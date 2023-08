Como o Brasil pode avançar às quartas da Copa do Mundo de Basquete?

A Copa do Mundo de Basquete chega à segunda fase com o Brasil classificado no segundo lugar do Grupo G. Agora, 16 seleções que avançaram na primeira parte do Mundial foram realocadas em quatro novos grupos. Por outro lado, os times eliminados ainda disputam as posições abaixo da 17ª posição geral. Ou seja, além das oitavas de final, ainda terão jogos para definir as outras posições restantes.

As oitavas de final do torneio, portanto, não é mata-mata. A exemplo do primeiro turno, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Dessa forma, os dois melhores do Grupo A farão um novo bloco de quatro times com o dois melhores do Grupo B. Essa lógica, então, segue até os dois últimos grupos G e H.

Os novos grupos formados são I, J, K e L. Portanto, o grupo I é composto pelos dois melhores do A e B, enquanto o J terá os melhores do C e D. Da mesma forma, o grupo K é formado pelos melhores classificados dos Grupos E e F. Por fim, o Grupo L terá a seleção brasileira. Isso porque o Brasil avançou com a segunda melhor campanha do Grupo G. A Espanha, por sua vez, foi a primeira colocada.

Agora, Brasil e Espanha enfrentam os melhores do Grupo H da Copa do Mundo de Basquete: Canadá e Letônia. Mas o caminho da seleção não será fácil. Afinal, a campanha da primeira fase continua valendo na segunda. Ou seja, todas as equipes levam o número de vitórias, derrotas e saldo de pontos para a próxima etapa.

Como resultado, o time comandado por Gustavo de Conti larga na terceira posição do Grupo L. Com o mesmo número de vitórias e derrotas da Letônia. No entanto, a seleção brasileira possui um saldo melhor, que deixa a equipe europeia na lanterna.

O líder do novo grupo do Brasil é o Canadá. Dono de uma das melhores campanhas do Mundial, chega à nova fase com 100% de aproveitamento e saldo positivo de 111 pontos. A Espanha, então, é a segunda colocada também com três triunfos, mas saldo positivo de 68.

Assim, para que o Brasil possa sonhar com as quartas de final da Copa do Mundo de Basquete, será preciso vencer seus jogos. Em caso de derrota, por exemplo, para o Canadá, ainda terá chances. Mas, para isso, uma combinação de resultados se faz necessária. Sobretudo, contando com saldo de pontos.

Grupo do Brasil

Cenários para a classificação

A melhor perspectiva para a seleção brasileira é, claro, vencer os dois compromissos da segunda rodada. Ainda assim, a vaga não ficaria garantida. O Brasil somaria quatro vitórias, mas Canadá e Espanha também poderiam chegar ao mesmo número de triunfos. Assim, o saldo seria decisivo.

Para os brasileiros avançarem sem depender de saldo, além de vencer os dois jogos, os espanhóis também teriam que bater Canadá e Letônia. Dessa forma, os dois times do Grupo G se classificariam. Isso porque os rivais do Grupo H ficariam com vitórias a menos.

No entanto, o Canadá já se mostrou um time muito difícil de ser batido. Então, vamos considerar que o Brasil perca para o time da América do Norte. Aí, a situação ficaria ainda mais difícil e dependeria totalmente do saldo de pontos.

Primeiro, a derrota para os canadenses precisa ser por pouca diferença. Além disso, o possível triunfo brasileiros sobre os letões teria que ser por uma larga vantagem. Por fim, para dar certo, a Espanha precisaria perder muito saldo nos dois confrontos.

Conclusão: duas vitórias encaminham a classificação do Brasil, mas não garante. Por outro lado, perder para o Canadá deixaria a vaga muito distante.

Jogos do Grupo L

01/09: Espanha x Letônia – 6h45*

01/09: Brasil x Canadá – 10h30*

03/09: Brasil x Letônia – 6h45*

03/09: Espanha x Canadá – 10h30*

*horário de Brasília

