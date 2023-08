Danilo Gallinari: “Hoje, eu só quero enfrentar o Boston Celtics”

E quem disse que jogador não guarda mágoas? De acordo com Danilo Gallinari, ele só quer saber de enfrentar o Boston Celtics na próxima temporada. No podcast A Cresta Alta, que faz com seu irmão Federico (técnico do Detroit Pistons na G-League), o italiano garantiu que aguarda pelo calendário para marcar com um “x” nos confrontos.

“Estou ansioso, mas não posso esperar pelo momento de enfrentar Boston. Então, assim que sair o novo calendário, eu vou marcar com um ‘x’ nas vezes em que eu for enfrentar o Celtics em Boston”, afirmou Danilo Gallinari. “Ainda não consigo jogar uma partida de basquete, mas estou em preparação física e, quando começar a fase de treinamentos, estarei 100%”.

Recentemente, o ala deixou Boston rumo ao Washington Wizards em troca por Kristaps Porzingis. Apesar de chegar ao Celtics na última temporada, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou fora de toda a campanha. Ou seja, ele saiu da equipe sem sequer participar de um jogo.

Depois, já no Wizards, havia a chance de seu novo time o dispensar, mas as duas partes já se acertaram e ele fica para 2023/24. Aliás, por conta da contusão, Gallinari ficou fora do elenco italiano para a Copa do Mundo.

Apesar de ficar um ano sem jogar, ele vem treinando arremesso há alguns meses e continua preciso, segundo seu irmão.

“Tem coisas que não mudam, né? O arremesso dele ainda é perfeito, dá para jogar muito tempo ainda”, afirmou Federico.

Mas Gallinari poderia fazer apenas mais um ano na NBA. Como seu contrato acaba ao fim da próxima temporada, ele estaria pensando em retornar ao EA7 Milano, onde atuou em 2011/12. De acordo com o site Basket Universo, existe um grande interesse no atleta, que completa 35 anos no próximo dia 8.

Ainda no podcast, o jogador confessou que não conhece a maioria dos jogadores com quem vai jogar em 2023/24. Mas ele afirmou que não chega a ser um problema, já que não conhecia boa parte dos atletas quando atuou pelo Denver Nuggets e Atlanta Hawks. Entretanto, Gallinari terá um antigo companheiro do Hawks no Wizards: o armador Delon Wright.

“Um grande amigo, grande defensor, sabe o que fazer com e sem a bola”, disse. “Mas o time tem Tyus Jones, também. Deve ser legal jogar com ele”.

Outro que estará ao seu lado é o ala-armador Landry Shamet, dos tempos de Los Angeles Clippers. Shamet estava no Phoenix Suns, mas foi em troca para o Wizards na offseason.

Após 13 temporadas na NBA, Gallinari acumula médias de 15.6 pontos, 4.8 rebotes, além de 38.2% nos arremessos do perímetro.

