas, o time pelo qual atuava antes de entrar no draft de 2022. Esse vínculo, a princípio, só encerra em junho de 2024. Para jogar na NBA, por isso, seria preciso negociar uma rescisão. No entanto, o empresário nega que esse seja o caso.

“Essa questão contratual não é um problema, antes de tudo. Tudo é um processo, mas não tem nada a ver com isso. A situação já está muito bem resolvida com o Minas, pois temos um bom relacionamento. Soubemos tratar tudo com bastante cuidado. Então, nós só precisamos de um pouco de calma que o Gui vai jogar na NBA. O contrato não é um impeditivo, certamente”, cravou o agente.

Questão de tempo

O Warriors, por enquanto, não parece ter pressa para “subir” o jogador brasileiro. A equipe possui um núcleo veterano e, com isso, planeja voltar a brigar pelo título da NBA na próxima temporada. O elenco já possui alguns jovens talentos e existe uma impressão de que são pouco aproveitados. Lima, então, confia no julgamento da franquia para a integração do atleta de 21 anos.

“Golden State, assim como Milwaukee, é uma das franquias que mais trabalham jovens talentos por meio da G League. Eles sabem dizer quando o jogador está preparado e, assim, chegou a hora de trazê-lo para o time principal. Eu sei que todos os brasileiros estão loucos para vê-lo na NBA, mas, como já disse, é um processo”, reafirmou o agente da A11 Sports.

A demora para uma definição sugere que, a princípio, Santos não deve integrar o elenco do Warriors desde o início da próxima temporada. Mas Lima vê isso como uma questão de tempo. “Até pode acontecer durante a próxima temporada, mas acredito que a sua integração não passa da outra campanha. Será, por fim, uma escolha do Warriors. Então, a franquia tem o tempo dela”, concluiu.

Aprendizado

A transição do Brasil para o programa do Warriors foi uma enorme mudança para Gui Santos. No entanto, para a sua temporada de estreia nos EUA, os resultados foram muito positivos. O jovem não só teve uma boa campanha pelo Santa Cruz Warriors, mas também foi eleito para o Jogo das Estrelas da G League. Se ele pudesse definir o período em uma palavra, certamente, seria aprendizado.

“Eu aprendi muita coisa nessa temporada, certamente. Do ponto de vista físico, tático e técnico. Os caras lá têm uma forma de ensinar bem diferente daqui do Brasil, aliás. Acho que isso foi muito importante para mim, pois absorvi várias coisas que ajudaram em minha evolução. Foi uma época, sobretudo, de muito aprendizado”, contou o ala, em recente entrevista ao portal Terra.

Confira a entrevista completa do podcast Cara dos Sports com Arlem Lima aqui.

