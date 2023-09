Dennis Schroder discute com técnico da Alemanha. Veja!

As coisas esquentaram no confronto contra a Eslovênia, de Luka Doncic, no domingo (3). Tentando acalmar uma discussão entre Dennis Schroder e Daniel Theis, o técnico da Alemanha, Gordon Herbert, empurra o armador. Em seguida, os dois começam a discutir nos minutos finais do intervalo.

Veja o vídeo.

Dennis Schröder had a verbal exchange with his coach during a timeout 😳 Publicidade “Hey coach chill out, you not gonna touch me like that” 👀 pic.twitter.com/wJmivgzYGW — BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) September 3, 2023

“Ei, se acalme. Você não vai tocar dessa maneira em mim”, disse Dennis Schroder para o técnico da Alemanha.

“Não, você não manda em mim. Sente logo. Tenho um intervalo”, rebateu Herbert.

Como resultado, o astro da seleção não voltou para quadra logo após esse intervalo. No entanto, pouco depois retornou e foi o melhor jogador da Alemanha na vitória de 100 a 71. Schroder terminou com 24 pontos e dez assistências. Ou seja, alcançou o duplo-duplo. Além disso, converteu quase 73% dos arremessos de quadra.

Após o confronto, Schroder falou ao portal BasketNews sobre a discussão no banco da Alemanha. De acordo com ele, não foi nada demais.

“Basquete é um esporte que mexe com suas emoções”, afirmou. “É um jogo de sequências, então você tem que se manter calmo. Minha relação com Daniel é bem antiga. Conheço ele desde que tinha 12 ou 13 anos. Também tínhamos esses momentos quando éramos mais jovens, mas isso sempre nos ajudou a melhorar dentro de quadra”.

Leia mais!

“Foi isso que aconteceu hoje. Começamos a discutir e eu disse: ‘É isso que você tem que fazer, e você pode me dizer a mesma coisa’. É claro, ele vai ficar um pouco bravo. Vai incomodar um pouco, mas ele vai conseguir dar o seu melhor depois. Acho que foi isso que aconteceu”, completou.

A briga entre Dennis Schroder, Daniel Theis e o técnico Herbert não é a primeira da Alemanha neste Mundial de Basquete. Durante a convocação do elenco, o armador alfinetou Maxi Kleber, do Dallas Mavericks, em um podcast. O ala-pivô não participou da conquista do bronze no último EuroBasket e fez com que seu companheiro dissesse publicamente que não aceitaria vê-lo jogando na Copa do Mundo. Por fim, Kleber se justificou, mas decidiu não participar da competição. Entenda tudo AQUI.

A partida entre Eslovênia e Alemanha apenas decidiu quem foi o líder do Grupo K. Desse modo, ambas as seleções estão nas quartas de final da Copa do Mundo.

A Alemanha, que está invicta até o momento, irá enfrentar a Letônia nesta terça-feira (5). O ganhador desse confronto, aliás, vai jogar contra o ganhador de EUA x Itália, na semifinal.

Ao mesmo tempo, o primeiro confronto da Eslovênia será contra o Canadá. Quem vencer pegará o vencedor de Sérvia x Lituânia.

