Deandre Ayton se apresenta ao Blazers: “meu nome é DominAyton”

Reforço do Portland Trail Blazers, Deandre Ayton parece estar em casa e até mostra uma nova versão, o DominAyton. O pivô concedeu entrevista nesta segunda-feira (2), durante o Media Day da sua nova equipe. Então, após complicada passagem pelo Phoenix Suns, o pivô se mostra confortável em Oregon.

“Eu disse aos rapazes que nesta offseason que mudarei a narrativa. Estou em uma organização que me quer e que deseja o meu sucesso”, afirmou. “Haverá muito mais coragem e muito mais domínio este ano. Enfim, eu trago dominância. Meu nome é “DominAyton”, completou.

Ayton chegou à NBA cercado de expectativas. Foi a primeira escolha do Draft de 2018, à frente de Luka Doncic e Trae Young. Mas não foi à toa. Pelo Arizona Wildcats, o pivô de 25 anos demonstrou um basquete de excelência.

Contudo, em Phoenix, ficou marcado por decepções. Apesar do empenho ofensivo, não conseguiu garantir um bom nível na defesa. Assim perdeu a confiança da comissão técnica. Principalmente com a chegada de novas estrelas, como Kevin Durant e Devin Booker.

Não demorou, então, para o Suns buscar uma troca pelo pivô. O pacote, afinal, foi bom. A equipe conseguiu um substituto com Jusuf Nurkic. Além disso, ganhou bons reservas, com Grayson Allen, Keon Johnson e Nassir Little.

O negócio teve o proprietário Mat Ishbia como um dos pivôs. Ele disse que a troca do Ayton se resumiu ao Nurkic se encaixar melhor no Suns, e também em conseguir mais peças para contribuírem ao elenco. Ele acha que Ayton se sairá muito bem em Portland, mas acredita que o time melhorou na troca.

De acordo com James Jones, GM do Suns, a troca certamente representou uma crescimento à franquia.

“Se trocamos o Ayton é porque sabíamos que poderíamos conseguir melhorar como time. Nurkic estava numa situação nos últimos anos em que ele jogava por jogar. Dê a um atleta a chance de competir por um título e você terá a melhor versão dele. Contamos com isso”, disse.

Deandre Ayton, por outro lado, também está feliz no Blazers, com a versão DominAyton. Algo que ele mostra desde que chegou ao Oregon. Em seu primeiro dia, inclusive, disse que era como se estivesse saído do Draft.

“Tudo isso é maravilhoso, cara. Eu estou muito agradecido por estar aqui. Essas instalações são lindas e, certamente, estou preparado para jogar. Aliás, eu sinto como se tivesse saído do draft de novo. Por que eu estou me sentindo assim?”, questionou o jovem pivô.

