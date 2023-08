Copa do Mundo de Basquete: confira o calendário de jogos da segunda rodada

Com cobertura completa do Jumper Brasil, a Copa do Mundo de Basquete chega à segunda fase com 32 jogos ainda a serem disputados. Agora, 16 seleções que avançaram na primeira parte do Mundial foram realocadas em quatro novos grupos. Por outro lado, os times eliminados ainda disputam as posições abaixo da 17ª posição geral. Ou seja, além das oitavas de final, ainda terão jogos para definir as outras posições restantes.

Para decidir entre o 17º e o 32º colocado do Mundial os dois piores de cada grupo formam novos blocos de quatro times. Ou seja, os times com pior classificação do Grupo A encaram os eliminados do Grupo B. Essa lógica, então, segue até os dois últimos grupos G e H.

Os novos grupos formados são M, N, O e P. Portanto, o grupo M é composto pelos dois piores do A e B, enquanto o N terá os melhores do C e D. Assim, o grupo O é formado pelos melhores classificados dos Grupos E e F. Por fim, o Grupo P terá os eliminados do grupo do Brasil: Costa do Marfim e Irã.

Vale lembrar que as campanhas na primeira fase são levadas à segunda. Então, o número de vitórias, derrotas e saldo de pontos será decisivo para a classificação final dos eliminados.

Da mesma forma, os primeiros colocados da rodada inicial formam um chaveamento semelhante, mas inverso. Portanto, os primeiros colocados de cada grupo avançaram à segunda fase e formarão novos grupos. Como os eliminados, os dois classificados do Grupo A e B formam um novo bloco de quatro equipes. Os melhores do C e D também se unem e assim segue a lógica.

O Brasil estará no Grupo L. Isso porque avançou com a segunda melhor campanha do Grupo G. A Espanha, por sua vez, foi a primeira colocada. Agora, Brasil e Espanha enfrentam os melhores do Grupo H da Copa do Mundo de Basquete: Canadá e Letônia. Afinal, a França foi eliminada e disputará posições menores na classificação geral.

A primeira fase terminou na quarta-feira (30), mas disputa do 17º lugar para baixo começa já nesta quinta-feira (31). Por fim, a disputada por vagas nas quartas de final da Copa do Mundo de Basquete inicia na sexta-feira (1º), com oito jogos.

Confira o calendário da segunda rodada do Mundial

Disputa do 17º ao 32º lugar

Grupo M

31/08: Angola x China – 5h

31/08: Sudão do Sul x Filipinas – 9h

02/09: Angola x Sudão do Sul – 5h

02/09: Filipinas x China – 9h

Grupo N

31/08: Nova Zelândia x México – 5h45

31/08: Egito x Jordânia – 9h30

02/09: Nova Zelândia x Egito – 5h45

02/09: Jordânia x México – 9h30

Grupo O

31/08: Cabo Verde x Finlândia – 4h30

31/08: Japão x Venezuela – 8h10

02/09: Finlândia x Venezuela – 4h30

02/09: Japão x Cabo Verde – 8h10

Grupo P

31/08: Costa do Marfim x Líbano – 6h45

31/08: França x Irã – 10h30

02/09: Costa do Marfim x França – 6h45

02/09: Irã x Líbano – 10h30

*Jogos no horário de Brasília

Segunda fase – classificados

Grupo I

01/09: Sérvia x Itália – 5h

01/09: República Dominicana x Porto Rico – 9h

03/09: Itália x Porto Rico – 5h

03/09: República Dominicana x Sérvia – 9h

Grupo J

01/09: EUA x Montenegro – 5h40

01/09: Lituânia x Grécia – 9h40

03/09: Grécia x Montenegro – 5h40

03/09: EUA x Lituânia – 9h40

Grupo K

01/09: Alemanha x Geórgia – 5h30

01/09: Eslovênia x Austrália – 9h10

03/09: Austrália x Geórgia – 4h30

03/09: Alemanha x Eslovênia – 9h10

Grupo L

01/09: Espanha x Letônia – 6h45

01/09: Canadá x Brasil – 10h30

03/09: Brasil x Letônia – 6h45

03/09: Espanha x Canadá – 10h30

*Jogos no horário de Brasília

