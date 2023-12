Corrida para o MVP da NBA tem subida de Anthony Davis

A NBA divulgou nesta sexta-feira (29) a lista para a Corrida para o MVP da NBA com o pivô Anthony Davis subindo no ranking. O jogador do Los Angeles Lakers não esteve presente nas última edição, mas a equipe californiana venceu dos de seus últimos três jogos. Apesar de o Lakers não estar na zona de classificação direta aos playoffs, Davis vem sendo a principal arma dos dois lados da quadra. Enquanto isso, LeBron James segue fora da lista. Por outro lado, Joel Embiid continua em primeiro, com Nikola Jokic em segundo. Por fim, Giannis Antetokounmpo completa o pódio.

De acordo com o site oficial da liga, Kawhi Leonard saiu da lista após aparecer pela primeira vez na última semana. O Los Angeles Clippers conseguiu vencer nove partidas consecutivas. Assim, Leonard conseguiu sua vaga no ranking na semana passada. Mas suas ausências nos últimos jogos custaram seu espaço. Por outro lado, Jayson Tatum continua sendo o melhor jogador que nasceu nos EUA, na sexta posição. Embora o Boston Celtics ocupe o primeiro lugar no Leste e tenha uma das melhores campanhas da NBA, Tatum segue longe dos líderes. A Corrida para o MVP ainda tem Shai Gilgeous-Alexander em quarto, enquanto Luka Doncic segue em quinto.

Na última semana, Anthony Davis não esteve na lista da Corrida para o MVP. Outro que subiu foi Domantas Sabonis. Portanto, eles entraram nas vagas que eram de Kevin Durant e Kawhi Leonard. Anthony Edwards, em contrapartida, segue. Aliás, Edwards subiu da décima posição para a sétima, superando Tyrese Haliburton.

Publicidade

Leia mais

Sempre candidatos ao MVP, Joel Embiid e Nikola Jokic comandam o Denver Nuggets e o Philadelphia 76ers, respectivamente, a liderarem na Corrida deste ano. Enquanto o Nuggets é o segundo do Oeste, o Sixers ocupa a terceira posição no Leste.

Giannis Antetokounmpo cresceu muito nas últimas semanas da Corrida para o MVP. O grego teve um início preocupante para o seu talento, mas rapidamente subiu do nono para o quinto e, depois para o terceiro lugar. Agora, ele permanece na mesma posição.

Publicidade

Um dos fatores, entretanto, continua sendo a posição das equipes na temporada. A queda do Dallas Mavericks para o sexto lugar, por exemplo, refletiu em Luka Doncic. Apesar de o esloveno produzir 33.7 pontos, 9.2 assistências e 8.4 rebotes na atual temporada, seus números não são o bastante para ele ficar no pódio hoje. A campanha das equipes segue tendo muita importância no ranking.

Então, confira o ranking para o MVP, segundo a NBA

10. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

9. Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

8. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

7. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

6. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

1. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Publicidade

Outros jogadores considerados: De’Aaron Fox (Sacramento Kings), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Damian Lillard (Milwaukee Bucks).

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA