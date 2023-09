Após Damian Lillard, Heat poderia ter interesse em Giannis Antetokounmpo

A ida de Damian Lillard para a Flórida parece estar se encaminhando, mas o time não está satisfeito. De acordo com Barry Jackson, do portal Miami Herald, o Miami Heat teria interesse em Giannis Antetokounmpo. O analista ainda explicou como a equipe poderia conseguir o astro por troca em 2024.

“Há um ótimo benefício de manter [Tyler] Herro fora da troca com o [Portland Trail] Blazers. E sim, é algo bem no futuro. Mas é que ele nasceu em Wisconsin e poderia ajudar em uma troca por Giannis, que está fazendo o Milwaukee [Bucks] correr contra o tempo devido às suas declarações. No entanto, é óbvio que qualquer troca pelo grego teria que começar por Bam Adebayo”, escreveu Jackson.

Manter Herro também faria com que o Heat tenha um quarteto de elite na próxima temporada. Após meses das negociações travadas, parece que a troca por Damian Lillard está pegando ritmo para acontecer. Desse modo, manter os dois armadores faria com que houvesse dois arremessadores de elite em Miami. E vale lembrar que a dificuldade de pontuar do perímetro foi um dos maiores defeitos da equipe no último playoffs.

Publicidade

No entanto, o analista está mais interessado no interesse do Heat por Giannis Antetokounmpo. A junção de Damian Lillard, Jimmy Butler e o grego colocaria Miami como o favorito para o título. Mas ele está perto de pedir troca do Milwaukee Bucks?

Leia mais!

Damian Lillard publica imagem sobre o Miami Heat e apaga

Mavs pode tentar troca por Giannis Antetokounmpo

Scoot Henderson comenta novela de Damian Lillard: “Melhor situação possível”

Publicidade

O Milwaukee Bucks renovou os acordos de Brook Lopez e Khris Middleton na offseason, mas parece que nem todo mundo está na “mesma página”. Em longa entrevista ao The New York Times, o astro Giannis Antetokounmpo não quer saber de estender seu contrato com o Bucks. Por enquanto, o grego tem dúvidas se a equipe está em busca do título na próxima temporada.

Além disso, fez outra declaração nos últimos dias. Em participação ao programa 48 Minutes, Giannis revelou que poderia deixar o Bucks para ir em busca de mais um título da NBA. Campeão na temporada 2020/21, o astro deixou claro que fará o que for necessário para conquistar de novo o troféu Larry O’Brien.

Publicidade

“Enquanto nós jogarmos e abordarmos o jogo da maneira certa e nos sacrificarmos pelo objetivo comum, eu consigo me ver jogando pelo Milwaukee Bucks pelo resto da minha carreira. No entanto, no momento que eu sentir que as pessoas não estão tão comprometidas em conquistar o Larry O’Brien, eu sairei”, afirmou Antetokounmpo.

Publicidade

Após encerrar um jejum de 50 anos com o título de 2020/21, o Bucks não avançou além da semifinal da conferência Leste nas últimas duas temporadas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta coma gente o que de melhor acontece na NBA