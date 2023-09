Fim da Copa do Mundo de Basquete! Veja como ficou a classificação geral

A Copa do Mundo de Basquete chegou ao fim neste domingo (10), com a Alemanha sagrando-se campeã e agora o Jumper Brasil traz a classificação final do torneio. Após 92 jogos disputados, foram definidas a ordem das 32 seleções participantes. Vale lembrar que cada posição foi disputada diretamente já que a competição também deu vaga às Olimpíadas de 2024.

Ou seja, mesmo os times eliminados na primeira rodada seguiram jogando. Quem caiu na primeira fase de grupos, disputou as últimas posições. No segundo turno, os piores dos novos grupos formados tiveram a classificação na Copa do Mundo de Basquete definida pela campanha geral.

Posteriormente, depois das quartas de final, quem ficou pelo caminho, brigou da quinta a oitava posição. As semifinais, por sua vez, já definiram as quatro melhores equipes do Mundial.

Publicidade

O Brasil, que caiu na segunda rodada, terminou na 13ª posição com três vitórias e duas derrotas. A seleção brasileira triunfou sobre Irã, Costa do Marfim e Canadá. Por outro lado, caiu diante da Espanha e Letônia. Como resultado, disputará o torneio pré-olímpico em julho de 2024.

Leia mais!

Isso porque a Copa do Mundo destinava apenas duas vagas diretas às Olimpíadas de 2024 para seleções das Américas. Da mesma forma, apenas duas seleções europeias se garantiram em Paris.

Publicidade

Por fim, África, Oceania e Ásia tiveram direito à uma vaga cada. Então, Sudão do Sul, pela primeira vez na história disputará os Jogos Olímpicos como a melhor africana. A Austrália, que decepcionou no Mundial, ainda assim ficou à frente da Nova Zelândia e também se classificou como principal time oceânico. O Japão, então, ficou como representante asiático.

Publicidade

Confira a classificação final da Copa do Mundo de Basquete

Pos Zona Seleção J V D PTS Classificação 1 Europa Alemanha 8 8 0 16 Olimpíadas 2024 2 Europa Sérvia 8 6 2 14 3 Américas Canadá 8 6 2 14 4 Américas EUA 8 5 3 13 5 Europa Letônia 8 6 2 14 Pré-olímpico 6 Europa Lituânia 8 6 2 14 7 Europa Eslovênia 8 5 3 13 8 Europa Itália 8 4 4 12 9 Europa Espanha 5 3 2 8 Pré-olímpico 10 Oceania Austrália 5 3 2 8 Olimpíadas 2024 11 Europa Montenegro 5 3 2 8 Pré-olímpico 12 Américas Porto Rico 5 3 2 8 13 Américas Brasil 5 3 2 8 Pré-olímpico 14 Américas República Dominicana 5 3 2 8 15 Europa Grécia 5 2 3 7 16 Europa Geórgia 5 2 3 7 17 Africa Sudão do Sul 5 3 2 8 Olimpíadas 2024 18 Europa França 5 3 2 8 Olimpíadas 2024 19 Ásia Japão 5 3 2 8 Olimpíadas 2024 20 África Egito 5 2 3 7 Pré-olímpico 21 Europa Finlândia 5 2 3 7 Pré-olímpico 22 Oceania Nova Zelândia 5 2 3 7 23 Ásia Líbado 5 2 3 7 24 Ásia Filipinas 5 1 4 6 25 Américas México 5 2 3 7 Pré-olímpico 26 África Angola 5 1 4 6 27 África Costa do Marfim 5 1 4 6 28 África Cabo Verde 5 1 4 6 29 Ásia China 5 1 4 6 30 Américas Venezuela 5 0 5 5 31 Ásia Irã 5 0 5 5 32 Ásia Jordânia 5 0 5 5

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol