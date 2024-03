Davis, LeBron e Russell lideram e Lakers bate Thunder

Em casa, Anthony Davis, LeBron James e D’Angelo Russell somaram 69 dos 116 pontos do Los Angeles Lakers na vitória sobre o Oklahoma City Thunder. Davis somou 24 pontos e 12 rebotes, Russell anotou 26 pontos, enquanto James flertou com um triplo-duplo com 19 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Por outro lado, Shai Gilgeous-Alexander ficou com 20 pelo Thunder.

No entanto, o Thunder começou melhor que o Lakers, enquanto Davis e LeBron tentavam segurar o ímpeto do oponente. Mas sem sucesso e, em pouco tempo, Oklahoma City liderava por 11 a 2. Em seguida, Josh Giddey ampliou e a diferença foi para 11. Nada dava certo para os anfitriões, então a situação começou a mudar. Los Angeles anotou 12 pontos consecutivos e virou em 23 a 22.

Publicidade

Mas logo no início do segundo quarto, os donos da casa fizeram dez pontos seguidos e liderava por 37 a 27. Então, LeBron foi para o banco e o Thunder encostou. Após cesta de três de Gilgeous-Alexander, a diferença caiu para dois, mas James retornou na sequência e o Lakers voltou a abrir. Assim, as equipes foram para o intervalo com Los Angeles na frente por 52 a 43.

Leia mais

Na volta do vestiário, o Thunder reagiu, a diferença do Lakers caiu para dois, mas LeBron, Davis e Russell recolocaram o time nos eixos. James fez de três e iniciou o “estrago”. Los Angeles anotou 14 pontos consecutivos, enquanto os visitantes não tinham respostas. Russell deixou em 81 a 64. Então, com a diferença em 17, o Lakers tratou de não permitir novas reações.

Publicidade

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Russell acertou três cestas do perímetro consecutivas e liderava por 103 a 79. Depois, Taurean Prince deixou em 107 a 85 e o técnico Darvin Ham sacou os titulares. Então, Prince ampliou a diferença para 25 e parecia tudo definido. No entanto, os reservas do Thunder cortaram um pouco da diferença. Mas em vão. Não havia mais tempo, então o Lakers apenas confirmou o resultado.

(42-19) Oklahoma City Thunder 104 x 116 Los Angeles Lakers (34-29)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 20 7 4 4 2 Chet Holmgren 15 7 1 0 1 Lu Dort 15 2 2 1 0 Josh Giddey 13 5 4 1 1 Aaron Wiggins 12 1 1 1 1

Três pontos: 15-39; Dort: 5-7

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 26 6 3 4 1 Anthony Davis 24 12 4 1 3 LeBron James 19 11 8 1 0 Austin Reaves 16 6 7 1 0 Taurean Prince 14 6 1 0 1

Três pontos: 16-34; Russell: 5-11

Publicidade

(21-41) Memphis Grizzlies 106 x 102 Brooklyn Nets (24-37)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Luke Kennard 25 2 7 0 0 Jake LaRavia 14 10 3 2 0 Vince Williams 11 5 6 2 0 Santi Aldama 12 5 4 0 0 Lamar Stevens 13 6 1 0 1

Três pontos: 12-37; Kennard: 6-9

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 21 6 2 0 1 Cam Johnson 18 5 3 2 1 Mikal Bridges 14 5 5 2 0 Dennis Schroder 13 2 9 1 0 Lonnie Walker 13 1 1 1 2

Três pontos: 14-42; Walker: 3-6

Publicidade

(39-21) Los Angeles Clippers 106 x 113 Milwaukee Bucks (41-21)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 4 8 0 1 Paul George 29 5 1 2 0 Kawhi Leonard 16 4 5 4 1 Ivica Zubac 6 11 4 0 0 Norman Powell 6 3 3 2 1

Três pontos: 16-40; George: 6-10

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 41 4 4 1 0 Bobby Portis 28 16 2 0 0 Patrick Beverley 12 9 2 4 1 Brook Lopez 6 6 3 0 2 Malik Beasley 5 4 2 3 0

Três pontos: 15-39; Lillard: 4-9

Publicidade

(17-43) Portland Trail Blazers 114 x 119 Minnesota Timberwolves (43-19)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 34 5 14 0 0 Duop Reath 26 3 1 1 1 Dalano Banton 18 7 4 0 0 Kris Murray 14 5 2 1 1 Rayan Rupert 13 6 0 0 0

Três pontos: 16-39; Reath: 5-6

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Rudy Gobert 25 16 1 0 3 Mike Conley 19 2 7 3 0 Karl-Anthony Towns 14 4 1 0 2 Anthony Edwards 13 4 6 1 0 Naz Reid 12 5 0 0 1

Três pontos: 11-28; Reid: 4-4

Publicidade

(9-52) Washington Wizards 115 x 127 Utah Jazz (28-34)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 32 1 2 2 1 Kyle Kuzma 23 5 8 0 0 Tyus Jones 21 5 6 1 0 Deni Avdija 16 11 2 1 0 Bilal Coulibaly 7 4 1 0 1

Três pontos: 16-28; Poole: 6-10

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 38 10 7 1 0 Collin Sexton 29 3 7 2 0 John Collins 17 15 1 0 6 Johnny Juzang 10 4 1 0 0 Talen Horton-Tucker 9 1 3 0 0

Três pontos: 16-40; Sexton: 4-7

Publicidade

(29-32) Chicago Bulls 113 x 99 Sacramento Kings (34-26)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 37 5 7 0 1 DeMar DeRozan 33 0 4 2 0 Ayo Dosunmu 20 2 5 1 0 Nikola Vucevic 10 13 2 1 1 Alex Caruso 2 3 7 4 0

Três pontos: 11-32; White: 5-9

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 18 21 4 2 0 De’Aaron Fox 20 1 10 1 0 Keegan Murray 11 6 4 1 3 Malik Monk 11 4 6 0 0 Kevin Huerter 12 3 2 1 0

Três pontos: 11-37; Huerter: 2-3

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA