Dallas Mavericks – Previsão da temporada 2023/24 da NBA

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Dallas Mavericks. O time texano passou por mudanças profundas na offseason, mas não foi bem nos primeiros jogos da pré-temporada. Após ficar fora dos playoffs em 2022/23, o Mavs montou quase um time do zero. Da rotação principal ficaram Luka Doncic, Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr, Dwight Powell, Maxi Kleber, além dos jovens Jaden Hardy e Jalen Green. O Mavericks, entretanto, não foi atrás de grandes nomes no mercado e fechou apenas com atletas para posições pontuais. Será que foi o bastante?

A ausência de um pivô experiente e que passe confiança ao elenco fez com que o técnico Jason Kidd utilizasse o calouro Dereck Lively. Embora Lively seja cru ofensivamente e ainda cometa erros de novato, ele ganha a titularidade por conta de seu tamanho (2,16 m) e envergadura (2,33 m). Enquanto isso, o Dallas Mavericks segue com a previsão de utilizar Powell e Kleber no garrafão para a nova temporada da NBA. Richaun Holmes, ex-Sacramento Kings, também deve ter minutos ali.

Mas o Mavs está baixo e sem proteção defensiva que precisava. Após terminar a última temporada com a vigésima quarta eficiência defensiva, a direção trouxe boas peças para o lado da quadra. No entanto, até por ser um time praticamente novo, o tempo para encaixar tudo pode ser maior do que o esperado. Aliás, Dallas tinha a sexta melhor defesa de 2021/22 quando o sérvio Igor Kokoškov era assistente de Kidd. Quando ele saiu, o time despencou no quesito.

A equipe ainda apresentou outros reforços, como Grant Williams (Boston Celtics), Derrick Jones (Chicago Bulls), Dante Exum (Barcelona) e Seth Curry, que retorna para a sua terceira passagem. De novo, o Mavericks não fechou com ninguém de elite, mas estendeu o contrato de Irving. O time texano vai depender muito do talento de Doncic e de Kyrie para tentar ir aos playoffs, pois os rivais estão ainda mais fortes. E claro, pelo que Dallas apresentou em seu tour de três jogos (dois contra o Minnesota Timberwolves em Abu Dhabi e um diante do Real Madrid), Kidd terá muito trabalho para fazer dar certo.

Durante a pré-temporada, o Dallas Mavericks conta com 21 jogadores, mas a previsão é que o time corte três deles nos próximos dias, já o limite, pelas regras da NBA, é de 15 sob contrato. Além disso, o Mavs pode ter outros três two-way. Ou seja, são vagas para atletas jovens e com um limite de tempo na equipe principal.

No Draft, o Mavericks ainda foi de Olivier-Maxence Prosper, que seria uma versão 2.0 de Dorian Finney-Smith. O francês começou a fase de amistosos como titular, mas foi para o banco diante do Real Madrid.

O elenco

F 36 Brown, Greg III 2.03 m 93 kg G 30 Curry, Seth 1.85 m 84 kg G 38 Dennis, Dexter 1.96 m 95 kg G/F 77 Dončić, Luka 2.01 m 104 kg G 0 Exum, Dante 1.96 m 97 kg G/F 8 Green, Josh 2.01 m 91 kg G/F 10 Hardaway, Tim Jr. 1.96 m 93 kg G 1 Hardy, Jaden 1.91 m 90 kg F/C 20 Holmes, Richaun 2.03 m 107 kg G 11 Irving, Kyrie 1.88 m 88 kg F 55 Jones, Derrick Jr. 1.98 m 95 kg F 42 Kleber, Maxi 2.08 m 109 kg G 9 Lawson, A. J. (TW) 1.98 m 81 kg C 2 Lively, Dereck II 2.16 m 104 kg G 14 Miles, Mike Jr. (TW) 1.88 m 88 kg F 88 Morris, Markieff 2.06 m 111 kg F/C 7 Powell, Dwight 2.08 m 109 kg F 18 Prosper, Olivier-Maxence 2.03 m 104 kg G 16 Walker, Jordan 1.80 m 77 kg G/F 37 Wieskamp, Joe 1.98 m 93 kg F 3 Williams, Grant 1.98 m 107 kg

Movimentações na offseason

Chegaram: Grant Williams, Joe Wieskamp, Jordan Walker, Mike Miles Jr, Dereck Lively, Olivier-Maxence Prosper, Derrick Jones, Richaun Holmes, Dante Exum, Dexter Dennis, Seth Curry, Greg Brown

