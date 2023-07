Confira como vai funcionar a “Copa da NBA” na temporada 2023/24

A nova “Copa da NBA” foi confirmada e divulgada com seus regulamentos e formatos para acontecer durante a temporada 2023/24. Em tempos onde muitos pedem uma diminuição no número de jogos da fase regular da campanha, teremos um novo torneio. O comissário da liga, Adam Silver coloca em prática sua visão de uma “copa europeia” para a NBA.

“Este é um conceito que vem rondando nosso escritório a 15 anos. Achamos que era uma oportunidade perfeita para uma liga global como a NBA. É, acima de tudo, um ajuste perfeito para o nosso jogo”, explicou o comissário. “Novas tradições levam tempo, mas as inovações são vistas em todos os esportes”.

O executivo esteve no programa NBA Today do canal ESPN, onde fez o anúncio e o sorteio do evento, que vai acontecer em Las Vegas.

Formato

Todos os 30 times participarão da Copa da NBA durante a temporada 2023/24. O torneio terá uma fase de grupos, com as 30 equipes se dividem em seis grupos de cinco times cada. Então, os grupos são divididos entre as Conferências, sendo três para o Leste e Oeste. Serão quatro duelos para cada time, dois em casa e dois fora, todos também validos afinal pela temporada regular. Do dia 03 até 28 de novembro, os jogos vão acontecer às terças e sextas feiras.

Se classificam: os líderes de cada grupo, ao passo que as duas melhores campanhas de cada Conferência, fora os líderes, avançam como Wild Cards. O formato lembra muito o da NFL, liga de Futebol Americano, campeonato com mais audiência nos EUA. Por fim, tem um confronto de “mata” das quartas de final até a decisão, lembrando a Copa do Mundo de futebol.

Jogos únicos

Os jogos de quartas de final vão acontecer em 04 e 05 de dezembro. Como resultado, os times de melhor campanha jogam em casa nestes confrontos, que seguem valendo para a temporada regular.

Depois, os quatro times que avançam e fazem um Final Four em Las Vegas, ao estilo NCAA. O formato também é sucesso em audiência nos EUA. Enquanto isso, as datas serão: 07 de dezembro para as semifinais e 09 de dezembro para a grande final. Exceto ao jogo decisivo, todas as partidas da Copa da NBA serão válidas pela fase regular da temporada 2023/24.

Por fim, os times que chegarem às finais da Copa NBA, serão os únicos que disputarão um jogo a mais. A maior parte dos argumentos contrários a realização de um torneio vinham nesse sentido, o aumento do número de jogos.

“Será difícil que todos comprem a ideia imediatamente, mas essas coisas levam tempo mesmo”, afirmou Joe Dumars, vice-presidente de operações da NBA. “Além disso, acho que com o passar do tempo as pessoas entrarão mais dentro do projeto”, concluiu.

Premiação

A NBA terá, além do troféu de campeão, um prêmio em dinheiro que será distribuído entre os jogadores do time vencedor. A competição também premiará um MVP, além dos times ideais do campeonato. Mas ainda existe um fator diferente do comum da liga: os prêmios vão contabilizar a temporada regular e jogos eliminatórios.

As premiações em dinheiro são: US$500 mil para os jogadores do time campeão. Quem perder a final, leva US$200 mil. Enquanto isso, os que param nas semifinais ganham US$100 mil e US$50 mil aos que caírem nas quartas de final.

Grupos

O sorteio que determinou a fase de grupos do torneio se deu através da campanha de cada equipe na fase regular da temporada 2022/23. As Conferências se dividiram em cinco potes. Por exemplo, o pote um do Leste teve os seguintes times: Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. O pote dois do Oeste teve: Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.

Ou seja, o pote um, teve os três primeiros de cada Conferência. E assim, se sucedeu entre os outros potes, até que o quinto tivesse os três últimos da campanha de 2022/23. Portanto, os grupos foram:

A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons.

B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets.

C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic.

D: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Portland Trail Blazers.

E: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks e Houston Rockets.

F: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

