Damian Lillard revela mensagem de OG Anunoby

Em uma reviravolta surpreendente, Damian Lillard foi para o Milwaukee Bucks, o que frustrou o ala OG Anunoby, do Toronto Raptors. A equipe canadense era uma das favoritas pelo astro, mas a negociação o mandou para outro lugar. No entanto, Anunoby aproveitou para brincar com o seu amigo, com quem treinou durante as férias.

Lillard confirmou a ligação durante uma conversa com Chris Haynes, da TNT. De acordo com Lillard, em meio aos rumores e especulações de trocas, ele recebeu uma mensagem de texto inesperada de Anunoby.

“Bem-vindo a Toronto”.

A mensagem pegou Lillard de surpresa, que não sabia sobre seu próximo destino no basquete.

“Obviamente, tudo estava incerto”, contou Lillard. “Eu estava no telefone e recebi uma mensagem aleatória de OG dizendo, ‘Bem-vindo a Toronto'”.

E tudo ficou ainda mais interessante quando Lillard tentou saber mais detalhes ligando para Anunoby. No entanto, o ala do Raptors não atendeu a chamada, deixando o armador ainda mais intrigado. Depois, OG Anunoby retornou a ligação, mas em vez de esclarecer a situação, tudo o que Damian Lillard ouviu do outro lado da linha foi risadas.

“Ele está sempre brincando, fazendo piadas e coisas do tipo”, riu Lillard. “Nós treinamos juntos no verão. Então, ele me mandou uma mensagem dizendo, ‘Bem-vindo a Toronto’. Eu pensei, vou ligar para o cara e ver. Finalmente, eu liguei para ele e ele não atendeu. Ele me ligou de volta e estava rindo.”

Embora a brincadeira possa ter confundido Lillard por um momento, isso não o tirou de seu caminho para Milwaukee. A estrela experiente da NBA acabou na Conferência Leste, assim como Anunoby havia sugerido. No entanto, não será na mesma equipe. Agora, Lillard está prestes a embarcar em um novo capítulo de sua carreira com os Milwaukee Bucks, se unindo a Giannis Antetokounmpo. Vindo de sua sétima temporada All-Star, Damian Lillard tem como objetivo fazer um impacto significativo enquanto o Bucks busca seu segundo campeonato em quatro anos.