Saíram: Davis Bertans, Reggie Bullock, Justin Holiday, JaVale McGee, Frank Ntilikina, Theo Pinson, Christian Wood, McKinley Wright

O técnico

Apesar de todos os problemas, Jason Kidd segue para a sua terceira temporada no Dallas Mavericks. Kidd não fez um bom trabalho na última campanha, mas tem o apoio de Mark Cuban, dono da franquia. Ou seja, ele só sai de lá se algo muito grave acontecer. Mesmo com um retrospecto ruim em 2022/23, Cuban manteve o treinador e frisou que confia em seu trabalho.

O perímetro

Havia uma preocupação com o perímetro do Dallas Mavericks, especialmente na defesa. Mas mesmo assim a diretoria trocou Reggie Bullock na offseason, após perder Dorian Finney-Smith. Parece estranho e é. No entanto, a direção optou por Olivier-Maxence Prosper, Derrick Jones e, principalmente, Dante Exum.

O australiano pode atuar até como ala, após passar um período na Europa. Entretanto, nos primeiros jogos de pré-temporada, Exum fez mais a função de reserva do astro Luka Doncic. A previsão é que o Dallas Mavericks tenha ainda Seth Curry, um dos melhores arremessadores de três da NBA.

A diretoria até fechou contrato com Matisse Thybulle para deixar a defesa de perímetro mais forte, mas o Portland Trail Blazers igualou a proposta e manteve o jogador.

Os talentosos Jalen Green e Jaden Hardy vão ganhar muitos minutos na rotação, mas algumas equipes teriam interesse em um dos dois. Ao menos, foi o que o Atlanta Hawks propôs.

Enquanto isso, o quinteto titular deve ter Kyrie Irving e Doncic na armação. Prosper disputa vaga com Jones, mas Hardy pode pintar em formações mais baixas como um “terceiro armador”.

O garrafão

Se o perímetro do Dallas Mavericks é bom, aqui é um lado sofrível da equipe. Grant Williams joga aberto no ataque e ajuda defensivamente mais perto do aro, mas sai muitas vezes na cobertura de um ala-pivô arremessador. Então, Dereck Lively deve ficar isolado na área pintada na maioria das vezes. Lively ganhou posição porque o time não tem ninguém que possa ser titular. Não tem como ser Richaun Holmes ou Maxi Kleber, pois a equipe perde muito em altura. Dwight Powell, por outro lado, jamais provou ser mais do que esforçado. Sua extensão, aliás, foi uma grande surpresa negativa para o torecedor.

Mas caso algum pivô (leia-se Clint Capela) esteja disponível, existe a chance de acontecer uma troca. Capela é um jogador que o Mavs precisa para assumir o garrafão, tomar conta dos rebotes e aparecer no ataque para dar ao time segundas chances. Lively até pode fazer isso, mas comete muitas faltas (até pela inexperiência) e seu tempo de quadra não deve ultrapassar os 22 minutos por noite.

De qualquer forma, assim que Jason Kidd colocar o time para jogar uma partida de verdade, todo mundo vai perceber que o Mavericks não possui altura suficiente. Então, não duvide se uma negociação acontecer ainda no primeiro mês.

Análise geral

Inicialmente, havia uma previsão mais otimista para o Dallas Mavericks na nova temporada da NBA. No entanto, os três jogos de pré-temporada assustaram bastante. O time não deu encaixe, apesar de ser muito cedo para cravar. Só que enquanto tiver Jason Kidd no comando, as coisas não vão ficar mais fáceis. Seu trabalho é ruim e parece ter começado com grandes problemas a fase de amistosos.

Mas o fator Luka Doncic pode aliviar sua barra. O esloveno é um candidato a MVP ambulante e faz a diferença com o talento. O problema é: se Doncic se machucar, o Mavericks vira um time abaixo da média. Nas últimas três temporadas, por exemplo, Dallas venceu 15 das 39 partidas que ele não atuou. Ou seja, 38.4% de aproveitamento. No mesmo período, o time obteve 117 triunfos e perdeu 80 com ele em quadra (59.4%).

Hoje, o Dallas Mavericks pode ficar na zona de play-in se nada muito pior acontecer, mas vai precisar mostrar evolução durante a temporada para ter chances de classificação.

Previsão Jumper Brasil: oitavo lugar na Conferência Oeste

