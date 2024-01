De acordo com jornalista, volta de Draymond Green ao Warriors está próxima

A volta de Draymond Green ao Golden State Warriors está cada vez mais próxima. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, Green deverá receber liberação para entrar no centro de treinamentos da equipe em breve. Assim, o ala-pivô poderá participar dos treinos enquanto a liga analisa os últimos detalhes para o seu retorno às quadras.

Draymond Green desfalca o Warriors pelo 11° jogo diante do Denver Nuggets nesta quinta-feira, mas sua volta não deve demorar. Segundo Wojnarowski, a ideia é que o atleta retorne aos treinamentos para adquirir condicionamento físico é a última etapa para o fim da suspensão.

O prazo, entretanto, não foi divulgado. Isso porque a NBA quer analisar cada detalhe de todo o processo. A volta de Green depende ainda de uma aprovação do comissário Adam Silver, mas tudo leva a crer que o atleta estará em quadra nas próximas semanas.

Enquanto isso, o técnico Steve Kerr afirmou que conversou com Green recentemente. Apesar de não haver contato pessoal nos últimos dias, Kerr confirmou que conversas estão acontecendo ao longo do período de suspensão.

“Mas estamos dando espaço a ele, enquanto ele nos faz o mesmo”, disse o treinador.

Draymond Green foi suspenso por uma sequência de atos dentro de quadra. Primeiro, ele recebeu cinco jogos de pena ao dar uma gravata em Rudy Gobert. Depois de sua volta, Green se envolveu em discussão com Donovan Mitchell. Então, na partida seguinte, ele deu um soco em Jusuf Nurkic.

Apesar de o jogador reconhecer suas falhas, ele afirmou que não sabia que segurava Gobert por tanto tempo. No entanto, Green não se arrepende de sua atitude, pois ele entendeu que Gobert puxava Klay Thompson pelo pescoço.

“Eu não me arrependo do que já fiz porque não vivo a minha vida com arrependimentos. Além disso, vou defender os meus companheiros sempre que estiver em condições. Não me importo com o que vocês pensam de mim, mas com o que as pessoas com quem eu me importo pensam. Tudo o que passa pela minha cabeça em momentos assim é como os meus atos impactam quem gosto”, cravou o polêmico ala-pivô.

Por enquanto, Draymond Green perdeu mais de US$2.3 milhões em multas e suspensões na atual temporada.

Com 33 jogos em 2023/24, o Warriors possui uma campanha de 16 vitórias e 17 derrotas. Nesta quinta-feira, o time encara o Denver Nuggets.

