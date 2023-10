Com Curry e LeBron, astros da NBA confirmam presença nas Olimpíadas

A seleção dos EUA deverá levar um time forte para os Jogos Olímpicos de Paris. Nessa segunda-feira (2), as franquias passaram pelo Media Day. Ou seja, os times da liga se reapresentaram e falaram com a imprensa. Assim, alguns astros da NBA como LeBron James e Stephen Curry confirmaram presença nas Olimpíadas de 2024.

“Sim, eu tenho interesse em jogar em Paris. Vamos ver o que acontece. Mas, pelos jogadores que temos, que poderiam preencher esse elenco, não acho que seria um grande desgaste físico. Então, eu não teria que fazer muito”, afirmou LeBron, na reapresentação ao Los Angeles Lakers.

“Eu quero jogar. É a única coisa que ainda não fiz. Definitivamente, eu quero estar lá. Enfim, quero estar no time olímpico”, revelou Curry, durante o Media Day do Golden State Warriors.

Há cerca de um mês, Shams Charania, do portal The Athletic, noticiou o comprometimento de Lebron com a seleção. De acordo com o insider, a estrela do Los Angeles Lakers já começou a recrutar outros craques da NBA. Além de Curry, o jornalista citou Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green como prováveis nomes para Paris. A princípío, todos estão preparados para defender a USA Basketball.

LeBron e Durant, inclusive, enxergam as Olimpíadas de Paris como uma “Última Dança” pela seleção dos EUA. Curry, por sua vez, nunca disputou os Jogos Olímpicos, mas venceu duas Copas do Mundo (2010 e 2014). Esta, portanto, seria uma chance única de reunir os maiores talentos norte-americanos da NBA.

De acordo com Charania, outras estrelas como Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox e Kyrie Irving também têm interesse em disputar as Olimpíadas. O jornalista revelou que o esforço de LeBron começou bem antes da Copa do Mundo. Ou seja, não tem a ver com o quarto lugar dos EUA no Mundial.

Desse modo, o técnico Steve Kerr deverá ter uma “ótima dor de cabeça”. Ou seja, o comandante da seleção dos EUA vai “sofrer” para definir a lista de 12 convocados para os Jogos Olímpicos.

Charania revelou ainda que LeBron e outras estrelas da NBA vão tentar convencer Joel Embiid a se juntar à seleção dos EUA, e não da França. O pivô do Philadelphia 76ers ainda não decidiu qual seleção irá representar nos Jogos Oímpicos.

Kevin Durant e Kawhi Leonard

No Media Day do Phoenix Suns, Durant foi enfático ao garantir que estará em Paris. Assim, quando questionado sobre o tema, o astro não hesitou. “Jogarei as Olimpíadas do próximo ano”, cravou.

Caso seja convocado para a seleção dos EUA, então, Durant pode conquistar um feito. Isso porque, se conquistar a medalha de ouro, em 2024, será a quarta de sua carreira. Nenhum outro atleta do basquete olímpico masculino atingiu tal marca.

Outro que falou publicamente em defender a seleção norte-americana foi Kawhi Leonard. O astro do Los Angeles Clippers foi questionado se gostaria de disputar as Olimpíadas. Assim, o ala não titubeou e também “cavou” uma vaga em Paris.

“Sim, eu já queria jogar nesta offseason [Copa do Mundo], mas tinha outras obrigações. Eu teria que sair mais cedo, então não pude ir. Enfim, veremos o que acontece no ano que vem”, disse Leonard.

Portanto, a dupla está disposta a se juntar a outros craques da NBA, como LeBron e Curry, na disputa das Olimpíadas de 2024.

Ouro olímpico

O diretor da USA Basketball, Grant Hill, está ciente do interesse de LeBron, Curry e de outras estrelas da NBA em disputar as Olimpíadas. No entanto, ele se recusou a falar sobre o assunto.

Embora não tenha ido bem nos últimos dois Mundiais, a seleção norte-americana costuma levar as Olimpíadas a sério. Desse modo, conquistou a medalha de ouro nas últimas quatro edições. Portanto, a missão, em 2024, é ser campeão olímpico pela quinta vez seguida.

LeBron James sabe que as outras potências do basquete estarão com força máxima nas Olimpíadas de Paris. Nikola Jokic, por exemplo, não disputou a Copa do Mundo pela Sérvia, mas é presença quase certa nos Jogos Olímpicos. Assim, a intenção é que os EUA entrem na competição com força máxima. Ou seja, formar um novo Dream Team.

O astro do Lakers, aliás, não joga pela seleção desde os Jogos de Londres, em 2012. O veterano tem três participações em olimpíadas no currículo. Ganhou o ouro em duas delas – em Londres e Pequim (2008) – além do bronze em Atenas (2004). Desse modo, LeBron espera se igualar ao amigo Carmelo Anthony, que conquistou três títulos olímpicos.

