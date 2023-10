Damian Lillard reage após apelido com Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks juntou Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo e conta agora com uma das duplas mais fantásticas da história da NBA. Com isso, fãs aguardam ansiosamente pela estreia na temporada regular e tem até uma ‘apelido’ para a dupla: ‘Dame Time’. A alcunha, aliás, é a junção de ‘The Greak Freak’ e ‘Dame Time’, como os astros são conhecidos.

Lillard, no entanto, não parece empolgado. Em entrevista ao podcast #This League Uncut, o astro ex-Portland Trail Blazers afirmou que não pretende adotar o apelido. “Todo mundo está falando disso, eu só estou tentando jogar. Deixo isso para os outros”, garantiu.

A frieza em comentar sobre a alcunha, entretanto, não remete ao sentimento de Damian Lillard em estar com Giannis Antetokounmpo. Logo na primeira semana de Milwaukee Bucks, o camisa 0 rasgou elogios ao atual companheiro. Afinal, o grego oferece características que Lillard nunca contou em um companheiro. Além disso, divide o peso que o astro tinha no Blazers.

“É fácil jogar ao lado dele. Têm algumas jogadas que estamos trabalhando nos treinos que devem ser difíceis de defender. Você viu agora pouco, né? Sai de um bloqueio que funcionou muito bem. Tenho liberdade e forço o defensor que está à frente dele tomar uma decisão. Então, se ele não vem, posso ter um arremesso livre. Se vier, Giannis tem um alvo e eu só jogo a bola para cima. O nível de inteligência dele é muito alto”, explicou.

“A sensação de poder dominar um jogo é quase que única. Afinal, eu nunca tinha jogado com alguém com essa mesma capacidade. E ele tem, de uma forma diferente. Melhor do que eu, maior, mais forte. Ou seja, também fico admirado de poder ver isso de perto”, completou.

Grego quer calma

Antetokounmpo também sabe sobre a pressão para que a dupla dê certo. No entanto, como Lillard, mantém um pensamento tranquilo. Em entrevista após a partida de pré-temporada diante do Los Angeles Lakers, o grego afirmou que não tem pressa por um encaixe.



“Pode levar um mês, dois meses, seis meses, não importa”, disse Giannis. “Podemos descobrir isso no último jogo da temporada regular. O objetivo é estar onde queremos estar quando mais importa.”

Para facilitar para Lillard, aliás, Giannis até definiu que o novo companheiro será o armador principal. Algo que deve mudar seu comportamento em quadra. Afinal, Antetokounmpo se acostumou em ter a bola em suas mãos. Assim, pôde desenhar suas jogadas como queria. Agora, no entanto, entende que é o camisa 0 quem terá que reger o poderoso ataque da franquia.

“Sinto que é a primeira vez na minha carreira que não me importo se for pouco acionado. Quero que ele seja o armador principal. Ele é o armador desta equipe. É o cara que vai tomar muitas decisões com a bola em suas mãos. Então, eu confio nele. Temos jogado juntos nestes últimos dias e sei que ele vai me encontrar”, afirmou o duas vezes MVP.

