Curry e Thompson decidem e Warriors supera Clippers

Em jogo controlado, o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Clippers com bons desempenhos de Stephen Curry e Klay Thompson. Os astros somaram 20 pontos no último quarto e, por fim, não deram chance de uma reação do rival no placar. As equipes encerraram a rodada dessa quinta-feira (30), que, aliás, contou com outros nove jogos.

Com a vitória sobre o Clippers, o Warriors de Curry e Thompson chega ao terceiro triunfo nos últimos cinco jogos. Importante, sobretudo, para um time que antes disso ostentou uma sequência de seis derrotas. Além disso, o resultado é importante no confronto direto. Afinal, o Golden State ultrapassa Los Angeles na classificação do Oeste.

Por outro lado, o Clippers está em uma sequência oposta. Ou seja, são três derrotas nas últimas cinco partidas. Desde que James Harden chegou, são oito derrotas em 13 jogos. Porém, o momento geral não é tão ruim. A equipe venceu cinco dos últimos oito compromissos. Mas o começo ruim está cobrando o preço na tabela. Nesse momento, a equipe sequer está na zona de play-in em 2023/24.

No entanto, haverá uma chance de revanche. Afinal, o próximo jogo de ambos é um novo encontro entre si. No entanto, o duelo que acontece no próximo sábado (2) será jogado em Los Angeles. Portanto, mais um confronto direto entre astros como Stephen Curry, Kawhi Leonard, Klay Thompson, James Harden, Paul George e Draymond Green, em um novo Warriors x Clippers.

Warriors desfalcado teve o controle

O duelo foi equilibrado, mas sempre com alguma vantagem para os donos da casa. Um destaque especial vai para os momentos em que Steve Kerr utilizou seus quatro reservas ao lado de Klay Thompson em quadra. Foi essa formação que comandou uma bela corrida para abrir vantagem entre o primeiro e o segundo quarto. Por fim, também comandaram um bom começo de último período, permitindo que Curry descansasse.

A prova disso está no saldo de pontos dos quatro reservas. Brandin Podziemski, Dario Saric, Cory Joseph e Jonathan Kuminga levaram o time a uma vitória de mais de dez pontos cada quando estavam em quadra.

Aliás, Klay Thompson foi o único do time titular a obter um saldo de pontos positivo em seus minutos na partida de hoje (+8). O banco do Clippers pouco conseguiu competir com essa rotação.

É bom lembrar, aliás, que Chris Paul, Andrew Wiggins e Gary Payton II não atuaram na noite de hoje. Moses Moody ganhou oportunidade no quinteto titular, enquanto outros jogadores aproveitaram o espaço deixado pelas ausências.

Por fim, Curry voltou à quadra no último quarto e anotou 11 pontos nos últimos seis minutos de jogo, impedindo qualquer chance de reação. Uma boa resposta da equipe após a grande virada levada contra o Sacramento Kings há dois dias.

Paul George começa mal e Los Angeles sente

A equipe de Los Angeles vinha de um jogo contra o Sacramento Kings, porém, na noite de quarta-feira (29). Ou seja, dois jogos em dois dias. Mesmo que sem desfalques significativos, a equipe não esteve tão quente, acima de tudo, no perímetro como na vitória contra o outro rival da Califórnia.

Kawhi Leonard e James Harden bem que tentaram. Afinal, combinaram para 7 em 12 nas bolas de três. Mas o começo de jogo de Paul George e a primeira entrada do quinteto reserva foram cruciais para a derrota. Tyronn Lue tem encontrado melhores rotações nos últimos jogos, mas não foi o caso do duelo contra o Warriors.

Mesmo vencendo a batalha de volume, coletando mais rebotes ofensivos e cometendo menos erros de ataque, o Clippers nunca pareceu perto de superar o Warriors de Curry e Thompson. A cada encostada no placar, a equipe viu o adversário responder. O time chegou a ficar apenas cinco pontos atrás com quatro minutos de jogo restantes, mas não conseguiu ir além disso.

