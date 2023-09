DeMar DeRozan pode participar de troca por Lillard ou Harden

DeMar DeRozan pode servir de moeda de troca por James Harden ou Damian Lillard. Por enquanto, o ala do Chicago Bulls não está oficialmente disponível, mas pode movimentar o mercado. É o que revelou um executivo da NBA a Sean Deveney, do portal Heavy Sports.

O jogador de 34 anos está no seu último ano de contrato com a franquia de Illinois. Apesar da idade, sua participação é importante no elenco. Afinal, na última temporada, atingiu médias de 24,5 pontos, 4,6 rebotes e 5,1 assistências.

No entanto, caso DeRozan peça um aumento, em relação ao seu contrato atual (US$ 28,6 milhões), Chicago pode optar por uma troca. De acordo com o executivo, a campanha da franquia, além do pedido do ala serão considerados.

“Não estão negociando com ele agora, e estariam abertos a uma extensão, se fizer sentido”, contou.

O ponto de decisão – seja de renovação ou troca – pode acontecer a partir da NBA Cup. “Se chegarmos a Vegas e eles (Bulls) ainda estiverem com um desempenho mediano, e DeMar quiser $30 ou $35 milhões, é aí que eles começarão a ter conversas de negociação”, completou o executivo.

Troca por Harden

O executivo sinaliza dois possíveis caminhos. O primeiros seria em uma eventual troca por Harden. O ala é considerado como um bom complemento a Tyrese Maxey e conseguiria se relacionar melhor com Joel Embiid – algo que não serviu com Harden.



Para o Bulls, seria a possibilidade de agregar ao elenco um armador – enquanto Lonzo Ball segue fora. Ou, quem sabe, o incluir em uma troca por escolhas de draft.

“O Bulls está bastante cauteloso em fazer muitas mudanças grandes agora. É assim que eles têm sido desde que montaram esse grupo com todas as mudanças que fizeram há dois anos”, informou o executivo.

“Mas DeRozan pode não concordar em aceitar um salário menor. Ele pode estar procurando um time competitivo. Ele quer estar em Los Angeles, de onde é, onde estudou na universidade. Mas quer vencer, principalmente. Isso é o que se ouve sobre ele”, completou.

DeRozan e Lillard no Heat

Outra possibilidade é ver DeRozan com Lillard no Miami Heat. A franquia chegou a última final da NBA, mas não conseguiu o campeonato. Portanto, busca agregar mais estrelas ao elenco. Enquanto o armador do Portland Trail Blazers é o grande objetivo, DeRozan pode ser um outro sonho.

“Mesmo se conseguirem Lillard, eles vão procurar mais. Eles querem manter o máximo possível de seu núcleo de jogadores para tentar contratar outro jogador depois de Dame”, informou o executivo.

Neste caso, o Heat pode trabalhar com seus jovens para trazer os dois astros. Para Lillard, a ‘meta’ é conseguir trocá-lo por Tyler Herro e Nikola Jovic, além de escolhas de draft.

Para DeRozan, Jaime Jaquez, Kyle Lowry e uma escolha de primeira rodada serviriam. “Será interessante com DeRozan. O Bulls tem sido conservadore ultimamente, mas isso precisa mudar”, finalizou o executivo.

Seja por Lillard ou Harden, o surgimento de DeMar DeRozan em rumores de troca ganham mais combustível para as próximas semanas.

