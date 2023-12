DeMar DeRozan teria preferência de troca para Heat e Knicks

A temporada do Chicago Bulls não tem salvação. Ao menos, é o que parece. Apesar de o time vencer o Milwaukee Bucks na noite de quinta-feira, o time de Illinois não engrena e não agrada. Então, existe uma grande chance de a equipe se desfazer em breve. DeMar DeRozan, por exemplo, teria preferência de troca para o Miami Heat e New York Knicks.

De acordo com o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, o astro gostaria de ir para uma das equipes com chances de título no Leste. Portanto, a saída de outros jogadores e do próprio DeRozan seria mais uma questão de “quando” do que “se”. E o resultado diante do Bucks, um candidato real a vencer a NBA, fortalece o pensamento de que o Bulls precisa seguir um caminho diferente.

Publicidade

Zach LaVine e DeRozan não atuaram contra Milwaukee por conta de lesões. Enquanto LaVine vai ficar fora por cerca de uma semana, o camisa 11 pode retornar às quadras já nas próximas partidas. Mas o fato é que a diretoria pode utilizar tal jogo como ponto de partida para uma possível movimentação. Ou seja, se o time conseguiu ter uma performance aceitável e com um triunfo sem os dois, como seria se Chicago recebesse reforços com características diferentes?

Então, talvez, seria a motivação que os diretores do Bulls precisavam para trocar LaVine, DeRozan e até mesmo Alex Caruso. Se a ideia for de reconstrução, o caminho mais fácil seria com jogadores mais jovens. Portanto, nenhum dos três encaixaria no perfil de quem passa por reformulação de elenco.

Publicidade

Leia mais sobre o Bulls

Mas uma troca de DeMar DeRozan seja para o Knicks ou o Heat demandaria escolhas de Draft, além de expirantes e jogadores promissores. Para a equipe de Nova York, por exemplo, qualquer negócio deve ter o ala-armador Immanuel Quickley, que assim como DeRozan tem um contrato expirante, além de Evan Fournier. E o detalhe sobre Fournier é que ele possui uma opção da equipe em 2024/25, no valor de US$19 milhões.

Enquanto isso, o Heat seria outra opção viável para o atleta, de 34 anos. Mas neste caso, Miami deveria enviar contratos como o de Duncan Robinson e Kevin Love, por exemplo. Além disso, escolhas de Draft.

Por enquanto, não existe nenhuma troca acontecendo. Mas dificilmente a equipe de Chicago termina a temporada com o mesmo elenco que começou.

Publicidade

No momento, o Bulls possui seis vitórias em 20 partidas e ocupa apenas o 13° lugar no Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA