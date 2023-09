Damian Lillard publica imagem sobre o Miami Heat e apaga

O armador Damian Lillard parece empolgado com a ideia de jogar no Miami Heat. Apesar de a troca ainda não acontecer, ele publicou uma imagem alusiva ao Heat em suas redes sociais. No entanto, o astro apagou. Enquanto isso, a direção do Portland Trail Blazers rejeita propostas de Miami.

Lillard pediu troca logo na abertura da agência livre. Na época, ele teve algumas reuniões com a diretoria. Embora seu desejo fosse seguir, ele pediu ao Blazers que trocasse as escolhas de Draft. Além disso, o jogador esperava que a equipe fizesse grandes contratações na offseason. A ideia era contar com Draymond Green e estender o contrato de Jerami Grant. Entretanto, Green estendeu com o Golden State Warriors e renovou com Grant por US$160 milhões pelos próximos cinco anos.

Então, como o Blazers manteve as escolhas e Lillard queria brigar pelo título, ele acreditava que o atual elenco não seria forte o suficiente para ir aos playoffs. Apesar de rumores sobre sua saída durante vários anos, ele sempre seguiu afirmando que ficaria.

Publicidade

A publicação

“Futura lenda do Heat @damianlillard em breve”. O armador publicou no Instagram, mas apagou pouco depois.

Leia mais

Damian Lillard está próximo de ser jogador do Miami Heat

NBA 2K está prevendo o futuro? Jogo tem comentário com Damian Lillard como jogador do Miami Heat

Damian Lillard dispensa Jayson Tatum e Celtics para focar no Heat



Publicidade

Por enquanto, não tem nenhuma informação recente sobre a troca para Miami. De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, a negociação pode incluir o pivô Jusuf Nurkic. Em uma publicação na quinta-feira, Marks informou que Lillard e Nurkic poderiam ir para o Heat. Em contrapartida, Portland receberia Tyler Herro, Kyle Lowry, Nikola Jovic, Jaime Jaquez, duas escolhas de Draft, além de duas swaps. Ou seja, o Blazers teria direito de inverter as picks nos recrutamentos de 2028 e 2030.

Em um outro momento na offseason, Jimmy Butler “mandou um recado” ao armador.

Publicidade

De acordo com o jornalista Barry Jackson, do jornal Miami Herald, não existem conversas entre o Blazers e outras equipes.

“Ele está decidido. Quer jogar no Heat. Mas as negociações não estão acontecendo. Estão paradas há semanas. Aliás, Miami não está sequer convencido de que Portland quer trocá-lo. Até o momento, a equipe do Oregon não se interessou por nenhum ativo do time da Flórida. Além disso, o Blazers não está interessado em sentar e conversar sobre o assunto”, explicou Jackson.

Publicidade

Recentemente, o repórter Shams Charania, do The Athletic, afirmou que Lillard não se apresentaria a outra equipe, exceto Blazers e Heat.

Estatísticas na carreira