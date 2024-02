D’Angelo Russell lidera em vitória do Lakers sobre Pelicans

D’Angelo Russell foi o cestinha do Los Angeles Lakers na vitória sobre o New Orleans Pelicans na noite de sexta-feira por 139 a 122 em Los Angeles. O armador, que passou os últimos meses respondendo sobre rumores de troca, anotou 30 pontos, convertendo seis cestas do perímetro. Enquanto isso, todos os outros titulares anotaram 20 ou mais. Por outro lado, Zion Williamson fez 30 pelo Pelicans. A equipe de New Orleans vinha de quatro triunfos consecutivos sendo três deles fora de casa.

Mas o jogo em si parecia muito mais um All-Star Game pela ausência de defesa no primeiro tempo e pela mudança de comportamento na segunda metade. D’Angelo Russell, por exemplo, anotou 16 pontos para o Lakers diante do Pelicans no segundo quarto, sendo 14 deles consecutivos. Aliás, ele comandou a virada da equipe de Los Angeles, que perdia por 42 a 38 no início do período.

Publicidade

Enquanto isso, o Pelicans tentava atacar com cestas de três em cima da defesa do Lakers, que permitia tudo até que D’Angelo Russell virou em 52 a 47. Depois, Rui Hachimura ampliou a vantagem para sete e LeBron James estendeu para 12. No entanto, quando New Orleans começou a reagir com mais arremessos do perímetro, os anfitriões seguiram pontuando. Foram nada menos de 51 pontos no segundo quarto, enquanto o placar estava em incríveis 87 a 74.

Leia mais

Então, na volta do intervalo, as coisas mudaram bastante e as defesas começaram a trabalhar mais. Hachimura deixou em 90 a 74 e o jogo parecia decidido, mas os visitantes pressionaram e fizeram 14 a 2 em cerca de três minutos. Apesar de a diferença despencar, sempre que o New Orleans tentava empatar vinha uma resposta dos donos da casa. Então, D’Angelo Russell anotou oito pontos em cerca de 90 segundos e o Lakers voltou a abrir dígitos duplos (13) em cima do Pelicans.

Publicidade

Por fim, no quarto derradeiro, o Pelicans cortou para sete e o Lakers começou a complicar o jogo com arremessos ruins. Mas foi por pouco tempo e LeBron fez duas cestas consecutivas para deixar o placar em 119 a 110. Então, todos os titulares de Los Angeles pegavam na bola e tinham chances de arremessar, o que fez a defesa de New Orleans não saber quem cobrir. Em alguns momentos, por exemplo, Jose Alvarado tentava fazer marcação dupla, o que deixava os anfitriões em situações mais fáceis. Austin Reaves fez cesta e deixou em 132 a 117.

O Pelicans ainda tentou descontar, mas a defesa do Lakers estava impecável. Para ter uma ideia, desde a metade do terceiro quarto até que os titulares deixaram a quadra (restando dois minutos para o fim), New Orleans conseguiu fazer apenas nove cestas em 26 tentativas (34.6% de aproveitamento). Então, sem grandes problemas, os anfitriões garantiram a vitória no fim.

Publicidade

(30-22) New Orleans Pelicans 122 x 139 Los Angeles Lakers (28-26)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 30 8 5 1 0 Brandon Ingram 22 7 7 0 3 CJ McCollum 19 4 3 0 0 Herb Jones 13 0 2 2 0 Jonas Valanciunas 10 10 2 0 2

Três pontos: 11-29; Jones: 3-5

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 30 2 5 1 0 Austin Reaves 27 2 4 0 0 LeBron James 21 4 14 1 1 Anthony Davis 20 6 6 1 1 Rui Hachimura 21 5 1 0 1

Três pontos: 14-31; Russell: 6-13

Publicidade

(23-29) Atlanta Hawks 127 x 121 Philadelphia 76ers (30-21)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 37 1 12 1 0 Onyeka Okongwu 21 8 1 2 1 Saddiq Bey 18 11 1 1 0 Bogdan Bogdanovic 13 3 3 0 3 Jalen Johnson 11 11 6 0 2

Três pontos: 16-36; Young: 5-12

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre 28 12 1 1 1 Tobias Harris 21 6 7 0 0 Buddy Hield 20 4 6 0 0 Cam Payne 20 3 6 2 1 Paul Reed 12 13 1 1 1

Três pontos: 15-45; Payne: 4-9

Publicidade

(9-42) Washington Wizards 129 x 133 Boston Celtics (40-12)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 24 11 4 2 0 Corey Kispert 24 6 4 3 0 Bilal Coulibaly 21 8 3 2 0 Jordan Poole 19 2 5 1 0 Tyus Jones 17 2 6 0 1

Três pontos: 20-47; Coulibaly: 4-12

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 35 10 8 1 2 Kristaps Porzingis 34 11 0 0 1 Jrue Holiday 20 7 5 1 0 Jaylen Brown 18 7 3 1 0 Payton Pritchard 11 6 1 0 0

Três pontos: 11-34; Tatum: 3-10

Publicidade

(23-28) Houston Rockets 104 x 107 Toronto Raptors (19-33)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 20 2 3 1 2 Cam Whitmore 17 3 1 0 0 Jabari Smith Jr 12 11 2 0 0 Aaron Holiday 12 3 5 1 0 Jeff Green 11 6 4 1 1

Três pontos: 15-38; Brooks: 4-5

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 24 4 2 1 0 RJ Barrett 21 5 7 1 0 Jakob Poeltl 16 13 3 3 6 Scottie Barnes 13 10 8 2 2 Bruce Brown 11 3 0 1 0

Três pontos: 10-33; Quickley: 4-9

Publicidade

(10-41) Charlotte Hornets 84 x 120 Milwaukee Bucks (34-19)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Richards 16 11 0 0 1 Brandon Miller 16 6 3 1 1 Bryce McGowens 15 5 0 1 0 Nick Smith 13 3 3 0 0 Camisa 0 11 5 3 0 0

Três pontos: 7-29; McGowens: 2-5

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 26 4 8 2 0 Malik Beasley 21 2 2 1 0 Bobby Portis 18 7 1 2 0 Giannis Antetokounmpo 15 15 3 1 1 Brook Lopez 11 7 2 0 3

Três pontos: 18-52; Beasley: 7-9

Publicidade

(36-17) Denver Nuggets 106 x 135 Sacramento Kings (30-21)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 8 7 3 0 Aaron Gordon 14 3 2 0 1 Christian Braun 13 3 1 0 1 Jamal Murray 12 1 3 1 0 Justin Holiday 10 3 2 2 0

Três pontos: 10-29; Holiday: 3-9

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 23 1 2 1 1 Domantas Sabonis 17 17 10 1 0 De’Aaron Fox 15 2 10 5 0 Keegan Murray 15 1 2 0 0 Trey Lyles 15 7 0 1 0

Três pontos: 17-34; Lyles: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA