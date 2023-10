Damian Lillard dá show em estreia e Bucks vence 76ers

Na estreia de Damian Lillard, vitória do Milwaukee Bucks sobre o Philadelphia 76ers na noite desta quinta-feira (26). O confronto também marcou o primeiro jogo das equipes na temporada 2023/24. Elas, aliás, foram as últimas duas que estrearam em 2023/24. O time de Giannis Antetokounmpo superou o de Joel Embiid, pelo placar de 118 a 117. Com 39 pontos e aparecendo no momento decisivo, Lillard foi vital para o resultado.

A expectativa era muito alta para o confronto. Após protagonizar a grande novela do mercado da NBA de 2023, enfim a estreia de Lillard na franquia aconteceu.

Do outro lado, também havia uma curiosidade geral pelo primeiro vislumbre do 76ers. James Harden não se juntou a equipe após ser barrado do jogo de hoje. A franquia quer que sua condição seja a ideal, e ele também está fora do próximo duelo da equipe, no sábado (28), contra o Toronto Raptors. Além disso, seu desejo de sair da equipe não acabou, o que torna toda a situação muito interessante.

Publicidade

Primeiro tempo

Foi um primeiro tempo disputado e de grandes corridas de pontuação em Milwaukee. O Bucks esteve mais à vontade do que o 76ers na estreia de Damian Lillard. A movimentação de bola da equipe foi muito positiva e, além disso, o pick-and-roll comandado pelo estreante já se mostrou afiado, seja com Giannis Antetokounmpo ou Brook Lopez. O time teve muito espaço no ataque por meio dessa fluidez. O melhor momento, no entanto, foi com o camisa 0 dominando o jogo no segundo quarto. Após marcar apenas quatro pontos nos primeiros 12 minutos, ele cresceu de produção. Foram 13 pontos na segunda parcial. A vantagem da equipe chegou a 18 no momento em que a sequência se encerrou. No total, foram 21 pontos no primeiro tempo. Publicidade Mas a equipe do Philadelphia não se abateu com a grande desvantagem. Afinal, Milwaukee teve vários momentos em que poderia abrir no placar, mas não conseguiu. O Sixers sempre teve respostas. Após estar perdendo por 55 a 37 no meio do segundo quarto, o time correu para uma sequência de 17 a 8. O intervalo chegou com uma vantagem de apenas nove pontos para o Bucks.

Leia mais sobre 76ers e Bucks!

Os melhores momentos do 76ers vieram nas jogadas de Tyrese Maxey e nos minutos de Kelly Oubre Jr. O estreante na franquia marcou 13 pontos em 14 minutos na primeira etapa. Embiid também teve 11 pontos. Mas é justo dizer que sentiram um pouco a falta de James Harden para construir o jogo. De’Anthony Melton e Patrick Beverley tentaram ajudar nesse ponto, mas em alguns momentos eles só se perdiam dentro da execução ofensiva.

Publicidade

Milwaukee capitalizou esses momentos e, por fim, liderou o placar por 63 a 54 nos primeiros 24 minutos de jogo.

Segundo tempo

O jogo andou em outro ritmo no terceiro quarto, sobretudo pelo maior relaxamento defensivo no começo do período. A vantagem de nove pontos foi reduzida a uma posse nos primeiros quatro minutos, em grande momento de Joel Embiid.

Publicidade

Porém, o próprio 76ers se sabotou em seguida, com quatro erros de ataque consecutivos. Isso fez o Bucks recuperar sua vantagem, embora ela nunca tenha sido maior do que dez pontos. Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr comandaram uma nova reação do Sixers.

Com Antetokounmpo no banco, Milwaukee viu a vantagem despencar para três pontos até o fim do período. Apesar do ritmo mais acelerado, foi um quarto errático para os dois lados, com problemas de faltas para as estrelas. O MVP e o grego saíram para os últimos doze minutos com quatro faltas cada.

Publicidade

Se a movimentação de bola foi um destaque inicial, o Bucks sofreu no último período com a má seleção de jogadas. Isso aconteceu enquanto o 76ers se mostrava muito consciente do outro lado, com muita liberdade do perímetro. Depois de liderar o placar apenas no primeiro quarto, a equipe virou o jogo e assumiu uma liderança de oito pontos. No entanto, a equipe sofreu novamente com a auto-sabotagem. Joel Embiid cometeu dois erros grandes, um em uma rotação defensiva e outro ao socar a bola na hora de um passe, o que resultou em duas bolas de três para o Bucks.

Lembra quando falei sobre as grandes corridas ofensivas? O Philadelphia fez um 14-0 nos primeiros minutos. Isso, porém, foi precedido por um 19-2 do Milwaukee. Damian Lillard finalizou sua estreia com grandes jogadas, fechando a vitória do Bucks sobre o 76ers com uma bola de três e lances livres decisivos. Ele encerrou o jogo em um autêntico Dame Time para a equipe.

Publicidade

Philadelphia 76ers 117 x 118 Milwaukee Bucks

Philadelphia

Tyrese Maxey: 31 pontos, oito assistências, quatro rebotes

Kelly Oubre Jr: 27 pontos, quatro rebotes, 5-6 nas bolas de três

Joel Embiid: 24 pontos, sete rebotes, seis assistências, sete erros de ataque

Tobias Harris: 20 pontos, sete rebotes

De’Anthony Melton: dez pontos, quatro assistências

Publicidade

Milwaukee

Damian Lillard: 39 pontos, oito rebotes, quatro assistências, 17-17 nos lances-livres

Giannis Antetokounmpo: 23 pontos, 13 rebotes, sete erros de ataque

Brook Lopez: 13 pontos

Bobby Portis: dez pontos, seis rebotes

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA