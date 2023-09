Deandre Ayton possui várias personalidades fora da NBA. Entenda

Um fato não tão conhecido sobre Deandre Ayton é que ele possui várias personalidades fora da NBA. Durante sua passagem pela Universidade do Arizona, o pivô era conhecido por ser um aspirante à humorista. Desse modo, criou Alejandro, Josh, Eric e outros personagens para divertir seus colegas.

Em entrevista à revista SLAM em 2018, ele explicou cada um deles. O primeiro é o Josh. Ele é descrito como um homem branco genérico de meia idade. Seu papel é de falar por Ayton. Quando o pivô não queria fazer uma entrevista, ele aparecia.

“Josh tem apenas um objetivo em sua vida: fazer com que o mundo veja o quão fabuloso Deandre é”, escreveu a SLAM.

Em seguida, revelou a persona chamada Eric. Na época, a personalidade era recente e não tinha uma identidade definida. Até por isso, a voz dele era bem parecida com a de Josh. No entanto, Eric possuía um vício por vídeo games, como NBA 2K e Fortnite, assim como Deandre.

Alejandro é o favorito entre as personalidades de Deandre Ayton fora da NBA. Ele era o mais velho e o que mais aparecia. O pivô afirmava que quando não queria fazer algo, sentia a necessidade de fazer piadas. Então o personagem aparecia.

“Quem é esse Deandre? Sou Alejandro”, disse o pivô uma vez em 2018 para a mídia.

As personalidades de Ayton eram bem conhecidas dentro dos bastidores do basquete universitário. Afinal, algumas vezes os membros do time passavam mais tempo com elas do que com o pivô.

“Se você é alguém que não gosta de pessoas com múltiplas personalidades, portanto não deveria draftar Deandre Ayton”, disse Jeff Dean, comentarista de basquete da Universidade de Arizona em 2018. “Nós quase não vemos Deandre em viagens. Sempre tem alguém no lugar dele”.

“Por exemplo, ele entrava nos aviões e se apresentava para as pessoas como Rodrigo. “Oi, sou o Rodrigo”, e falava com um péssimo sotaque latino”.

Durante a entrevista para a SLAM, o pivô do Phoenix Suns explicou da onde tirou a ideia dos personagens.

“Quando era pequeno assisti Homem-Aranha. Antes do Norman Osborn morrer, disse que não foi ele que cometeu os crimes e sim o Duende Verde. Então pensei que deveria mudar de personalidade em algumas entrevistas”.

E assim o pivô fez por bastante tempo. No entanto, desde que entrou para a NBA, Alejandro, Josh, Eric ou qualquer outra das personalidades nunca mais falou por Deandre Ayton. O que será que aconteceu com elas?

