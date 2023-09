Um dos defeitos do Chicago Bulls na última temporada foi o pouco volume do perímetro. No entanto, DeMar DeRozan, segundo principal pontuador do Bulls, recusa-se a tentar mais arremessos de três pontos. Em entrevista ao site The Athletic, o astro explicou sua visão.

“Eu não preciso fazer isso. Apenas 38 pessoas na história da NBA fizeram mais pontos que eu. Não estou dizendo que não preciso arremessar do perímetro. Mas não sinto que eu preciso tentar dez bolas de três todo jogo. Ainda tento fazer bem o que me torna um bom jogador. Quando estou livre do perímetro, eu arremesso. Não é que eu fujo disso”, afirmou DeRozan.

O Bulls terminou com o sexto pior ataque da liga na última temporada e isso está ligado ao volume de três pontos. A equipe foi a que menos arremessou do perímetro. Então, terminou com uma média de 28.9 por jogo. Ao mesmo tempo, a média da liga foi de 34.2 tentativas.

DeMar DeRozan tem culpa nos poucos arremessos tentados do perímetro pelo Bulls. O segundo principal pontuador da equipe, com 24,5 pontos, terminou a temporada com 1.9 tentativa de três por jogo. Apenas ele e Andre Drummond do time terminaram com menos de duas tentativas por partida.

“Na próxima temporada tentarei bolas de três com uma maior frequência”, disse DeRozan. “Sempre pensei nisso, porque quero continuar melhorando meu jogo enquanto fico mais velho”.

De acordo com o site da NBA, 56% da pontuação de DeRozan vem dos arremessos de média distância. Ao mesmo tempo, 26% vieram de arremessos de perto da cesta, como por exemplo, bandejas. Mas o ponto principal é que apenas 9% vieram de catch and shoot do perímetro.

O ala já jogou 14 temporadas na NBA, sendo seis delas All-Star. DeRozan fez sua carreira como um ótimo pontuador. No entanto, ele entende que precisa pensar em como ajudar a melhorar o ataque do time e parar de ser refém dos arremessos de média distância.

“Seria um tolo se não considerasse esse aspecto. Sou um estudante do jogo e preciso entender como fazer para ficarmos melhor. Estou 100% comprometido com isso”, apontou o astro.

Após perder na primeira rodada em 2021/22, o Bulls não se classificou para os playoffs na última temporada. O camisa 11, então, entende que algo precisa mudar em Chicago.

“Com certeza algo precisa mudar. O que seria isso? Não tenho certeza. É por isso que nunca trabalharia na equipe técnica. Mas acho que precisamos entender as dinâmicas, encaixes… o que for preciso para darmos um passo para frente”, completou DeRozan.

Problemas para o futuro?

De acordo com a classificação anual do site HoopsHype, o Bulls tem a soma menos valiosa de ativos na liga. O ranking avaliou os principais jogadores de uma equipe e estima seus retornos potenciais em negociações. Assim como leva em consideração o capital geral de Draft de um time.

Para o analista, Chicago não tem veteranos valorizados e nem jovens reconhecidos no mercado. Ou seja, seus jogadores não possuem perspectivas de negociações em alto potencial para o futuro.

