De acordo com jornalista, seleção dos EUA já conta com astros para as Olimpíadas

Os astros LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum e Devin Booker são nomes certos para representarem a seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. De acordo com os jornalistas Shams Charania e Joe Vardon, do site The Athletic, a equipe ainda terá Jrue Holiday.

Portanto, restariam outros cinco nomes para completarem a lista final. Segundo os repórteres, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Anthony Davis e Bam Adebayo seriam os principais candidatos. Ou seja, caso eles não se machuquem até lá, deverão estar na lista final da Team USA.

“Diretores da seleção dos EUA querem contar com astros, mas avaliam que Jrue Holiday, por ter habilidade nos dois lados da quadra, seria importante para em sua segunda aparição em Olimpíadas”, disse Charania. “Holiday foi considerado o segundo jogador mais importante da equipe, atrás apenas de Kevin Durant, na medalha de ouro em Tóquio”.

A quarta posição no último Mundial de Basquete motivou alguns dos astros da NBA. Desde a queda na semifinal para a Alemanha, jogadores como LeBron James e Stephen Curry se manifestaram e garantiram que gostariam de disputar os Jogos Olímpicos de Paris.

De acordo com Shams Charania, o astro Lebron James planejava jogar as Olimpíadas de Paris assim que a seleção dos EUA perdeu para a Alemanha. Segundo Charania, o veterano se comprometeu a disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos.

Na época, Charania informou James entrou em contato com Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green. No entanto, este último não recebeu convite após se envolver em situações polêmicas em quadra. Como resultado, Green foi suspenso duas vezes na atual temporada e não deverá estar em Paris.

O técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, será o comandante da equipe mais uma vez. Assistente de Gregg Popovich nas Olimpíadas de Tóquio, ele assumiu o cargo de treinador desde então. Agora, ele espera ter um resultado bem diferente do que obteve no último Mundial.

As Olimpíadas de Paris vão acontecer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

