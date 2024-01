Crise no Lakers: jornalista revela problemas entre Darvin Ham e jogadores

O clima entre Darvin Ham e os jogadores do Los Angeles Lakers não está nada bom, o que evidencia uma crise na equipe. De acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic, há uma desconexão entre o técnico e o vestiário do time. Segundo a publicação, as escolhas de Ham, entre rotações e ajustes durante a partida, não estão agradando ao elenco.

“Atualmente há uma desconexão cada vez maior entre Darvin Ham e o vestiário do Lakers, me disseram seis fontes com conhecimento direto da situação. Isso está levantando questões sobre a posição do treinador. Essas fontes descreveram que a desarticulação entre o técnico e a equipe é resultado da rotação extrema e dos ajustes recentes na escalação. Enfim, isso está amplificando as preocupações sobre o rumo da temporada”, revelou Charania.

Em crise, o Lakers perdeu nove dos últimos 12 jogos, com Darvin Ham sendo o alvo das críticas. Após a derrota em casa para o Miami Heat, na última quarta-feira (3), ficou claro que treinador e jogadores não estão na mesma página. O comandante angelino culpou as lesões pela sequência negativa. No momento, D’Angelo Russell, Gabe Vincent e Rui Hachimura estão no departamento médico do Lakers.

“Não vamos ser consistentes até ficarmos saudáveis. É simples assim. E, uma vez que você fica saudável, os caras precisam voltar ao ritmo. Temos que encontrar uma unidade coesa, uma rotação coesa total que possamos avançar. O fato de perdermos jogadores da rotação é mais impactante do que o Heat perder o Jimmy Butler, por exemplo”, afirmou o treinador, lembrando que o time de Miami bateu o Lakers sem o seu grande astro.

O astro Anthony Davis, por outro lado, disse que os desfalques não podem ser usados como desculpa. O ala-armador Austin Reaves foi pelo mesmo caminho. Ou seja, ambos falaram justamente o contrário de Ham. Já o craque LeBron James se esquivou dos repórteres. Dessa forma, ele deixou o vestiário sem dar entrevistas.

“No momento, não estamos executando bem as jogadas. Hoje, por exemplo, fomos dominados pelo adversário. Se continuarmos assim não será bom para nós. Portanto, é meio óbvio que temos que descobrir como sair dessa má fase mais cedo ou mais tarde. Não podemos usar as lesões como desculpas. Como disse o nosso técnico [antes do jogo] temos jogadores no vestiário que podem nos ajudar a vencer, mas precisamos competir”, disse Davis.

“Independentemente da escalação, das mudanças, aconteça o que acontecer, temos que ser melhores como equipe e vencer os jogos. Não temos desculpas. Somos mais do que talentosos o suficiente para vencer jogos. E temos profundidade e habilidade suficientes. Enfim, só precisamos descobrir o caminho”, comentou Reaves.

Darvin Ham é apontado pela torcida como o grande culpado pela crise no Lakers. Afinal, o time faz uma campanha médiocre em 2023/24. Hoje, o time ocupa apenas o décimo lugar da Conferência Oeste. O título da primeira edição da Copa NBA, então, ficou no passado. Afinal, a queda livre da equipe preocupa a franquia.

Darvin Ham perdeu o vestiário do Lakers?

Acima de tudo, o técnico parece perdido. Segundo o The Athletic, Ham já utilizou dez formações iniciais diferentes na temporada. Contra o Heat, ele escalou o terceiro quinteto titulares diferente em três jogos. Reaves jogou de armador, Taurean Prince, Cam Reddish e LeBron James foram os alas, e Davis seguiu como pivô. Ou seja, a única coisa que não muda na escalação é a presença da dupla de astros.

Entre as mudanças feitas por Ham ao longo da campanha estão as idas de Reaves e Russell para o banco de reservas. Na vitória fora de casa sobre o Oklahoma City Thunder, no mês passado, LeBron foi o armador do time. Ao lado dele estavam Prince, Reddish, Jarred Vanderbilt e Davis. Desse modo, Reaves, Russell e Hachimura vieram do banco.

De acordo com fontes ouvidas por Charania, essa mudança gerou um incômodo no elenco, apesar do triunfo contra o vice-líder do Oeste. Portanto, a sintonia entre o treinador e o vestiário da equipe não parece ser a mesma de outrora. Com isso, os rumores de uma demissão de Ham deverão aumentar, caso os resultados ruins persistam.

