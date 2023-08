Dennis Schroder brilha e Alemanha bate a Austrália no Mundial

Com atuação inspirada de Dennis Schroder, a Alemanha venceu a Austrália, neste domingo (27), por 85 a 82 no principal duelo do Grupo E da Copa do Mundo. O armador do Toronto Raptors terminou a partida com 30 pontos e oito assistências. Além disso, converteu cinco das nove tentativas em bolas do perímetro. Em jogo muito disputado, a seleção europeia encaminhou a primeira colocação.

Mas Dennis Schroder não foi o único destaque da Alemanha no triunfo sobre a Austrália. Afinal, o ala-armador Maodo Lo contribuiu com 20 pontos e converteu quatro bolas de longa distância. Ambos, aliás, foram os únicos que ultrapassaram a marca de dois dígitos em pontuação pela equipe.

Daniel Theis, do Indiana Pacers, e Isaac Bonga que já atuou pelo Raptors e hoje defende o Bayern de Munique, anotaram nove pontos cada. Sob a liderança dos quatro, então, a Alemanha conseguiu grande triunfo e mostrou intensidade desde os primeiros minutos da partida.

Publicidade

Por outro lado, a Austrália sofreu com a marcação alemã. Mesmo com ótimo primeiro quarto de Patty Mills, não conseguiu controlar o duelo. O armador do Atlanta Hawks fez 13 pontos no período inicial e terminou o jogo com 21 pontos e seis assistências.

Leia mais!

A outra estrela australiana também foi muito acionada, mas não conseguiu ser decisivo. Josh Giddey anotou 17 pontos e distribuiu três assistências. No entanto, desperdiçou um lance livre importante no final da partida, que poderia empatar o confronto. Joe Ingles, por sua vez, foi discreto.

Publicidade

O veterano do Orlando Magic atuou por 18 minutos e fez apenas cinco pontos. Ingles, aliás, não esteve no quinteto que fechou o jogo. Mas Dante Exum veio bem do banco, sobretudo em momentos que Mills descansava. Foram nove pontos e quatro rebotes em 16 minutos. O jogador do Dallas Mavericks, além disso, conseguiu bolas em momentos importantes. Por fim, Xavier Cooks também anotou nove pontos.

Agora, a Austrália volta à quadra na terça-feira (29), contra o Japão, para fechar a primeira fase do Mundial e garantir classificação. A Alemanha também jogará no mesmo dia, mas contra a Finlândia.

Publicidade

O jogo

A Alemanha comandou os minutos iniciais e abriu 8 a 0 apenas com bolas dentro do garrafão. Por outro lado, a Austrália não conseguia aproveitar os ataques e a defesa estava muito desatento. Então, forçou um pedido de tempo já de cara. Mas Patty Mills entrou no jogo.

O veterano anotou incríveis 13 pontos em sequência. Ou seja, todos da sua equipe em sete minutos disputados. Os australianos, então, passaram a competir e assumiram a liderança pela primeira vez no final do primeiro quarto. 25 a 24 Austrália.

Publicidade

O segundo quarto começou disputado, mas com muitas faltas por parte dos alemães. Isso porque a Austrália tentava ser agressiva à cesta e forçou o rival a cometer infrações. Da mesma forma, com Schroder comandando no ataque, a seleção europeia reassumiu a liderança e voltou a abrir seis pontos. O armador já somava 13 pontos em 13 minutos em quadra. Mais organizada e com marcação mais dura, foi para o intervalo à frente do placar. 49 a 44 Alemanha.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, os australianos voltaram mais ligados e com um time maior para combater o adversário no garrafão. Como resultado, conseguiu a virada após quatro minutos. A seleção da Oceania também aproveitou o bom aproveitamento do perímetro. O jogo, então, ficou corrido, mas com a defesa da Austrália levando a melhor.

Publicidade

Schroder ficou sobrecarregado no ataque e sem ele em quadra, durante a rotação, a marcação australiana prevaleceu. Nos minutos final do terceiro quarto, então, controlava a partida. Exum veio bem do banco e liderou a segunda unidade que manteve a Austrália à frente. No entanto, não conseguiu desgarrar no placar. 66 a 62.

Mas a Alemanha voltou mais enérgica no período final. Assim, conseguiu ótima corrida de 12 a 3 para passar à frente. Com a reação, o jogo ficou ainda mais disputado e com defesas intensas. Depois do bom início alemão, o jogo ficou truncado e a Austrália conseguiu aproveitar os minutos sem pontuar do adversário para encostar no marcador.

Publicidade

Josh Giddey, então, chamou a responsabilidade no final e comandou os ataques da equipe. Com o placar empatado nos último dois minutos, as estrelas brilharam. Isso porque Schroder comandou os ataques do seu time. Mas o jovem do Oklahoma City Thunder desperdiçou um lance livre com 30 segundos no relógio. Da mesma forma, o armador alemão, no lance seguinte, pisou na linha e perdeu uma posse importante.

Mas no último ataque australiano, Mills não sou aproveitar e parou na forte marcação. A Alemanha ainda converteu um último arremesso para sacramentar a vitória.

(1-1) Austrália 82 x 85 Alemanha (2-0)

Publicidade

Destaques

Austrália

Patty Mills: 21 pontos, cinco rebotes, seis assistências e 3/5 do perímetro

Josh Giddey: 17 pontos e três assistências

Dante Exum: nove pontos, quatro rebotes e três assistências

Xavier Cooks: nove pontos e cinco rebotes

Publicidade

Alemanha

Dennis Schroder: 30 pontos, oito assistências, quatro roubos de bola e 5/9 do perímetro

Maodo Lo: 20 pontos, sendo 4/8 do perímetro

Daniel Theis: nove pontos e quatro rebotes

Isaac Bonga: nove pontos e três assistências

Publicidade

Outros jogos

(1-1) Itália 82 x 87 República Dominicana (2-0)

Destaques

Itália

Marco Spissu: 17 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Simone Fontecchio: 13 pontos e três rebotes

Giampaolo Ricci: 12 pontos e seis rebotes

Achille Polonara: dez pontos

Publicidade

Dominicana

Karl-Anthony Towns: 24 pontos, 11 rebotes, cinco assistências e 4/9 do perímetro

Andres Feliz: 24 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e 7/10 do perímetro

Jean Montero: 12 pontos, seis rebotes, nove assistências e três roubos de bola

Publicidade

(2-0) Montenegro 89 x 74 Egito (0-2)

Destaques

Montenegro

Nikola Vucevic: 16 pontos, sete rebotes e três tocos

Nikola Ivanovic: 15 pontos, sendo 3/6 do perímetro

Kendrick Perry: 11 pontos e sete assistências

Dino Radoncic: dez pontos e sete rebotes

Vladimir Mihailovic: dez pontos

Publicidade

Egito

Ehab Amin: 26 pontos, três rebotes, três roubos de bola e 4/11 do perímetro

Anas Mahmoud: 13 pontos, sete rebotes, três assistências e três tocos

Patrick Gardner: 13 pontos e oito rebotes

(0-2) Líbano 73 x 128 Canadá (2-0)

Destaques

Publicidade

Líbano

Omari Spellman: 16 pontos e três rebotes

Karim Zeinoun: 15 pontos, sendo 3/3 do perímetro

Ali Haidar: 11 pontos e três rebotes

Canadá

RJ Barrett: 17 pontos, três assistências e 3/6 do perímetro

Trae Bell-Haynes: 15 pontos, oito assistências e 5/6 do perímetro

Melvin Ejim: 13 pontos, cinco rebotes, três assistências e 3/4 do perímetro

Kelly Olynyk: 12 pontos, oito rebotes e cinco assistências

Shai Gilgeous-Alexander: 12 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Nickeil Alexander-Walker: 12 pontos, sete assistências e 4/7 do perímetro

Zach Edey: 12 pontos e quatro rebotes

Dillon Brooks: dez pontos

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol