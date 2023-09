Cristiano Felício é destaque na abertura da ACB, mas Murcia vence após prorrogações

O brasileiro Cristiano Felício anotou 24 pontos e pegou 13 rebotes na estreia do Coviran Granada na ACB, mas o Murcia ficou com a vitória por 104 a 101, após duas prorrogações. Felício, de 31 anos, que está em sua segunda temporada na equipe, converteu 12 das 14 tentativas nos lances livres. Enquanto isso, Joe Thomasson contribuiu com outros 20 pontos. Por outro lado, o canadense Dylan Ennis liderou o Murcia com 25.

Vale lembrar que Felicio representou o Brasil na Copa do Mundo. Ele renovou seu o contrato com o Granada para a disputa da ACB em junho, mas teve uma grave lesão em dezembro, que o afastou das quadras por quatro meses.

O Murcia liderava por 76 a 73, mas restando 20.3 segundos, Thomasson sofreu falta enquanto arremessava de três. Então, o atleta, que teve breve passagem pelo Erie BayHawks (hoje, Lakeland Magic, da G-League), acertou todos os lances livres. O jogo foi para a prorrogação. No primeiro tempo-extra, Thomasson fez grande lance e deixou o Granada na frente por 85 a 82. No entanto, Nemanja Radovic empatou e a partida teve mais cinco minutos.

Publicidade

Então, na segunda prorrogação, Cristiano Felício teve grandes momentos, mas o Murcia abriu seis pontos, o que praticamente decretou a derrota do Granada na abertura da ACB. Lluis Costa ainda fez uma de três, mas em vão.

Leia mais

Franca bate G League Ignite e está na final do Mundial de Clubes de Basquete

Onde no mundo está Bruno Caboclo?

Boletim de rumores da NBA (23/09/2023)



Publicidade

Nos outros jogos de sábado, o Girona bateu o Valencia por 89 a 85, enquanto o Unicaja atropelou o Lenovo Tenerife, do brasileiro Marcelinho Huertas, por 98 a 75. Huertas atuou por 15 minutos e produziu cinco pontos e duas assistências. Por fim, o Zunder Palencia de Vitor Benite não foi páreo para o Monbus Obra na derrota por 84 a 64.

No domingo

Real Madrid x Casademont Zaragoza

Dreamland Gran Canaria x BAXI Manresa

Surne Bilbao Basket x MoraBanc Andorra

Río Breogán x Baskonia

Barcelona x Joventut Badalona

Publicidade

A Liga Endesa conta ainda com outros brasileiros no torneio. Rafa Luz e Felipe dos Anjos jogam pelo MoraBanc Andorra, mas alguns nomes importantes que passaram pela NBA estão na Espanha. Jahlil Okafor, por exemplo, faz parte do elenco do Zaragoza. Por outro lado, Jabari Parker, segunda escolha do Draft de 2014, está no Barcelona.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA