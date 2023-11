Corrida para o MVP da NBA tem Jokic e Doncic na ponta

Nikola Jokic e Luka Doncic aparecem nas duas primeiras posições para a Corrida para o MVP da NBA. De acordo com o site oficial da liga, o esloveno ultrapassou Joel Embiid em sua última atualização. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo deixou a lista. Na primeira semana, o astro do Milwaukee Bucks era o nono, mas não faz parte dos dez primeiros da atual.

Apesar de a temporada estar em seu início, já surgem algumas tendências. Tyrese Haliburton, Anthony Edwards e Shai Gilgeous-Alexander parecem cravar seus nomes de vez na briga pelo prêmio máximo. Os três, que disputaram a última edição da Copa do Mundo de Basquete (Gilgeous-Alexander pelo Canadá e os outros dois pelos EUA), estão no ranking pela segunda semana consecutiva.

Publicidade

Por outro lado, Stephen Curry e Donovan Mitchell acompanham Antetokounmpo e também saem da lista da atual semana. Mas existem explicações.

Curry não atuou nas últimas duas partidas (joelho), enquanto o Golden State Warriors tem sequência ruim e caiu para o oitavo lugar no Oeste. A suspensão de Draymond Green e as fases ruins de Andrew Wiggins e Klay Thompson, por exemplo, também não ajudam.

Publicidade

Em contrapartida, Mitchell ainda não conseguiu fazer a diferença para colocar o Cleveland Cavaliers na zona de classificação. Hoje, o Cavs é apenas o décimo no Leste.

Mais uma vez, a classificação na temporada 2023/24 da NBA serve como base para a lista. Ou seja, não importa se um jogador possui grandes performances, mas seu time não aparece entre os primeiros. Enquanto isso, é possível notar que quem teria mando de quadra nos playoffs (os quatro primeiros de cada Conferência) estão na lista.

Publicidade

Leia mais

Então, com Doncic pulando para o segundo e Jokic soberano na primeira posição, a Corrida para o MVP da NBA tem uma nova lista. Veja abaixo:

10. Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

9. Bam Adebayo (Miami Heat)

8. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

7. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

6. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

2. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Publicidade

O Boston Celtics reassumiu a liderança no Leste, então não é surpresa que Jayson Tatum siga na quarta posição. Assim como foi na primeira edição desta temporada, ele é o primeiro americano. Edwards (sexto), é o segundo, enquanto Haliburton (sétimo), é o terceiro.

Mas a lista ainda teve as entradas de outros dois jogadores.

Domantas Sabonis liderou o Sacramento Kings, especialmente após o retorno de De’Aaron Fox, a quatro vitórias consecutivas e é o décimo. Por fim, Bam Adebayo vem sendo o grande destaque do Miami Heat e aparece em nono.

Publicidade

Jokic em busca do tri para o MVP

O MVP de Joel Embiid na última temporada da NBA interrompeu a sequência de Nikola Jokic. O pivô do Denver Nuggets venceu em 2020/21 e 2021/22, mas Embiid venceu na campanha passada. No entanto, Jokic acredita que o jogador do Philadelphia 76ers mereceu a premiação.

“Não penso mais em MVPs. Acho que é as pessoas são más em dizer que Embiid não deveria ter vencido. Para mim, ele mereceu ser eleito. Se observarmos, ele jogou um basquete extremamente duro durante toda a temporada. Então, ele foi realmente incrível durante todos os jogos ele disputou”, declarou, na época.

Publicidade

Apesar de afirmar que não pensava mais em MVP, Jokic é o grande favorito de 2023/24. Enquanto o Nuggets lidera o Oeste com nove vitórias em 12 jogos, ele registra médias de 30.0 pontos, 13.9 rebotes, 8.4 assistências, além de 59.4% de aproveitamento nos arremessos.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA