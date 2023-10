Dennis Rodman opina sobre briga entre Pippen e Jordan

Com as frequentes brigas entre Michael Jordan e Scottie Pippen, o eterno companheiro da dupla, Dennis Rodman falou sobre a questão. O trio fez história pelo Chicago Bulls nos anos 90, e o ala-pivô se juntou aos astros que já tinham vencido três títulos juntos, em 1995. Eles conquistaram mais três campeonatos nos anos seguintes.

Os rumores sempre existiram sobre alguns conflitos e aumentaram com o documentário “The Last Dance“, que levou ao rompimento dos ícones da liga. No entanto, o folclórico jogador nega que tenha visto qualquer problema entre ambos naquela época. A entrevista foi feita ao portal TMZ.

“Eu acho que quem fala sobre problemas entre eles no período em que jogamos juntos está mentindo. Para ser honesto, nunca os vi sequer brigarem naquela época. Aliás, eles estavam quase sempre juntos. Eles gostavam de várias coisas em comum. Saíam juntos, até mesmo viajavam. Eu lembro que o golfe, sobretudo, era algo que os unia. Então, nunca vi nada disso que tanto falam”, explicou.

Publicidade

Rodman, porém, admite que, pelo que sabe, a relação atual das lendas do Chicago Bulls é inexistente. Mas não descarta que um dia possa haver uma reconciliação.

“Hoje eles têm problemas, com certeza. Os últimos dois anos, acima de tudo, foram muito duros para a relação pessoal que eles podiam ter. São dois nomes que estarão sempre unidos pela história, mas que hoje não têm esse afeto um pelo outro”.

Publicidade

Leia mais sobre Michael Jordan!

“Mas, sendo sincero, eu sinto que muito disso vem de Scottie. Ele é um pouco amargo com toda a história, eu sei disso. Então, é tipo um lado muito bravo e outro meio que aceitando isso e sendo mais debochado. Michael meio que só pensa que, se for para ser dessa forma, será”, afirmou o cinco vezes campeão da NBA.

“No entanto, eu acredito que, em breve, isso vai ser resolvido. Nós todos vivemos momentos muito bons juntos. Portanto, é a melhor maneira das coisas acontecerem. É para isso que eu torço”, garantiu.

Publicidade

Além da briga entre Michael Jordan e Scottie Pippen, Dennis Rodman revelou que não foi só o ala que ficou bravo com o documentário “The Last Dance“. Ele inclusive citou que ninguém sabia que isso tinha relação com o melhor jogador de todos os tempos.

“Eu não tive problema com tudo isso. Éramos gravados 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso durou toda a temporada 1997/98. No entanto, ninguém sabia que era de Jordan. Ou seja, muita gente ficou chocada quando viu a vinculação de todo aquele conteúdo a ele. Muitos ficaram chateados, seja por não serem comunicados, seja por não terem recebido dinheiro por aquilo. Eu não queria dinheiro, estava feliz por estar lá”, ressaltou.

Publicidade

Após o lançamento, o material também foi criticado por Horace Grant e Luc Longley, outros companheiros de Jordan no Bulls multicampeão da década de 90.

Polêmicas

É óbvio que o documentário da ESPN causou polêmica. Afinal, Pippen ficou muito chateado com Jordan pela forma como o material o retratou. Em resposta, ele lançou o livro “Unguarded“, que contava toda a trajetória do histórico Bulls dos anos 90 sob a sua perspectiva.

Publicidade

Recentemente, outra polêmica forte surgiu. A ex-mulher do ala, Larsa Pippen, assumiu um namoro com o filho de Michael, Marcus Jordan.

Entretanto, as declarações públicas sobre a briga são apenas do magoado ala. Afinal, Jordan não comentou publicamente sobre a questão em nenhum momento.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA