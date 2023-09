Damian Lillard diz que nunca se juntaria ao Golden State Warriors

O astro Damian Lillard descartou jogar no Golden State Warriors. Durante participação no podcast It Is What It Is, o armador do Portland Trail Blazers foi questionado se atuaria pelo time de sua cidade-natal. Ele deixou claro que respeita a franquia californiana, mas rejeitou a ideia de se juntar ao Warriors.

“Eu respeito muito o Warriors e o que a franquia tem feito nos últimos oito, nove anos. Obviamente, sou de lá, Oakland é a minha casa, mas não posso fazer parte do Warriors. O time ganhou quatro títulos. Nem faria sentido [jogar por Golden State]. Enfim, prefiro perder todos os anos do que ir para lá”, cravou Lillard.

O armador do Blazers também falou sobre a ida de Kevin Durant para o Warriors, em 2016. Na época, o astro era agente livre e decidiu assinar com Golden State. O detalhe é que Durant era ídolo no Oklahoma Cty Thunder e tinha acabado de perder a final do Oeste para os californianos. Lillard, então, deixou claro que, se fosse Durant, não teria se juntado ao Golden State Warriors.

“Cara, já disse isso muitas vezes. Acho que KD é, obviamente, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas, se eu estivesse no lugar dele, não teria feito aquilo”, afirmou o armador.

Durant atuou no Warriors por três temporadas. Nesse período, ele foi bicampeão da NBA e duas vezes eleito MVP das finais. Hoje, o astro defende o Phoenix Suns.

O curioso é que, recentemente, foi noticiada a possibilidade de Lillard atuar no Golden State Warriors. De acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, o armador queria jogar pela equipe de Steve Kerr. No entanto, o Warriors fechou uma troca pelo veterano Chris Paul.

“O Warriors poderia ter esperado por Lillard. Ele é da Bay Area, e sei que ele tinha interesse. Quando ele pediu uma troca, o Warriors, com certeza, estava na lista de destinos. Mas, com a negociação por Chris Paul, a coisa se tornou inviável”, revelou a jornalista.

Pedido de troca

Atualmente, Lillard vive um imbróglio com o Blazers. Afinal, ele fez um pedido de troca há dois meses. No mesmo podcast, o armador contou bastidores sobre o rompimento. O astro, entretanto, ressaltou que o pedido de troca foi uma medida extrema.

“Eu sou bem honesto. Sempre fui leal ao Blazers e citei isso muitas vezes. No mundo ideal, eu com certeza me aposentaria em Portland. Meu desejo, acima de tudo, era passar minha carreira inteira lá. Mas, acho que em algum momento deixamos de desejar a mesma coisa. Então, é uma pena. Agora, quero viver minha vida da melhor forma visando o meu sucesso e a minha felicidade. Enfim, preciso focar em ter a chance de vencer um título”, finalizou.

Lillard sempre mostrou lealdade ao Blazers. Afinal são 11 temporadas, inúmeras marcas, mas nenhum título. Por exemplo, o armador é o maior cestinha da história da franquia (19.376 pontos). Além disso, ele é o recordista em bolas de três (2.387) e o terceiro em número de jogos (769).

Mas, nos últimos meses, Lillard se mostrou descontente com os rumos do Blazers. Aos 33 anos, ele sente que ficou praticamente impossível ser campeão da NBA jogando em Portland. Atualmente, a equipe passa por um processo de reformulação do elenco.

Assim, a paciência de Lillard se esgotou. Ele queria que o Blazers adicionasse outra estrela ao time, mas não foi atendido. Especula-se que o armador teria pedido a contratação de Draymond Green. Mas, logo na abertura da agência livre, o veterano decidiu renovar com o Golden State Warriors, frustrando Lillard.

Rompimento com a franquia de Portland

Damian Lillard não fala com o GM do Blazers, Joe Cronin, há mais de dois meses. Tudo por conta das mentiras do dirigente em relação à negociação que se arrasta por toda a offseason da NBA. De acordo com Aaron J. Fentress, do jornal The Oregonian, isso decretou um rompimento total do atleta com a franquia.

“Lillard recebeu uma lista de times que estavam interessados. Cronin lhe disse que os pacotes agradavam o Blazers nesses casos. Porém, quando seu agente foi averiguar as situações, nada era concreto. Então, eles perceberam que confiar no GM era um erro. Assim, eles não se falam desde 26 de junho”, contou o jornalista.

O astro já deixou claro o seu destino preferido: o Miami Heat. Mas, até o momento, o time da Flórida não está disposto a sacrificar muitos ativos pelo armador. Desse modo, a negociação com o Blazers se estagnou. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Heat está “desafiando” Portland a testar o mercado.

“Miami quer o Lillard, mas também quer gastar o mínimo possível para atraí-lo. Nesse momento, a franquia está permitindo que o Blazers saia e analise o mercado. Ou seja, estão desafiando a equipe do Oregon a encontrar algo melhor”, disse o insider.

Lillard tem contrato garantido até 2027. Assim, ele vai receber US$216,2 milhões em salários nas próximas quatro temporadas. No entanto, o astro tem a opção de deixar o último de vínculo. Assim, se tornaria agente livre irrestrito e testaria o mercado.

