Damian Lillard dispensa Jayson Tatum e Celtics para focar no Heat

Jayson Tatum bem que tentou, mas Damian Lillard recusou o Boston Celtics e segue querendo jogar apenas no Miami Heat. De acordo com o jornalista Marc J Spears, da ESPN, o ala de Boston chegou a ligar para o amigo de Portland, mas a tentativa não funcionou. O foco do astro ainda segue sendo único: Ser trocado para a Flórida.

Spears foi o convidado de um podcast do Oregon, o Sports By Northwest. Lá, ele contou sobre a situação do astro que pediu para ser trocado há quase dois meses.

“Eu acho que ele quer tanto o Miami por conta da cultura vencedora do time, sobretudo, nos últimos 20 anos. Ele tem um pouco dessa mentalidade militar para o basquete. Quer trabalhar. A estabilidade de uma franquia que foi sete vezes às finais desde 2006, ajuda. Mas ter Jimmy Butler e Bam Adebayo ajuda. Não ter qualquer imposto estadual, o clima. Ou seja, ele enxerga tudo o que envolve a equipe de uma maneira muito favorável”, ressaltou.

“Eu posso garantir a você que Jayson Tatum ligou para Damian Lillard nesse meio tempo, tentando o convencer de que o Celtics era um bom destino. No entanto, o armador não arredou o pé de sua posição em escolher o Heat”, contou. “Ele olha para como as coisas estão no Oeste e julga que o caminho é mais curto pelo outro lado. E se Miami foi capaz de chegar as finais duas vezes sem alguém como ele, o que fariam com sua presença neste núcleo? É o que passa na cabeça dele agora”.

O interesse da estrela celta não vem do nada. Ambos foram companheiros na conquista dos EUA nas Olímpiadas de Tóquio em 2021. Entretanto, outro colega dos dois foi Bam Adebayo. Em uma entrevista na ocasião, o camisa 0 do Celtics reconheceu que os dois jogadores mais decisivos com quem atuou para decidir um jogo eram Kyrie Irving e Lillard.

Mas a amizade dos dois não é o suficiente para alterar o destino do armador. Spears, em uma última fala ainda cita que acredita que a troca da estrela, enfim, vai acontecer: “Eu já tenho dito isso há algum tempo, e vou seguir com a minha posição. Ele estará em Miami antes que os treinos para a pré-temporada comecem”.

Outras fontes já falaram sobre o assunto

Outro nome reconhecido na mídia da NBA que já falou sobre Damian Lillard e Boston Celtics foi Shams Charania do portal, The Athletic.

De acordo com o repórter, algumas equipes chegaram a se interessar pelo atleta, mas estão com medo de uma possível “insatisfação” do armador.

“Los Angeles Clippers, Celtics, todos se interessaram pelo astro. No entanto, ele só quer Miami e ponto final. E o que afastou de vez essas equipes de uma tentativa é a ideia de que trocar por ele pode o deixar insatisfeito após o negócio ser concluído. Você não quer um cara que pode ficar descontente e então, pedir para sair de novo. Por fim, a resposta é um sonoro não de todos os lados”, explicou o insider.