(8-10) Los Angeles Clippers 114 x 120 Golden State Warriors (9-10)

LA Clippers

Kawhi Leonard: 23 pontos, sete rebotes

James Harden: 18 pontos, sete assistências, 5-10 nas bolas de três

Ivica Zubac: 18 pontos, 13 rebotes

Paul George: 15 pontos, dez assistências

Russell Westbrook: 14 pontos, 11 rebotes, seis assistências

Daniel Theis: 10 pontos

Golden State

Stephen Curry: 26 pontos, oito assistências, sete rebotes

Klay Thompson: 22 pontos, seis rebotes

Jonathan Kuminga: 17 pontos, seis rebotes

Brandin Podziemski: 13 pontos, oito rebotes

Dario Saric: 13 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Draymond Green: 13 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Moses Moody: 13 pontos

Além da vitória do Warriors de Curry e Thompson sobre o Clippers, a rodada contou com resultados surpreendentes. O que inclui a vitória do Portland Trail Blazers sobre o Cleveland Cavaliers em Ohio. Enquanto isso, o Chicago Bulls venceu o Milwaukee Bucks sem contar com Zach LaVine e DeMar DeRozan.

O líder do Oeste também venceu. O Minnesota Timberwolves aliás, superou a ausência de Anthony Edwards para triunfar sobre o Utah Jazz. Depois de um primeiro quarto difícil o Oklahoma City Thunder passou por cima do Los Angeles Lakers.

As maiores sequências de derrotas da NBA em 2023/24, também foram mantidas. Afinal, o Atlanta Hawks superou o San Antonio Spurs e o New York Knicks venceu o Detroit Pistons. Por último, o Miami Heat e o Charlotte Hornets ganharam do Indiana Pacers e do Brooklyn Nets, em jogos ofensivos e apertados.

(6-12) Portland Trail Blazers 103 x 95 Cleveland Cavaliers (10-9)

Portland

Shaedon Sharpe: 29 pontos, dez rebotes, cinco assistências, cinco erros de ataque, (11-15 FG)

Jerami Grant: 13 pontos

Duop Reath: 13 pontos

Malcolm Brogdon: 11 pontos, sete assistências, cinco erros de ataque

Deandre Ayton: dez pontos, seis rebotes

Matisse Thybulle: dez pontos

Cleveland

Donovan Mitchell: 23 pontos, sete rebotes, seis assistências, quatro roubos de bola

Evan Mobley: 20 pontos, oito rebotes

Darius Garland: 15 pontos, sete assistências, quatro rebotes, oito erros de ataque

Jarrett Allen: 12 pontos, dez rebotes

(2-17) Detroit Pistons 112 x 118 New York Knicks (11-7)

Detroit

Cade Cunningham: 31 pontos, oito assistências, sete erros de ataque

Killian Hayes: 23 pontos, quatro assistências, (10-13 FG)

Marcus Sasser: 17 pontos, quatro assistências, 5-7 nas bolas de três

Jalen Duren: dez pontos, 12 rebotes

New York

Jalen Brunson: 42 pontos, oito assistências, seis rebotes, 7-12 nas bolas de três

Julius Randle: 29 pontos, dez rebotes, oito assistências

RJ Barrett: 15 pontos

Donte DiVincenzo: 12 pontos

(9-8) Indiana Pacers 132 x 142 Miami Heat (11-8)

Indiana

Tyrese Haliburton: 44 pontos, dez assistências, 6-16 nas bolas de três (15-28 FG)

Obi Toppin: 25 pontos, (10-15 FG)

Bruce Brown: 15 pontos, seis rebotes

Myles Turner: 13 pontos, nove rebotes

Buddy Hield: 12 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Bennedict Mathurin: 12 pontos

Miami

Jimmy Butler: 36 pontos, 11 rebotes, (18-20 FT)

Jaime Jaquez Jr: 24 pontos, cinco rebotes

Josh Richardson: 19 pontos, quatro rebotes

Duncan Robinson: 16 pontos

Kyle Lowry: 15 pontos

Caleb Martin: 14 pontos, cinco rebotes

(6-11) Charlotte Hornets 129 x 128 Brooklyn Nets (9-9)

