Dallas Mavericks: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

O Dallas Mavericks não se classificou para os playoffs, mas reforçou seu elenco durante a agência livre da NBA. A equipe fez bons movimentos até aqui, mas poderia ser melhor em alguns deles. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Seth Curry (Nets), Dante Exum (Partizan Belgrado), Richaun Holmes (Kings), Dereck Lively II (calouro), Olivier-Maxence Prosper (calouro), Grant Williams (Celtics), Mike Miles (calouro)

Saíram

Davis Bertans (Thunder), Reggie Bullock (Spurs), Justin Holiday (Nuggets), A.J. Lawson (agente livre), Markieff Morris (agente livre), Frank Ntilikina (agente livre), Theo Pinson (agente livre), Christian Wood (agente livre), McKinley Wright (agente livre)

Mercado

Durante offseason, o Mavs faz um grande trabalho. Desde o Draft até nas contratações da agência livre. Primeiro, no recrutamento, o time selecionou dois ótimos prospectos, que sabem defender. Aliás, Olivier-Maxence Prosper vem sendo chamado de Dorian Finney-Smith 2.0. Pode até não ser, mas é um ala que consegue contribuir dos dois lados da quadra. Já Dereck Lively, apesar de ainda não ser exatamente um produto pronto, especialmente no ataque, pode ter minutos logo de cara.

Mas o que o Dallas Mavericks pretende fazer com o seu elenco, ainda na agência livre da NBA, é trazer mais um pivô. E ele tem nome: Clint Capela. De acordo com rumores, o time texano ainda está tentando fechar a troca com o Atlanta Hawks. Uma proposta foi feita, mas o Hawks queria jovens como Josh Green e Jaden Hardy. Aí, obviamente, a direção do Mavs rejeitou.

Apesar de todo o interesse em Capela, a equipe recebeu Richaun Holmes em troca com o Sacramento Kings. Não que Holmes seja ruim, mas a diretoria usou boa parte da trade exception que tinha. Poderia guardar para ir atrás do jogador do Hawks, mas o Mavericks preferiu não esperar.

No entanto, caso não consiga ter o pivô de Atlanta, existe a chance de renovar com Christian Wood. Sim, Wood. Embora ele seja um problema (em vários sentidos), o time pode precisar de um jogador de garrafão, já que não pretende manter JaVale McGee para a próxima temporada.

O Mavs fez, sim, um bom trabalho, incluindo a escolha por Dante Exum. Para um atleta que deixou a NBA por baixo, seu período na Europa o credencia para mais uma tentativa. Exum teve 30.5% de aproveitamento enquanto jogou pelo Utah Jazz e Cleveland Cavaliers. Mas pelo Barcelona e Partizan, ele acertou 41.9%. Ou seja, houve uma grande evolução e, assim, o australiano pode ser um 3 and D, (jogador que tem bom arremesso de três e é ótimo defensor).

Apesar de inúmeros rumores, Kyrie Irving estendeu logo no início da offseason. Ele fica por diversos motivos, especialmente, financeiros. Por conta das suspensões que teve, Irving perdeu dinheiro em quadra e fora dela. Primeiro, o Nets aplicou multas ao jogador. Depois, a Nike encerrou a parceria que tinha momentos antes do lançamento da oitava edição de seu tênis. Então, faz muito sentido ele seguir, já que nenhum outro time competitivo poderia pagar o que o Mavs vai.

Por fim, o Dallas Mavericks fecha seu elenco com duas boas contratações para a próxima temporada da NBA: Seth Curry e Grant Williams. Enquanto Curry é um especialista no arremesso do perímetro, Williams faz bem os dois lados da quadra. Portanto, se teve um time que fez um ótimo trabalho no mercado, foi o Mavs.

O técnico

Bem, nem tudo é perfeito, né? Jason Kidd não é um bom treinador. E foi um craque em quadra, um dos armadores mais impressionantes que a liga teve, mas como técnico, ele não lembra em nada aquele astro.

Mas seu melhor momento foi quando tinha um assistente de ponta: Igor Kokoskov. Antigo comandante de Luka Doncic, Kokoskov não teve forças para mudar a ideia da direção do Phoenix Suns na época do Draft. Ele era o treinador da equipe do Arizona, mas optaram por Deandre Ayton. De qualquer forma, ele deixou o Mavericks antes do início da última temporada, foi para o Brooklyn Nets e, agora, está no Atlanta Hawks.

Assim, Kidd teve de se virar sem o ótimo especialista defensivo. Obviamente, o resultado foi muito ruim. Claro que tem um mini-tank no fim da campanha de 2022/23, mas não chegaria ali se a situação fosse diferente.

O fato é que Kidd entra na temporada com a sua “batata assando”. Precisa fazer o time vencer logo de cara. Caso contrário…

Armadores*

77. Luka Doncic (2,01m, 104kg, 24 anos)

2. Kyrie Irving (1,88m, 88kg, 31 anos)

3. Jaden Hardy (1,93m, 89kg, 21 anos)

11. Tim Hardaway Jr (1,95m, 92kg, 31 anos)

x. Mike Miles (1,88, 92kg, 20 anos)

x. Seth Curry (1,88, 83kg, 32 anos)

Alas**

x. Olivier-Maxence Prosper (2,03m, 104kg, 21 anos)

x. Grant Williams (1,98m, 107kg, 24 anos)

42. Maxi Kleber (2,08m, 108kg, 31 anos)

x. Dante Exum (1,95m, 97kg, 28 anos)

8. Josh Green (1,96m, 90kg, 22 anos)

Pivôs

7. Dwight Powell (2,08m, 108kg, 32 anos)

x. Richaun Holmes (2,08m, 106kg, 29 anos)

x. Dereck Lively (2,16m, 104kg, 19 anos)

00. JaVale McGee (2,13m, 122kg, 35 anos)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

Ainda não existe um quinteto titular para a próxima campanha, exceto Kyrie Irving e, claro, Luka Doncic. Por enquanto, a tendência é que Josh Green ganhe uma das vagas, mas pode ser, ainda, Dante Exum como ala. Depois, no garrafão, tudo pode depender da troca por Clint Capela. O que dá a entender, portanto, é que o elenco do Dallas Mavericks ainda não está pronto para a temporada 2023/24 da NBA.

A questão é que o Mavs fez seu trabalho para montar um time. Se será competitivo ao ponto de brigar por título, o papo é outro. Mas a direção precisa estabelecer o que quer. No momento, não tem elenco para passar de uma semifinal de Conferência. De novo, pode mudar com a adição de um pivô.

Se Exum reproduzir na NBA o que conseguiu no basquete europeu (arremesso do perímetro), começa a melhorar. Depois, Green e Hardy devem mostrar evolução. Então, estamos falando de um time que pode vir a ser realmente forte. Só não é o suficiente (no papel, tá?). Agora, uma equipe com Doncic, sempre vai lutar pelo topo.

O que Dallas tem, no momento, é espaço para mais um jogador, além de mais dois two-way. Pode ser agente livre para suprir a carência de alas no banco, mas com a ideia de abrir mão de McGee, existe a chance de aumentar outra vaga.

Ao menos, playoffs, é possível que o Mavs esteja lá.

