Damian Lillard lidera Bucks em vitória sobre o Rockets

O astro Damian Lillard comandou o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Houston Rockets por 128 a 119. Lillard somou 39 pontos e 11 assistências, enquanto Giannis Antetokounmpo colaborou com 26 pontos e 17 rebotes. Por outro lado, Fred VanVleet e Alperen Sengun foram os melhores do Rockets, que vinha de cinco vitórias consecutivas.

A partida, que aconteceu em Milwaukee, praticamente não saiu das mãos do Bucks. Desde o primeiro período, os donos da casa estiveram na frente. O Rockets, por outro lado, só liderou quando por alguns momentos no início. Depois, a equipe do técnico Adrian Griffin comandou o marcador até o fim do jogo.

Publicidade

No primeiro quarto, Jalen Green fez os dois primeiros pontos da partida para o Rockets, mas o Bucks rapidamente virou com cesta de três de Damian Lillard. Então, os times alternaram na liderança por mais algumas vezes até que Lillard anotou os últimos cinco para Milwaukee, que vencia por 33 a 28 na parcial.

Já no segundo, Pat Connaughton ampliou a vantagem para oito. Houston até tentava encostar de vez no placar, mas os donos da casa sempre respondia. Não havia exatamente um domínio de Milwaukee, apesar de Brook Lopez aumentar a liderança para dez. Então, Damian Lillard teve uma sequência de cinco pontos para o Bucks em cima do Rockets e a diferença subiu para 13. Ao fim do primeiro tempo, os anfitriões estavam na frente por 71 a 60.

Publicidade

Leia mais

Então, na volta do intervalo, os visitantes cortaram para cinco depois de cesta do perímetro de Jalen Green, mas a resposta de Milwaukee veio em seguida, com Lopez. Na sequência, Damian Lillard fez de três para o Bucks, enquanto o Rockets parecia estar em seu melhor momento.

Parecia.

Depois, Bobby Portis e Lillard ampliaram a diferença para 14 e a situação ficava cada vez mais difícil para Houston. O armador deixou o Bucks na frente por 100 a 86, mas o veterano Jeff Green descontou para o Rockets com cinco pontos consecutivos.

Publicidade

Por fim, nos 12 minutos decisivos, a diferença caiu para cinco, especialmente por conta de Jeff Green. Então, o Bucks tentava abrir vantagem com três cestas de três consecutivas. Mas o resultado era sempre o mesmo: o Rockets respondia a cada vez que Milwaukee pontuava. Restando pouco mais de um minuto, Sengun acertou dois lances livres para Houston. A diferença caiu para sete, mas o Lopez fez de três.

Mas o último minuto serviu para ter confusão. Primeiro, com Dillon Brooks. Ele tentou salvar uma bola que ia pela lateral, mas a arbitragem entendeu que seu salto foi de simulação. Na sequência, ele reclamou, levou a segunda e foi expulso. Então, o técnico Ime Udoka não gostou da marcação e também foi embora mais cedo. Nos lances livres, Lillard converteu mais três pontos e o Bucks garantiu a vitória sobre o Rockets.

Publicidade

(13-10) Houston Rockets 119 x 128 Milwakee Bucks (19-7)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 22 2 6 2 0 Alperen Sengun 20 8 5 1 1 Jalen Green 16 2 7 0 0 Dillon Brooks 18 4 1 2 0 Jabari Smith Jr 16 5 2 0 1

Três pontos: 11-27; VanVleet (4-8)

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 39 5 11 3 0 Giannis Antetokounmpo 26 17 3 0 0 Khris Middleton 20 3 2 0 0 Brook Lopez 18 6 0 0 1 Bobby Portis 11 6 0 0 0

Três pontos: 13-36; Lillard (5-8)

Publicidade

(16-9) Orlando Magic 97 x 114 Boston Celtics (20-5)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 10 1 2 0 Jalen Suggs 13 5 0 1 0 Franz Wagner 8 8 6 0 0 Jonathan Isaac 8 2 0 1 1 Goga Bitadze 4 8 3 1 3

Três pontos: 11-36; Banchero (4-10)

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 5 6 1 1 Jayson Tatum 23 8 3 0 1 Kristaps Porzingis 15 10 0 0 1 Jrue Holiday 14 6 0 0 2 Derrick White 10 5 4 1 3

Três pontos: 17-36; Brown (5-8)

Publicidade

(16-11) New Orleans Pelicans 97 x 114 San Antonio Spurs (4-21)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 29 2 2 1 0 Brandon Ingram 26 3 4 1 1 Jonas Valanciunas 15 16 3 1 1 Zion Williamson 15 4 3 2 1 Jose Alvarado 16 3 4 1 0

Três pontos: 22-42; McCollum (6-7)

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 17 13 4 1 4 Keldon Johnson 13 8 3 4 0 Devin Vassell 13 2 3 0 0 Cedi Osman 14 3 0 0 0 Julian Champagnie 15 1 1 0 2

Três pontos: 15-42; Champagnie (5-6)

Publicidade

(4-21) Washington Wizards 108 x 112 Phoenix Suns (14-12)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 26 17 3 0 2 Tyus Jones 22 4 11 6 1 Kyle Kuzma 17 7 2 0 2 Jordan Poole 14 4 4 1 0 Deni Avdija 7 6 2 0 0

Três pontos: 14-46; Jones (4-6)

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 28 5 5 1 1 Devin Booker 27 4 8 1 1 Eric Gordon 13 2 1 1 0 Grayson Allen 11 4 3 2 2 Jusuf Nurkic 6 17 5 1 1

Três pontos: 7-31; Booker (3-11)

Publicidade

(12-14) Golden State Warriors 118 x 114 Portland Trail Blazers (6-19)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 28 4 1 1 0 Andrew Wiggins 25 7 2 1 1 Trayce Jackson-Davis 14 8 3 2 1 Jonathan Kuminga 12 4 0 1 0 Stephen Curry 7 2 8 1 1

Três pontos: 13-39; Thompson (5-10)

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 30 7 6 1 0 Anfernee Simons 24 3 7 1 0 Scoot Henderson 14 1 2 1 0 Shaedon Sharpe 12 5 1 1 0 Toumani Camara 11 3 0 2 0

Três pontos: 13-36; Camara (3-3)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA