Deandre Ayton desembarca no Blazers: “Sinto como se tivesse saído do draft”

Ser selecionado no recrutamento da NBA é um marco, mas um renascimento para o jogador de basquete também. É o objetivo de uma vida alcançado e, ao mesmo tempo, o início do passo mais difícil da carreira. Um sentimento único, certo? Não parece assim para Deandre Ayton, pois a chegada ao Portland Trail Blazers fez com que relembrasse os tempos de draft.

“Tudo isso é maravilhoso, cara. Eu estou muito agradecido por estar aqui. Essas instalações são lindas e, certamente, estou preparado para jogar. Aliás, eu sinto como se tivesse saído do draft de novo. Por que eu estou me sentindo assim?”, questionou o pivô, em um vídeo divulgado pela franquia. Ele foi adquirido pela equipe do Oregon como parte da troca do astro Damian Lillard.

As comparações com os tempos de recrutamento, certamente, são um sentimento especial para Ayton. O Phoenix Suns, afinal, selecionou-o com a primeira escolha geral em 2018. Teve o seu nome chamado pelo comissário Adam Silver antes de craques como Trae Young e Luka Doncic. Mas essas expectativas também trataram de atrapalhar a sua jornada no time do Arizona.

Até por isso, a aquisição pelo Blazers ganha contornos de recomeço. Um início sem as altas expectativas de quando era mais jovem. “Sinto-me abençoado. Estou bem feliz de estar aqui e, além disso, bastante honrado. Eu mal posso esperar para nós começarmos a trabalhar e jogar para vocês, torcida. Eu estou pronto, então vamos para cima!”, exclamou o animado jogador.

Despedida

A passagem de Ayton pelo Suns, como citado anteriormente, não foi marcada só por bons momentos. Pelo contrário. As comparações com Doncic, para começar, fizeram com que ganhasse o status de um erro da antiga gestão da franquia. O desempenho irregular, além disso, tornou-o alvo de intensas críticas. Isso não interfere, no entanto, o sentimento positivo que leva de Phoenix.

“Phoenix, obrigado por essa jornada! Agradeço a todos que torceram, apoiaram e desafiaram-me todos os dias, pois vocês ajudaram o meu crescimento. Obrigado aos fãs, companheiros de time, técnicos e estafe. Só tenho amor por essa cidade, então fica um agradecimento eterno”, reconheceu o pivô, em uma postagem nas suas redes sociais.

Ayton foi negociado pelo Suns em conjunto ao novato Toumani Camara. A equipe do Arizona, enquanto isso, recebeu Grayson Allen, Keon Johnson, Nassir Little e Jusuf Nurkic. A troca teve uma participação importante do novo dono do time, Matt Ishbia. Ele não só queria reforçar o elenco em opções, mas também via o atleta como um símbolo da gestão anterior.

Status

No Blazers, Deandre Ayton chega com o status condizente a uma primeira escolha de draft. Deixa os desgastes para trás, enquanto desembarca em uma equipe que faz uma avaliação muito positiva do seu jogo. A franquia sempre esteve presente entre as interessadas no pivô nas especulações de saída do Suns. Ele vai ser uma peça central, certamente, no processo de reconstrução em Portland.

“Comenta-se que o Blazers vê Deandre alinhado com um dos cinco melhores pivôs da liga. É um ativo valioso por causa de sua idade, em particular. Ele pode jogar com mais força nos dois lados da quadra e ser mais assertivo. Mas possui coisas que não se podem ensinar. O seu tamanho, além do arremesso de curta e média distância, por exemplo”, reportou Vincent Goodwill, do site Yahoo! Sports.