Charlotte

Terry Rozier: 37 pontos, 13 assistências, 7-9 nas bolas de três, (13-25 FG)

Miles Bridges: 23 pontos, cinco rebotes

Gordon Hayward: 22 pontos, seis rebotes, seis assistências

Bryce McGowens: 14 pontos

Mark Williams: 12 pontos, 12 rebotes

PJ Washington: dez pontos, oito rebotes, cinco assistências

Brooklyn

Cam Thomas: 26 pontos, (11-21 FG)

Mikal Bridges: 22 pontos, nove rebotes, quatro assistências

Nic Claxton: 20 pontos, 14 rebotes

Cam Johnson: 15 pontos, seis rebotes

Dorian Finney-Smith: 14 pontos, seis rebotes

(9-9) Atlanta Hawks 137 x 135 San Antonio Spurs (3-15)

Atlanta

Trae Young: 45 pontos, 14 assistências, (15-29 FG)

Dejounte Murray: 24 pontos, cinco roubos de bola

Bogdan Bogdanovic: 14 pontos

Saddiq Bey: 13 pontos, quatro rebotes

De’Andre Hunter: 12 pontos, seis rebotes

Clint Capela: 12 pontos, nove rebotes

Onyeka Okongwu: 11 pontos, oito rebotes

San Antonio

Jeremy Sochan: 33 pontos, oito rebotes, seis assistências, cinco erros de ataque, (12-14 FG)

Devin Vassell: 25 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Keldon Johnson: 22 pontos, 11 rebotes

Victor Wembanyama: 21 pontos, 12 rebotes, quatro tocos

Julian Champagnie: 15 pontos, 5-8 nas bolas de três

Zach Collins: 11 pontos, sete assistências

(11-9) Los Angeles Lakers 110 x 133 Oklahoma City Thunder (12-6)

LA Lakers

Anthony Davis: 31 pontos, 14 rebotes, (11-18 FG)

LeBron James: 21 pontos, 12 rebotes, seis assistências, cinco erros de ataque

D’Angelo Russell: 16 pontos, dez assistências

Austin Reaves: 14 pontos

Oklahoma

Shai Gilgeous-Alexander: 33 pontos, sete assistências, quatro rebotes, (11-18 FG)

Jalen Williams: 21 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Chet Holmgren: 18 pontos, cinco rebotes

Josh Giddey: 14 pontos, oito rebotes

Lu Dort: 12 pontos, sete rebotes

Isaiah Joe: dez pontos, cinco rebotes

Cason Wallace: dez pontos

(6-13) Utah Jazz 90 x 101 Minnesota Timberwolves (14-4)

Utah

Simone Fontecchio: 16 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Collin Sexton: 14 pontos, quatro assistências

Ochai Agbaji: 13 pontos, seis rebotes

Keyonte George: 12 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 32 pontos, 11 rebotes, quatro assistências, (12-22 FG)

Nickeil Alexander-Walker: 20 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Rudy Gobert: 15 pontos, 13 rebotes

(12-6) Milwaukee Bucks 113 x 120 Chicago Bulls (6-14)

Chicago

Nikola Vucevic: 29 pontos, dez rebotes, seis assistências, (11-21 FG)

Coby White: 23 pontos, sete assistências, quatro rebotes

Ayo Dosunmu: 14 pontos, seis rebotes, seis assistências

Patrick Williams: 12 pontos

Alex Caruso: 11 pontos, cinco assistências, sete erros de ataque

Jevon Carter: 11 pontos

Andre Drummond: dez pontos, 14 rebotes

Torrey Craig: dez pontos, oito rebotes

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 28 pontos, 14 rebotes, cinco assistências, cinco tocos, cinco erros de ataque, (11-17 FG)

Brook Lopez: 20 pontos, quatro rebotes, cinco erros de ataque, 6-10 nas bolas de três

Malik Beasley: 19 pontos, 5-15 nas bolas de três

Damian Lillard: 18 pontos, 13 assistências, cinco rebotes, sete erros de ataque

