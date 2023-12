Crise no Phoenix Suns: Devin Booker minimiza momento ruim

O Phoenix Suns não vive uma grande fase na NBA, são oito derrotas nos últimos 11 jogos, mas o astro Devin Booker segue confiante. A derrota para o Sacramento Kings na última sexta-feira (22) marcou mais uma partida com muitos desfalques para a equipe. Além de Bradley Beal, Jusuf Nurkic também não jogou, alegando problemas pessoais. O time que perdeu por 120 a 105, chegou a estar atrás no placar por 29 pontos.

Apesar dos desafios recentes, Booker acredita que o Phoenix tem o talento necessário para dar a volta por cima e se recuperar a tempo dos playoffs. Em uma entrevista ao portal Bleacher Report, ele compartilhou sua perspectiva otimista.

“Cara, eu já passei por coisas piores do que isso por aqui. Vocês se lembram dos meus primeiros cinco anos aqui? Eu já vi esse filme antes. Mas eu confio em todos aqui dentro, somos um grupo ótimo. Então, não estou desanimado nem nada disso. Temos talento para dar a volta por cima. Temos que trabalhar é claro, porém, tem muito tempo para que possamos embalar em 2023/24. É melhor passar por isso agora do que no fim da temporada”, ressaltou.

“Eu entendo que a noite de uma derrota sempre vem com alguma frustração. Mas, como disse, é um grupo que tem um grande ambiente, que tem talento e que sabe que pode fazer mais. Estamos corrigindo nossos erros jogo a jogo, nos encaixando mais. Basta olhar para a história dos nossos caras. Kevin Durant, Bradley Beal, o treinador Frank Vogel que já foi campeão da liga. Confio em todos eles; vamos nos ajudar e voltar a vencer”, explicou.

Em 19 jogos nesta temporada, Booker anotou uma média de 27.7 pontos, 8.2 assistências e 5.5 rebotes por partida, jogando em média 35.8 minutos. Além disso, ele possui um aproveitamento de 47.5% nos arremessos gerais e 37.1% nas bolas de três.

Apesar do tom mais calmo, o camisa 1 admitiu que o Phoenix precisa encontrar maneiras de se ajustar ao que vem dando errado.

“É difícil. Um jogo de basquete tem muitas nuances. Portanto, você não consegue perceber o que não está funcionando em quadra com pouco tempo. Além disso, temos muitos jogadores lesionados. Porém, é essa adversidade que vai nos fortalecer para que possamos melhorar. É necessário encontrar maneiras de ser mais competitivo agora. Com isso, vamos ter todas as respostas quando estivermos com o time completo”, concluiu.

Na partida, o craque anotou 24 pontos, sete assistências, quatro rebotes e acertou nove de 20 arremessos.

Durant também fala

No mesmo tom que Devin Booker, Kevin Durant afirmou que o Phoenix Suns ainda precisa entender como aproveitar a abordagem agressiva que os astros têm enfrentado na marcação. No entanto, Durant também destacou que o basquete da equipe não está em um bom momento.

“Perguntei ao Mike Brown o motivo de tantas dobras e pressão em cima de mim, e brinquei com ele no fim”, disse o astro. “Mas esse é apenas o plano de jogo. Acho que ainda estamos descobrindo o que fazer com toda a atenção que recebemos. Isso deve gerar bons frutos para o time em geral. Eu não posso perder a bola se quisermos ter uma chance. Não podemos jogar assim”, ressaltou, após cometer sete erros de ataque durante a partida.

“Por fim, acredito que quando você vive um momento como esse, é porque está jogando um basquete ruim. Eles chutaram bem no terceiro quarto, jogaram melhor do que nós. Então, não posso dar desculpas. Temos que melhorar”, concluiu.

No jogo, o ala marcou 28 pontos, sete rebotes e duas assistências, acertando nove de 14 chutes.

Veterano quer mais espaço

Quem admitiu não estar muito satisfeito com o atual papel na equipe é o ala Eric Gordon, de 35 anos. Entre os coadjuvantes do elenco, ele talvez seja o jogador com maior destaque, com médias de 13.2 pontos e 2.8 assistências, além de converter 39% de suas tentativas de três pontos.

Na derrota para o Kings, entretanto, Gordon fez apenas dois arremessos e saiu zerado da partida em mais de 24 minutos em quadra. O atleta planeja conversar com o treinador Frank Vogel, para encontrar maneiras de ter mais espaço.

“No início da campanha, eu tive mais arremessos e oportunidades. Porém, isso tem diminuído nos últimos jogos. Ultimamente, eu não tenho recebido muitos toques na bola. Por fim, temos que entender o motivo disso. Acredito que sou um cara impactante para qualquer equipe com meu arremesso. Isso abre espaço para outras pessoas, mas eu preciso ser mais acionado. Vamos entender como isso pode melhorar”, explicou.

Vogel, aliás, concordou com a afirmação do atleta, que foi titular em 17 dos 24 jogos ao longo da campanha.

“Acho que posso fazer um trabalho muito melhor. Tentar envolver todos os jogadores certamente leva a esse tipo de situação. Portanto, preciso encontrar uma maneira de envolvê-lo de uma maneira maior. Quanto mais envolvido ele estiver, melhor será para nós como equipe”, admitiu.

No momento, o Phoenix Suns de Devin Booker está na décima posição da Conferência Oeste, empatado com o Golden State Warriors.

